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Euro hoy en México: cotización de cierre del 29 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,98 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,7% en comparación con el cierre anterior de 19,84 pesos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha experimentado una subida del 0,64%, aunque a nivel interanual presenta una caída del -7,02%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose estable durante un día. Actualmente, la volatilidad del 4,98% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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