América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

El Club América enfrentará a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX. El encuentro se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, enfrentando a dos equipos de alto perfil del futbol mexicano.
La venta general de boletos inició el miércoles 29 de julio a partir de las 10:00 horas. Así, los aficionados pueden adquirir sus entradas por internet a través de la página fanki.com.mx. Los precios varían según la zona del estadio. El costo más bajo es de 400 pesos para las secciones 400, 500 y 600 cabecera, mientras que el precio más alto corresponde a los palcos club, con un valor de 1,800 pesos.
PUBLICIDAD
Otras zonas y precios incluyen: 300 preferente, 300 cabecera y 100 cabecera en 800 pesos; 100 plus en 1,000 pesos; 100 lateral en 1,200 pesos; 500 y 600 lateral y 400 lateral en 700 pesos; 300 lateral y 200 platea en 1,000 pesos.
Se anuncia una promoción especial de boletos 4x3 en ciertas zonas, aunque esta no aplica para las secciones 500, 600, 400 y 300 lateral, 200 platea y palcos club. Cabe señalar que los precios están sujetos a cargos por servicio y a disponibilidad de las zonas al momento de la compra.
PUBLICIDAD
Precios por zona
- 400, 500 y 600 cabecera: $400
- 300 preferente: $800
- 300 cabecera: $800
- 100 cabecera: $800
- 100 plus: $1,000
- 100 lateral: $1,200
- 500 y 600 lateral: $700
- 400 lateral: $700
- 300 lateral: $1,000
- 200 platea: $1,000
- Palcos club: $1,800
¿Cómo llega América para su partido?
América inició el torneo Apertura 2026 con dos partidos fuera de casa. En la primera jornada, las Águilas visitaron a Querétaro en el Estadio La Corregidora, mientras que para la segunda fecha enfrentaron al Atlante en el Estadio Banorte, en calidad de visitante administrativo. Su regreso a casa está programado hasta la Jornada 3, cuando reciban a Santos Laguna.
PUBLICIDAD
En cuanto a resultados, el conjunto azulcrema sumó un empate en su segundo compromiso. El equipo dirigido por Guillermo Almada igualó 1-1 ante Atlante, quedando a deber en el funcionamiento. Este resultado los coloca como quinto lugar de la tabla general tras dos jornadas gracias a su victoria ante Querétaro, aunque con margen de mejora en su desempeño colectivo.
¿Cómo llega Santos?
Santos Laguna tampoco ha tenido el arranque esperado. En la Jornada 1, los laguneros visitaron el Estadio BBVA para medirse a Rayados de Monterrey en un partido que perdieron 3 goles a 2. Para la segunda fecha, Santos recibió en el TSM Corona al Atlas, donde cayó por marcador de 0-1. Este resultado complica su inicio de torneo, pues los de la Comarca no han logrado sumar victorias y se ubican en la parte baja de la clasificación.
PUBLICIDAD
Ambos equipos buscan corregir el rumbo en la Jornada 3. América hará su debut como local en el Estadio Banorte frente a Santos, mientras que los laguneros tratarán de romper la mala racha y sumar sus primeros puntos como visitantes en el torneo. El duelo cobra relevancia por la necesidad de ambos clubes de mostrar una mejor versión en el Apertura 2026.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD