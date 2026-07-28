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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 28 de julio: 20 días de consulta para los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de Audiencias

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar sobre el derrame de 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio en Naco, Sonora; asimismo, la presidenta quizá hable sobre la liberación del primer lote de moscas estériles producido en México para erradicar la plaga del gusano barrenador.

Los martes, la mandataria suele hablar sobre seguridad o salud en el país; sin embargo, la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.

En pocas líneas:

13:36 hsHoy

20 días de consulta para los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de Audiencias

María Luisa Alcalde Luján, consejera jurídica, informó que a partir del lunes 27 de julio hasta el próximo 21 de agosto la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierto el proceso de consulta pública en el sitio web: portal.crt.gob.mx para los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, que define:

  • Derechos de las audiencias y responsabilidades de los medios.
  • Códigos de ética en los medios de comunicación.
  • Mecanismos de protección para las audiencias a través de las quejas.
13:32 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, explicará los derechos de las audiencias desde el 2013 hasta el 2025.

12:36 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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