Karina y Fede se bañan juntos en el jacuzzi y el shippeo crece en La Casa de los Famosos México 2026

Karina y Fede son los primeros en vivir en la suite de La Casa de los Famosos México (redes)

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Karina Torres y Fede Vigevani se convirtieron en los primeros habitantes de la temporada cuatro en estrenar la suite de La Casa de los Famosos México, y su segundo día juntos ya incluyó un baño compartido en el jacuzzi.

Durante ese momento, la influencer le habló a Fede sobre su vida amorosa y su experiencia como mujer trans. En redes sociales, el shippeo entre ambos crece con cada transmisión.

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El arranque de la dupla no fue casual. Fede Vigevani ganó la primera prueba de liderazgo de la temporada —un reto de realidad virtual— y eligió pasar la semana en la suite junto a Torres. El público votó a Karina como su acompañante con 105,000 votos, lo que selló la combinación que hoy acapara la conversación en redes.

Karina abrió su corazón y contó su vida amorosa a Fede (Televisa)

Fede le regala la camioneta a Karina y las especulaciones se disparan

El premio de la prueba de liderazgo incluía una camioneta. Vigevani anunció que se la regalaría a Karina Torres, un gesto que sus seguidores leyeron de formas distintas: algunos lo interpretaron como una muestra de amistad, otros vieron en él algo más. Las redes no tardaron en pronunciarse.

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El movimiento también generó críticas. Parte del público cuestionó que Fede, en su calidad de habitante infiltrado, recibiera los mismos beneficios que los concursantes regulares. Su posición dentro del programa es distinta: cumple misiones secretas asignadas por los televidentes vía WhatsApp y no puede ser nominado ni eliminado. Sus compañeros desconocen su función real.

“Andaba nerviosa”: Karina llegó a la suite con dudas

Karina Torres y Fede Vigevani

Antes de subir a la suite, Karina habló con Aldo y Gema Garoa sobre lo que sentía. Sus palabras fueron directas: “Me va a decir que me da la camioneta, pero que no lo toque”, bromeó entre risas, según la transmisión del programa. Una vez adentro, propuso una partida de billar para romper el hielo y le confesó a Fede: “Andaba nerviosa. No somos del mismo cuarto“.

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El jacuzzi llegó después. Ahí, Torres le abrió a Vigevani detalles de su vida que no había compartido públicamente dentro de la casa: su historia amorosa y su experiencia como mujer trans. El momento circuló rápidamente en redes, donde los fans aplaudieron la calidez del intercambio.

Karina ya había dicho que se “colgaría” de Fede antes de entrar

Este es el nuevo look de Karina Torres (Ig/karina.torrea)

El interés de Torres por Vigevani quedó registrado desde antes de que ambos pisaran la casa. En una transmisión previa al arranque de la temporada, la influencer reaccionó a la confirmación de Fede como participante número 12 con asombro y humor. Cuando sus seguidores le señalaron los números del youtuber —77 millones de suscriptores en YouTube y 12 millones en Instagram— fue directa: “¿Qué crees que le voy a andar haciendo yo, hermana? Al contrario, yo soy la que me voy a colgar de él”.

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En los primeros días dentro de la casa, Karina también le dijo a Gema Garoa: “Está guapísimo y me encantaría conocerlo. Está bien guapo, güey”. Ambas reconocieron entre risas que el público las estaba escuchando.

Fede Vigevani, por su parte, lleva seis años sin pareja desde su separación de la modelo venezolana Nicole García en 2020. Él mismo lo confirmó en una cápsula del programa: “Mi corazón está triste, está solo... Nah, mentira. Pero si hay una chica interesada ahí, llama”.

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