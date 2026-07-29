México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026

La Selección Mexicana superó a Ecuador en 16vos de Final REUTERS/Raquel Cunha

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El futbol mexicano se colocó en un sitio aún más simbólico después de haber hecho un papel protagónico en la Copa del Mundo 2026, siendo uno de los tres anfitriones del nuevo concepto de 48 equipos aparte de Estados Unidos y Canadá.

La Concacaf mira y destaca los puntos claves que logró México en su posición de local, que consideraría a nuestro país para ser anfitrión de la próxima Copa Oro del 2027, así lo reveló el narrador y comentarista mexicano, Luis Castillo, en sus redes sociales.

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“Aprovechando el fenómeno Selección Mexicana de Futbol tras la reciente terminada Copa del Mundo, la Concacaf, después de muchos años, en la edición 2027, hace que la Copa Oro, sí, la Copa Oro, que después del 2003 se había jugado absolutamente en Estados Unidos, vuelve a México", afirmó el periodista.

La Selección Mexicana defendería su título jugando en casa (X / Luis Castillo )

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe autorizaría que México lleve a cabo sus juegos de local en el Monumental estadio Azteca al darse cuenta del efecto elaborado en la Ciudad de México, durante los festejos de la Copa del Mundo.

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“Habrá que esperar más noticias. Si la final se juega en el estadio Azteca ese sería el gran reto para la Concacaf, el que también la final se juegue en el estadio Azteca. Por lo pronto, México tendrá partidos en el 2027 de Copa Oro“, aseguró Luis Castillo.

Vigente campeón de la Copa Oro

La Selección Mexicana venció 2-1 a Estados Unidos en la final. (AP Foto/David J. Phillip)

La Selección Mexicana es la actual campeona del torneo tras vencer en la edición 2025 a los Estados Unidos de América, con resultado de 2-1, gracias a las anotaciones de Raúl Alonso Jiménez y Edson Álvarez en el NRG Stadium, casa de los Texanos de Houston, franquicia de la National Football League (NFL).

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¿Qué es la Copa Oro?

México es el máximo ganador de la Copa Oro. @goldcup)

La Copa de Oro es el campeonato de selecciones nacionales afiliadas a la Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras, Panamá y otros países de la región compiten por el cetro dorado, que se entrega al país campeón cada dos años

El formato tradicional consta de una fase de grupos previo a disputar las rondas de eliminación directa rumbo a la gran final. La Copa Oro se celebra desde 1991 y normalmente se realiza en Estados Unidos, aunque en algunas ediciones se han organizado partidos en otras sedes y México haría lo propio en 2027.

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¿Cuándo fue la última vez que la Copa Oro se jugó en México?

El tri no es anfitrión desde el 2003. (Especial)

La Copa Oro ya tuvo lugar en nuestra nación. El antecedente más cercano data en la versión del 2003. En ese año, México y Estados Unidos fueron coanfitriones y el estadio Azteca fue la única sede en territorio nacional, albergando los seis compromisos del Tricolor, incluyendo la final en la que venció a Brasil 1-0 en tiempo extra.

Desde entonces, la Copa de Oro se ha jugado mayormente en Estados Unidos, sin embargo en 2019, 2023 y 2025 algunos partidos se realizaron en otros países del área, pero no en México. Se espera que para la siguiente versión del torneo vuelva a ser local después de 23 años.

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Comienza la gestión de Rafa Márquez en la Selección de México

Liga de Naciones, Copa Oro y eliminatorias ya tienen fechas clave.

El proyecto que encabeza el Kaiser, Rafael Márquez Álvarez, comenzará en la próxima Fecha FIFA a disputar entre septiembre y octubre de este año. De acuerdo a la información de Gibrán Araige, la Selección Mexicana enfrentará a: Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en territorio extranjero.

La gira mexicana se desarrollará en territorio estadounidense y dará inicio el 26 de septiembre en Baltimore, donde México jugará contra la Selección de Colombia. El día 29 se medirá a la Selección de Perú desde el Red Bull Arena, en Nueva York.

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Para el mes de octubre, la escuadra nacional volará rumbo a Phoenix para jugar ante los Estados Unidos y cerrará contra la Selección de Chile desde el Rose Bowl de Pasadena el día 8.

Después de sus encuentros de carácter amistoso en septiembre y octubre, la Selección de México se presentará en la Concacaf Liga de Naciones para disputar la ronda de 4tos de Final. instancia a la que clasificó gracias a su posición en el ranking de la confederación.

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