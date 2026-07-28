EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 28 de julio: Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada

Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, reapareció y rompió el silencio seis meses después de haber sido privada de su libertad presuntamente por Los Chapitos, en Culiacán, Sinaloa.
Fue en el podcast de Gusgri que la influencer dio detalles que no habían salido a la luz antes: que ella misma editó en CapCut el video en el que aparece autoincriminándose, que los captores consultaban cada pregunta por teléfono con un mando superior y que fue liberada con 500 pesos para tomar un taxi.
Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, reapareció y rompió el silencio seis meses después de haber sido privada de su libertad presuntamente por Los Chapitos, en Culiacán, Sinaloa.
Una fotografía que circula en redes sociales muestra al estilista Aldo Rendón junto a una mujer identificada por usuarios como Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada y señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red financiera del Cártel de Sinaloa.
La imagen se viralizó horas después de que Rendón ingresara como participante de La Casa de los Famosos México 4, reality de Televisa que inició el 26 de julio de 2026.
Una fotografía que circula en redes sociales muestra al estilista Aldo Rendón junto a una mujer identificada por usuarios como Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada y señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red financiera del Cártel de Sinaloa.
Siete días después de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera condenado a cadena perpetua en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar definitivamente los procesos penales que aún mantenía abiertos en su contra.
El lunes, la Fiscalía del Distrito Sur de California solicitó desechar con carácter permanente una de las acusaciones federales más antiguas contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, al considerar que ya no tiene sentido mantener un expediente paralelo contra un hombre que pasará el resto de su vida en prisión.
Siete días después de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera condenado a cadena perpetua en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar definitivamente los procesos penales que aún mantenía abiertos en su contra.