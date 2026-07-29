Cuál es el programa que abrió nuevo registro para obtener 9 mil 500 pesos al mes, seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad: requisitos y cómo inscribirse

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar se muestra sobre una mesa de madera, rodeada por billetes de diferentes denominaciones de peso mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Claudia Sheinbaum reabre el registro de uno de sus programas más populares hasta el momento.

Será el próximo 1 de agosto cuando se permitirá que más personas de 18 a 29 años que no estudian ni tienen empleo formal se registren para poder obtener una beca mensual de 9 mil 582 y cobertura del IMSS durante su capacitación.

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Esta apertura corresponde al cuarto periodo de vinculaciones del año con un registro se realiza en línea y que permanecerá abierto de forma permanente, permitiendo que los interesados completen su información antes de la apertura oficial de postulaciones.

Nos referimos al programa Jóvenes Construyendo al Futuro el cual busca facilitar la entrada de miles de jóvenes al mercado laboral mediante capacitación en empresas, comercios, talleres y otros centros de trabajo del país. Al mismo tiempo, apoya a los centros de capacitación porque el Gobierno federal absorbe el costo del incentivo económico que reciben los aprendices.

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El programa busca facilitar la entrada de miles de jóvenes al mercado laboral mediante capacitación en empresas y comercios.

El apoyo dura hasta 12 meses e incluye seguro médico

Las reglas de operación establecen que las y los participantes pueden permanecer hasta 12 meses en el programa. Durante ese tiempo reciben una beca mensual equivalente al salario mínimo vigente en 2026 y atención médica del IMSS por todo el periodo de capacitación.

Al terminar, los aprendices obtienen una constancia oficial que acredita las habilidades adquiridas. Ese documento puede facilitar su incorporación al mercado laboral formal.

La estrategia también da prioridad a jóvenes que viven en municipios, colonias o localidades con altos índices de pobreza o violencia, así como a integrantes de grupos históricamente discriminados. Esa focalización define la disponibilidad de espacios en cada zona.

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Para registrarse como aprendiz se piden los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años al momento del trámite

Residir legalmente en México

No estar inscrito en una institución educativa

No contar con un empleo formal ni estar trabajando cuando se solicita el ingreso

La convocatoria también está abierta para empresas o negocios que quieran participar como tutores. (Gobierno de México)

Cómo inscribirme al programa Jóvenes construyendo al futuro

Para inscribirte al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026, sigue estos pasos:

Registro en la plataforma oficial: Ingresa a la página : Ingresa a la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ y selecciona “Regístrate como aprendiz”. Completa tus datos: Llena tus datos personales, confirma tu información y sube una fotografía reciente conforme lo solicita el sistema. Ubicación y documentación: Registra la ubicación de tu domicilio. Es necesario contar con identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses. Si eres extranjero, debes presentar un documento migratorio que acredite tu estancia legal en el país. Carta compromiso: Descarga y acepta la carta compromiso, donde declaras bajo protesta de decir verdad que no estudias ni trabajas actualmente. Vacantes y postulación: A partir del 1 de agosto, podrás consultar las vacantes de centros de trabajo disponibles en la plataforma y postularte al que más te interese. Debes contactar directamente al centro de trabajo seleccionado para agendar una cita. Respuesta de los centros de trabajo: El centro tiene 4 días naturales para aceptar o rechazar tu postulación. Si te rechazan o no hay respuesta, puedes postularte a otra vacante. Apoyo y seguro: Al ser aceptado, recibirás un apoyo mensual de 9,582 pesos y seguro médico del IMSS durante 12 meses de capacitación laboral.

La infografía de Infobae detalla el calendario y criterios de priorización para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México, con postulaciones en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro permanece abierto de forma permanente, pero las postulaciones a centros de trabajo se habilitan en ciertos periodos, como el de agosto.

Si tienes dudas o necesitas ayuda, puedes llamar al 800 841 2020 (lunes a sábado de 08:00 a 21:00 horas) o al 079 (24 horas). También puedes acceder a la plataforma de Oficinas Virtuales para reportes y seguimiento de tu estatus.

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