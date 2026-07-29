América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)

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El Club América enfrentará a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX. El encuentro se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, enfrentando a dos equipos de alto perfil del futbol mexicano.

La venta general de boletos inició el miércoles 29 de julio a partir de las 10:00 horas. Así, los aficionados pueden adquirir sus entradas por internet a través de la página fanki.com.mx. Los precios varían según la zona del estadio. El costo más bajo es de 400 pesos para las secciones 400, 500 y 600 cabecera, mientras que el precio más alto corresponde a los palcos club, con un valor de 1,800 pesos.

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Otras zonas y precios incluyen: 300 preferente, 300 cabecera y 100 cabecera en 800 pesos; 100 plus en 1,000 pesos; 100 lateral en 1,200 pesos; 500 y 600 lateral y 400 lateral en 700 pesos; 300 lateral y 200 platea en 1,000 pesos.

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)

Se anuncia una promoción especial de boletos 4x3 en ciertas zonas, aunque esta no aplica para las secciones 500, 600, 400 y 300 lateral, 200 platea y palcos club. Cabe señalar que los precios están sujetos a cargos por servicio y a disponibilidad de las zonas al momento de la compra.

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Precios por zona

400, 500 y 600 cabecera: $400 300 preferente: $800 300 cabecera: $800 100 cabecera: $800 100 plus: $1,000 100 lateral: $1,200 500 y 600 lateral: $700 400 lateral: $700 300 lateral: $1,000 200 platea: $1,000 Palcos club: $1,800

Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 America's Kevin Alvarez reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 America's Cristian Borja in action with Atlante's Eugenio Pizzuto REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llega América para su partido?

América inició el torneo Apertura 2026 con dos partidos fuera de casa. En la primera jornada, las Águilas visitaron a Querétaro en el Estadio La Corregidora, mientras que para la segunda fecha enfrentaron al Atlante en el Estadio Banorte, en calidad de visitante administrativo. Su regreso a casa está programado hasta la Jornada 3, cuando reciban a Santos Laguna.

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En cuanto a resultados, el conjunto azulcrema sumó un empate en su segundo compromiso. El equipo dirigido por Guillermo Almada igualó 1-1 ante Atlante, quedando a deber en el funcionamiento. Este resultado los coloca como quinto lugar de la tabla general tras dos jornadas gracias a su victoria ante Querétaro, aunque con margen de mejora en su desempeño colectivo.

El mediocampista peruano, de 31 años, acordó su salida del club mexicano antes del vencimiento previsto en agosto de 2027 y quedó habilitado para conversar con cualquier institución sobre su próximo destino (Santos Laguna)

¿Cómo llega Santos?

Santos Laguna tampoco ha tenido el arranque esperado. En la Jornada 1, los laguneros visitaron el Estadio BBVA para medirse a Rayados de Monterrey en un partido que perdieron 3 goles a 2. Para la segunda fecha, Santos recibió en el TSM Corona al Atlas, donde cayó por marcador de 0-1. Este resultado complica su inicio de torneo, pues los de la Comarca no han logrado sumar victorias y se ubican en la parte baja de la clasificación.

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Ambos equipos buscan corregir el rumbo en la Jornada 3. América hará su debut como local en el Estadio Banorte frente a Santos, mientras que los laguneros tratarán de romper la mala racha y sumar sus primeros puntos como visitantes en el torneo. El duelo cobra relevancia por la necesidad de ambos clubes de mostrar una mejor versión en el Apertura 2026.