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Brenda Rivero presenta denuncia ante la FGJCDMX contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por presunto abuso sexual

Brenda Rivero formalizó su denuncia por presunto abuso sexual cuando ella tenía 16 años

La joven asegura que tenía 16 años cuando la voz de Shrek intentó tener una relación con ella.

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La denuncia en contra del actor de doblaje Alfonso Obregón, ha comenzado con el proceso legal necesario ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Brenda Rivero, también actriz de doblaje, acudió ante La FGJCDMX, en donde dieron luz verde para iniciar con los dictámenes y peritajes correspondientes para llevar este caso.

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Acompañada de su abogado, Gerardo Martín Rincón Flores asistieron a las oficinas de la fiscalía para iniciar el proceso en contra del actor que da voz a “Shrek” por presunto abuso sexual.

La joven actriz de doblaje asegura haber sido victima de abuso por parte de Obregón cuando ella tenia 16 años y él 50 años.

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“Estoy nerviosa con todo esto, no ha sido fácil y alcé la voz, también por mis compañeros. Ha sido un proceso complicado, difícil, solo espero que todo salga bien y que haya justicia y que otros compañeros alcen la voz”, señaló Rivero.

La denuncia podría crecer con dos presuntas victimas más

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Alfonso Obregón, actor de doblaje. (Instagram)

El abogado Rincón Flores señaló que fue contactado por dos personas más que desean alzar la voz en contra de Obregón.

Sin embargo, el abogado señaló que por el momento no puede dar información extra al respecto, ya que los casos de esta índole son delicados.

Hasta el momento no hay una fecha máxima para el término de los peritajes necesarios, sin embargo, Gerardo Martín Rincón Flores confía en que sea pronto.

“Lo que hizo fue grave, está delicado. A las mujeres se les respeta y, a los menores, más”, concluyó Rincón Flores.

La denuncia de Brenda Rivero

La denuncia fue difundida a través de un video publicado por la misma Rivero semanas atrás, en el video Rivero difundió su testimonio y un intercambio de mensajes entre su madre y Obregón, en el que, de acuerdo con su señalamiento, se le reclama haber actuado de manera inapropiada pese a saber que ella era menor de edad.

El actor de doblaje le propuso iniciar una relación a escondidas, en su momento Brenda aceptó pero con el tiempo, las insinuaciones de índole sexual por parte del actor la hicieron sentir incómoda.

Brenda Rivero acusó al actor de doblaje Alfonso Obregón de haberla besado sin su consentimiento en una expo de convenciones en Cancún, cuando ella era menor de edad, en un primer encuentro que ella describe como el inicio de un presunto abuso. Rivero la conocía desde antes por los vínculos profesionales de sus padres en el medio del doblaje.

Obregón tocó a Rivero frente a su madre

Alfonso 'N' Obregón, actor de doblaje de Shrek
Alfonso 'N' Obregón, actor de doblaje de Shrek. (Instagram)

Durante los días siguientes en la misma expo, el actor le robaba besos cuando nadie miraba y le tocaba la pierna por debajo de la mesa, incluso con la madre de Rivero sentada junto a ellos.

Al término del evento, se presentó en casa de los abuelos de la joven con la intención de llevársela a otra convención; los abuelos se negaron.

En una expo posterior, Obregón llegó acompañado de otra mujer a quien presentó como su novia y esa misma noche reclamó a Rivero que lo había ignorado. Le ofreció dejar a esa mujer si ella accedía a estar con él.

Una psicóloga fue quien le señaló que lo vivido era abuso

Rivero reconoció que durante años no identificó los hechos como abuso, afirmando que el medio del doblaje normalizaba que Obregón saliera con jovencitas.

Ella misma llegó a trabajar en un evento de recaudación de fondos a favor del actor tras su detención en agosto de 2024. Fue una psicóloga quien se lo señaló sin rodeos: “Lo que tú viviste es un abuso”.

En un encuentro reciente, Obregón le preguntó a Rivero por qué no habían tenido relaciones sexuales cuando eran más jóvenes. Al ser confrontado, respondió que no sabía que ella era menor de edad. “Cínico. Él sabía perfectamente”, afirmó Rivero.

La denuncia de Katy Zavala llevó a Obregón al Reclusorio Norte en 2024

Alfonso Obregón
El presunto delito habría ocurrido en febrero de 2022 (Foto: FJGCDMX)

El actor reconocido por dar voz a los personajes de Shrek y Bugs Bunny enfrento otro proceso similar en 2024, Katy Zavala, quien era una de sus alumnas en un curso de doblaje, acusó al actor por presunto abuso sexual.

Obregón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llevándolo a pasar al rededor de una semana y media en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez resolvió su no vinculación a proceso por falta de pruebas, dejándolo libre.

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