Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada tras ser condenado en Nueva York

(Jesús Avilés/Infobae)

Guardar

Siete días después de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera condenado a cadena perpetua en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar definitivamente los procesos penales que aún mantenía abiertos en su contra.

El lunes, la Fiscalía del Distrito Sur de California solicitó desechar con carácter permanente una de las acusaciones federales más antiguas contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, al considerar que ya no tiene sentido mantener un expediente paralelo contra un hombre que pasará el resto de su vida en prisión.

PUBLICIDAD

La fiscalía pide cerrar “con perjuicio” el caso número 14-cr-00658

El documento, firmado el 27 de julio por el fiscal Adam Gordon y el fiscal auxiliar Matthew J. Sutton, invoca la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal y señala que la petición se presenta “en aras de la justicia”. En términos prácticos, la fiscalía considera que ya no tiene sentido mantener abierto un proceso penal en California cuando Zambada ya fue condenado a cadena perpetua en otro tribunal federal de Estados Unidos y permanecerá el resto de su vida en prisión.

Fiscalía de San Diego desestima cargos contra El Mayo Zambada. (X/@keegan_hamilton)

La moción no implica una liberación ni ningún beneficio para Zambada. La sentencia dictada en el Distrito Este de Nueva York permanece intacta. Se trata de una depuración de expedientes: si el juez californiano acepta la petición, el caso se cerrará con carácter definitivo, lo que significa que el gobierno de Estados Unidos no podrá reabrir esa acusación específica en el futuro.

PUBLICIDAD

En el memorándum de sentencia, los fiscales de Brooklyn recordaron que Zambada había sido acusado “no menos de 16 veces en las últimas dos décadas” en distintos distritos federales de Estados Unidos.

El expediente en cuestión, radicado en San Diego bajo el número de caso 3:14-cr-00658-DMS, es una acusación sustitutiva que data de 2014.

La velocidad del trámite llama la atención: el documento se presentó ante el tribunal apenas una semana después de la sentencia.

El Mayo Zambada podría ir a un centro médico federal

Un collage presenta cuatro fotografías de Ismael 'El Mayo' Zambada en distintos momentos de su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace unos días, también el juez Brian Cogan recomendó al Buró Federal de Prisiones que Zambada cumpla su condena en una instalación médica federal, no en una prisión de supermáxima seguridad como la ADX Florence en Colorado, donde El Chapo Guzmán cumple cadena perpetua en aislamiento estricto.

PUBLICIDAD

La recomendación se sustenta en la edad de Zambada —76 años— y en los problemas de salud documentados en el memorándum de la defensa. Durante la audiencia, Cogan señaló en tres ocasiones que el acusado presenta dificultades físicas y cognitivas, y apuntó que se encuentra en algún punto entre mentalmente apto “y derivando hacia deterioro cognitivo”. La defensa planteó el inicio de demencia.

El abogado defensor Frank Pérez había solicitado formalmente el traslado a instalaciones como el FMC Butner, el FMC Rochester o el MCFP Springfield. Cogan aceptó hacer esa recomendación, aunque aclaró que la decisión final recae en el Buró Federal de Prisiones, no en el tribunal.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el registro de El Mayo Zambada lo sigue ubicando en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn —MDC Brooklyn— con el número 27102-511.

La orden de decomiso más alta impuesta a un capo mexicano

Ismael "El Mayo" Zambada posa mientras billetes de cien dólares caen frente a la bandera de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena incluyó una orden de decomiso por 15,000 millones de dólares, la cifra más alta reclamada jamás a un capo del narcotráfico mexicano, por encima de los 12,600 millones impuestos a El Chapo en 2019. La declaración de culpabilidad abarcó dos cargos: haber dirigido una organización criminal continua ante el Distrito Este de Nueva York y haber participado en actividades de crimen organizado en el Distrito Oeste de Texas.

PUBLICIDAD

El abogado Pérez fue directo tras la audiencia: “No hay manera de que pueda pagar eso. El gobierno no identificó ninguna propiedad, no identificó nada. Y usted y yo sabemos que las personas de ese nivel no tienen nada a su nombre”, dijo en entrevista al periodista Ángel Hernández de Milenio.

Antes de conocer su condena, Zambada leyó una carta en español ante el juez Cogan en la que asumió plena responsabilidad. “No fui a juicio porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello”, dijo. Cerró con un mensaje dirigido a los jóvenes: “No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida”.

PUBLICIDAD

Con Zambada sentenciado, se cierra el ciclo de los líderes históricos del narcotráfico en México. El Chapo cumple cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019; Nemesio Oseguera Cervantes. “El Mencho”, líder del CJNG, murió en febrero de 2026 durante un operativo del Ejército mexicano. Zambada era el último en pie.