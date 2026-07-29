Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

Pedro Ariel Mendívil García fue detenido este martes 28 de julio en su domicilio de la colonia Los Arcos, en Mexicali, por elementos de la FGE con apoyo de la Sedena, la Semar y fuerzas federales. Crédito: Captura de pantalla

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La Fiscalía General del Estado de Baja California vinculó el 28 de julio de 2026 a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, con la desaparición y muerte de dos jóvenes residentes de Estados Unidos que acudieron al bar Shots en la zona hotelera de la ciudad.

La detención se ejecutó en el fraccionamiento Los Arcos, al oriente de Mexicali, mediante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación, con base en una orden de aprehensión de un juez del fuero común.

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La fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez explicó en conferencia de prensa que la investigación se abrió en enero de 2023, tras la desaparición de los dos jóvenes, quienes viajaron desde Estados Unidos a bordo de una camioneta GMC Sierra de modelo reciente y llegaron al bar Shots, ubicado sobre la avenida Justo Sierra, en la zona hotelera de Mexicali. La carpeta de investigación abarca los delitos de desaparición forzada cometida por particulares, robo de vehículo y asociación delictuosa.

De acuerdo con Andrade Ramírez, los jóvenes fueron entregados desde el bar a agentes de la Policía Municipal, quienes a su vez los pusieron en manos de integrantes de grupos criminales. “No voy a mencionar sus nombres porque siguen más órdenes de aprehensión vigentes en este momento”, advirtió la fiscal sobre los elementos municipales implicados.

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Las investigaciones señalan que el destino de las víctimas quedó documentado en la carpeta de investigación. “Hay evidencias de que después de ser desaparecidos, fueron torturados y finalmente, según la evidencia, fueron privados de la vida”, afirmó la funcionaria.

Una cinta amarilla con la leyenda "Escena del crimen, No pase" acordonó la calle en Sinaloa mientras siluetas de agentes inspeccionan la zona durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrade Ramírez subrayó que las responsabilidades de los mandos se analizan tanto por acción directa como por omisión, conforme al Código Nacional y al Código Penal. La funcionaria precisó que el bar Shots fue incendiado con posterioridad a los hechos, pero la Fiscalía conserva evidencia documental y testimonios suficientes.

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La fiscal también reveló que el padre de una de las víctimas acudió a Mexicali a buscar a su hijo y mantuvo entrevistas con guardias de seguridad de los antros, testigos y otras personas. “El padre recibió amenazas, el cual a las semanas o pocos meses fue privado de la vida”, afirmó, y añadió que algunos testigos le advirtieron que “ya no le rascara, que ya no le buscara, porque ellos ya no podían hablar y que era un tema muy delicado”.

Andrade Ramírez calificó la situación como “delitos de alto impacto” y señaló que las desapariciones en Mexicali —donde personas son sacadas de establecimientos y llevadas a inhumaciones clandestinas— constituyen “un flagelo que ha causado mucho dolor en las familias mexicalenses”. La funcionaria confirmó que la Fiscalía trabaja de la mano con colectivos de búsqueda.

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Las fosas del ejido Miguel Alemán y el operativo del 28 de julio

La fiscal señaló que la desaparición de las víctimas se enmarca en un patrón documentado en Mexicali: personas extraídas de establecimientos nocturnos y enterradas en fosas clandestinas. Describió las inhumaciones en el ejido Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, como “un flagelo que ha causado mucho dolor en las familias mexicalenses”.

La Fiscalía trabaja de forma coordinada con colectivos de búsqueda y realizó recientemente inspecciones en el bar Shots antes de que el inmueble fuera destruido. Andrade Ramírez precisó que la autoridad también actúa en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, y no descartó que los implicados tengan participación en otros delitos.

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Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" , donde se observan restos de cigarrillos en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mendívil Garcí y las órdenes pendientes

En menos de un año, la Fiscalía ha detenido a 13 agentes y exmandos de la Policía Municipal de Mexicali con presunta vinculación a desapariciones de personas. En septiembre de 2025 fueron capturados cinco agentes; en marzo de 2026, otros cinco; y el 28 de julio, junto con Mendívil García, cayeron dos exjefes policiacos más.

Pedro Ariel Mendívil García se desempeñó como director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali del 16 de diciembre de 2021 a septiembre de 2024, durante el primer periodo de la alcaldesa Norma Bustamante. Con anterioridad, de noviembre de 2019 al 15 de diciembre de 2021, fungió como fiscal regional de Mexicali.

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Horas antes de su captura, Mendívil García difundió un video en redes sociales en el que se declaró inocente y acusó a Andrade Ramírez de actuar por una venganza personal derivada de un juicio de 2011. La fiscal respondió que no trabaja “con ocurrencias” y que la investigación lleva más de tres años en curso; también desmintió que la detención fuera un distractor relacionado con la publicación de audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La audiencia inicial para determinar la situación jurídica de los detenidos estaba prevista entre la noche del martes 28 de julio y el transcurso del miércoles 29. Un juez deberá resolver si los imputados son vinculados a proceso.

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Por último, Andrade Ramírez anunció que la Fiscalía dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda por los delitos correspondientes al fuero federal, dada la presunta relación de los detenidos con una organización criminal.