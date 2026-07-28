EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 28 de julio: 20 días de consulta para los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de Audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar sobre el derrame de 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio en Naco, Sonora; asimismo, la presidenta quizá hable sobre la liberación del primer lote de moscas estériles producido en México para erradicar la plaga del gusano barrenador.

Los martes, la mandataria suele hablar sobre seguridad o salud en el país; sin embargo, la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.