“No me puedes dejar”: lo que la sargento “Estrellita” le dijo a Danna Yanina “N” tras la muerte de Dafne Zapata en la academia militarizada

Danna Yanina relata lo que ocurrió en las horas posteriores a la muerte de Dafne Zapata Quintos. (FGJ Tamaulipas/Redes sociales)

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La noche en que Dafne Zapata Quintos murió durante un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, Estrella “N” le pidió a Danna Yanina “N”, entonces alumna del plantel y hoy imputada en el caso, que no se fuera.

En un mensaje enviado a su madre, la joven aseguró que la coordinadora del área femenil le dijo que era “un pedacito de ella”, que no la abandonara y que permaneciera en la academia porque era “la única testigo” de lo ocurrido.

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El mensaje, difundido por La Saga de Adela Micha con autorización de la familia, salió a la luz mientras Estrella “N” y el director del plantel, Jorge Luis “N”, permanecen bajo prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en las instalaciones de la academia, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

“Eres la única testigo y no me puedes dejar”

Foto: FGJE

En el texto que Danna Yanina le envió a su madre tras la muerte de Dafne, la joven describe lo que, según su versión, hizo Estrella “N” en las horas y días posteriores al feminicidio.

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“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola”, escribió Danna Yanina. Describió que cuando intentaba hablar por teléfono con su padre, Estrella “N” se metía en la conversación o escribía por ella. Que dormía con ella. Que le decía que era “parte suya, un pedacito de ella”.

La parte más reveladora del mensaje es la siguiente: “Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido”.

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El mensaje no precisa a qué hechos hacía referencia Estrella “N” al decir que Danna Yanina era “la única testigo”, ni detalla cuál habría sido el papel de la joven tras la muerte de Dafne. Sin embargo, el contenido cobra relevancia porque, según la propia versión de Danna, la coordinadora del área femenil habría insistido en que permaneciera dentro de la academia, impidiéndole regresar con su familia en los días posteriores al fallecimiento de la adolescente.

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Según la abogada defensora Dunia Ramírez, cuando el escándalo se hizo público, Estrella “N” no entregó a Danna Yanina a sus padres de forma voluntaria ni inmediata. La llevó en contra de su voluntad y la dejó cerca del puente Tampico días después de los hechos, de acuerdo con lo que declaró en una entrevista con Azucena Uresti. Sus padres la recibieron ahí.

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Días después, Danna Yanina acudió a las instalaciones de la Fiscalía a presentar una denuncia, probablemente por consejo de su defensa. Fue durante ese acto cuando le notificaron y ejecutaron una orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control, confirmó su propio abogado defensor al mismo medio. Se convirtió así en la primera persona detenida formalmente en el caso, antes que Estrella “N” y antes que Jorge Luis “N”.

La defensa sostiene que Danna es víctima, no responsable

Danna Yanina "N", una de las detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos en la academia militarizada. (Redes sociales)

Los abogados de Danna Yanina, Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostienen que su defendida está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar. Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra y que la propia Alejandra Quintos ya habría reconocido el error en redes sociales y en entrevistas con medios.

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“Danna nunca estuvo al cuidado de ningún personal. Ella no tenía a nadie en subordinación, no tenía a nadie a su cargo, no era tutora ni garante. Era simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, declaró Pérez Román a Fórmula.

La abogada Ramírez añadió que Danna Yanina habría sido víctima de abusos psicológicos, torturas, vejaciones y violación sexual por parte de miembros de la institución, aunque no precisó nombres por razones de presunción de inocencia. Señaló además que durante la primera audiencia, la jueza de control tuvo que ordenarle al Ministerio Público que le tomara la denuncia a Danna, porque hasta ese momento no se le había permitido presentarla formalmente.

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Quién es Estrella “N” y qué papel tenía en la academia

Academia Militarizada de Marina Doenitz (Google Maps)

Estrella “N”, conocida dentro del plantel como “Estrellita”, se identificaba ante las familias y los medios como la responsable del área femenil de la academia.

Sin embargo, ni ella ni nadie en el plantel tenía un rango militar real: la institución no está registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional ni tiene ningún vínculo con corporaciones castrenses, según confirmaron los abogados de Danna Yanina.

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La academia únicamente cuenta con registro ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas como institución de nivel medio superior.

Estrella “N” fue la persona que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los cuatro días que la menor permaneció en el campamento. Le enviaba reportes que minimizaban el estado de la adolescente: que estaba medicada, descansando, que quería quedarse a estudiar la secundaria en la academia. La última llamada que Quintos recibió antes de que le notificaran la muerte de su hija fue de Estrella “N”, quien le dijo que Dafne tenía tos y que la había bañado.

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La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación. Al cierre de esta nota, Jorge Luis “N”, Estrella “N” y Danna Yanina son las tres personas imputadas formalmente, con prisión preventiva justificada los dos primeros.