Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

Nueva serie de Netflix Proyecto Final (Netflix Latinoamérica/Youtube)

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Una serie que promete intriga, venganza y tocar temas que interpelan a las juventudes ha llegado a Netflix. Proyecto Final, la nueva producción mexicana estrenada este 29 de julio en la plataforma, convierte el ciberacoso escolar en el detonante de un thriller adolescente que también pone en el centro el looksmaxxing y la presión por encajar en los estándares de belleza digitales.

La historia sigue a Tamara, una joven con estilo gótico que llega a una nueva preparatoria con la intención de dejar atrás un pasado que juró ocultar.

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Desde su primer día, sus compañeros la convierten en blanco de burlas y mensajes de odio en redes sociales. El hostigamiento se agrava cuando anuncia que su proyecto final de clase será un documental sobre el ciberacoso.

Martínez enfrenta en la serie un registro distinto al de sus trabajos previos: el de una víctima de acoso introvertida, alejada de los personajes extrovertidos que había interpretado antes. (Captura de pantalla/Netflix Latinoamérica Youtube)

De qué trata Proyecto final

Tras el accidente —provocado por las acciones de sus compañeros—, Tamara decide no desaparecer (Captura de pantalla/Netflix Latinoamérica Youtube)

La historia sigue a Tamara, una adolescente víctima de ciberacoso que, tras sufrir un accidente provocado por sus agresores, regresa a la escuela bajo una nueva identidad para enfrentarlos uno a uno. La miniserie aborda además el looksmaxxing y la presión estética en redes sociales como parte de la violencia que padecen los jóvenes.

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El looksmaxxing y la obsesión por la perfección

La producción plantea que la búsqueda obsesiva de la perfección física lleva a los adolescentes a someterse a procedimientos que desconocen y que pueden causarles daño. (Captura de pantalla/Netflix Latinoamérica Youtube)

La serie incorpora el looksmaxxing, tendencia que busca maximizar el atractivo físico a través de rutinas cosméticas, pero también de prácticas de riesgo. Una de ellas es el bone smashing: provocar microfracturas en la mandíbula mediante golpes para moldear la estructura ósea.

La producción plantea que la búsqueda obsesiva de la perfección física lleva a los adolescentes a someterse a procedimientos que desconocen y que pueden causarles daño.

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Las redes sociales, con sus filtros y estándares inalcanzables, aparecen en la trama como uno de los principales motores de esa presión.

El elenco y el proceso de producción

El elenco está conformado por Tristán Maze, Tena, Virgilio Delgado como Daniel e Ian Sparrowe como Pato. (Captura de pantalla/Netflix Latinoamérica Youtube)

El reparto está encabezado por Daniela Martínez junto a Tristán Maze, Tena, Virgilio Delgado como Daniel e Ian Sparrowe como Pato. La dirección estuvo a cargo de Felipe Aguilar.

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Martínez enfrenta en la serie un registro distinto al de sus trabajos previos: el de una víctima de acoso introvertida, alejada de los personajes extrovertidos que había interpretado antes.

De acuerdo con medios especializados la actriz se encontraba grabando una telenovela en Televisa cuando recibió el llamado al casting; dos horas después de su audición, le confirmaron el papel protagónico.

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Un formato de episodios ultracortos

Proyecto Final consta de 20 capítulos de 10 minutos cada uno, un esquema que implicó reescrituras constantes del guion para condensar la narrativa sin perder calidad.

La producción grabó dos finales distintos. Netflix no descartó la posibilidad de temporadas adicionales.

La crítica ha comparado el tono de la serie con Élite y 13 Reasons Why por su tratamiento del suspenso escolar y las consecuencias de la violencia entre adolescentes en la era digital.

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Un elenco de nueva generación

La protagonista, Daniela Martínez Caballero, nació en Tabasco en 2002 y se formó en teatro musical antes de debutar en televisión con la telenovela Mi fortuna es amarte en 2021. Desde entonces acumuló créditos en Golpe de Suerte, Sed de Venganza y Las hijas de la Señora García, además de su primer papel en cine con la comedia juvenil El Club Perfecto, reconocida en el Austin Film Festival y el Guanajuato International Film Festival (GIFF).

Tristán Maze, quien interpreta a Xavi, nació en Saltillo en 2005 y llegó a Proyecto Final tras su participación en la telenovela Juegos de amor y poder (2025).

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Virgilio Delgado, a cargo del personaje de Daniel, es el integrante del elenco con mayor reconocimiento reciente en plataformas: en 2024 ganó el Premio Pantalla de Cristal a Mejor Actor Juvenil en una Serie de Ficción por su trabajo en Nadie nos va a extrañar, de Amazon Prime Video.

La dirección de la serie estuvo a cargo de Felipe Aguilar.