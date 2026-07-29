Euro hoy en México: cotización de cierre del 29 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,98 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,7% en comparación con el cierre anterior de 19,84 pesos. Dow Jones
En la última semana, el euro ha experimentado una subida del 0,64%, aunque a nivel interanual presenta una caída del -7,02%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose estable durante un día. Actualmente, la volatilidad del 4,98% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Quién es Carlos Aviña, el mexicano que haría posible la llegada de Erik Lira al AS Mónaco
El club del Principado intensificaría contactos con Cruz Azul para llevar a su capitán a Europa tras el Mundial 2026
Brenda Rivero presenta denuncia ante la FGJCDMX contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por presunto abuso sexual
Brenda Rivero formalizó su denuncia por presunto abuso sexual cuando ella tenía 16 años
La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Fede Vigevani y Luis Chaparro planean broma en el baño de mujeres
Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+
México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026
La Concacaf consideraría que la Selección Mexicana dispute sus partidos de local en el estadio Azteca en la edición 2027
Adán Augusto reaparece en Senado y evita responder a cuestionamientos por su visa de EEUU
El senador de Morena hizo acto de presencia en el Senado, tras semanas de ausencia y continúa con su costumbre de no responder preguntas de los reporteros
MÁS NOTICIAS