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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 28 de julio: Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada

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12:52 hsHoy

Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, reapareció y rompió el silencio seis meses después de haber sido privada de su libertad presuntamente por Los Chapitos, en Culiacán, Sinaloa.

Fue en el podcast de Gusgri que la influencer dio detalles que no habían salido a la luz antes: que ella misma editó en CapCut el video en el que aparece autoincriminándose, que los captores consultaban cada pregunta por teléfono con un mando superior y que fue liberada con 500 pesos para tomar un taxi.

A 6 meses de su secuestro por una facción del Cártel de Sinaloa, “La Nicholette” reaparece y revela nuevos detalles

Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, reveló en el podcast de Gusgri que ella misma editó en CapCut el video en que aparece autoincriminándose

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, reapareció y rompió el silencio seis meses después de haber sido privada de su libertad presuntamente por Los Chapitos, en Culiacán, Sinaloa.

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12:52 hsHoy

Una fotografía que circula en redes sociales muestra al estilista Aldo Rendón junto a una mujer identificada por usuarios como Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada y señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red financiera del Cártel de Sinaloa.

La imagen se viralizó horas después de que Rendón ingresara como participante de La Casa de los Famosos México 4, reality de Televisa que inició el 26 de julio de 2026.

Viralizan fotografía de Aldo Rendón junto a Mónica Zambada, hija de “El Mayo”

La imagen ha comenzado a circular a horas de que el estilista ingresara al reality show La Casa de los Famosos México 4

En redes se ha relacionado a Aldo Rendón con un integrante de la familia Zambada.(Redes sociales)
En redes se ha relacionado a Aldo Rendón con un integrante de la familia Zambada.(Redes sociales)

Una fotografía que circula en redes sociales muestra al estilista Aldo Rendón junto a una mujer identificada por usuarios como Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada y señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red financiera del Cártel de Sinaloa.

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12:50 hsHoy

Siete días después de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera condenado a cadena perpetua en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar definitivamente los procesos penales que aún mantenía abiertos en su contra.

El lunes, la Fiscalía del Distrito Sur de California solicitó desechar con carácter permanente una de las acusaciones federales más antiguas contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, al considerar que ya no tiene sentido mantener un expediente paralelo contra un hombre que pasará el resto de su vida en prisión.

Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada tras ser condenado en Nueva York

Las autoridades aún no definen el penal donde el líder cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su condena

(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

Siete días después de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera condenado a cadena perpetua en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar definitivamente los procesos penales que aún mantenía abiertos en su contra.

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