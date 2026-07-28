Cola de caballo: cómo preparar un enjuague para frenar la caída de cabello y fortalecerlo

La cola de caballo es una de las plantas medicinales documentadas por la UNAM para el cuidado capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cola de caballo (Equisetum hyemale L.) es una hierba de tallos huecos y anillos espaciados que la UNAM documenta como remedio tópico para fortalecer el cabello y combatir su caída, la caspa y la seborrea.

Se prepara en cocción con cuatro cucharaditas de hierba seca por litro de agua y se aplica como enjuague dos o tres veces por semana, según la publicación Botiquín de plantas medicinales de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

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El Botiquín de plantas medicinales de la FES Zaragoza reúne remedios naturales con respaldo académico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su efecto se explica por el sílice presente en sus brotes, mineral que interviene en la síntesis de colágeno y fortalece la fibra capilar.

El sílice de la planta ayuda a producir colágeno y reduce la fragilidad del cabello

Los brotes de la planta concentran sílice, un mineral que el organismo usa para producir colágeno, la proteína que da resistencia y elasticidad a la fibra capilar.

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Según una revisión científica de la revista especializada Anais Brasileiros de Dermatologia, las personas que usaron este tipo de sílice lograron tener un cabello más grueso y menos quebradizo.

La cola de caballo crece con tallos cilíndricos, verdes y sin ramificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advierten que se necesitan más estudios para determinar dosis y duración óptimas.

El Botiquín de plantas medicinales de la UNAM precisa que los brotes de la planta son ricos en minerales y principios activos con propiedades astringentes y alcalinizantes.

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Esos compuestos regulan las secreciones del cuero cabelludo, lo que contribuye a controlar la caspa y la seborrea.

La revista especializada Anais Brasileiros de Dermatologia documentó menor fragilidad y mayor grosor capilar en grupos tratados con sílice, uno de los compuestos activos de la planta cola de caballo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta puede alcanzar hasta dos metros de altura y crece con tallos cilíndricos, verdes y sin ramificaciones, lo que facilita su identificación en herbolarios y mercados.

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Receta del enjuague casero para cabello

La decocción es el método recomendado porque extrae los principios activos de partes duras como los tallos.

A diferencia de una infusión donde la hierba solo reposa en agua caliente, la decocción implica hervir la planta directamente, lo que permite liberar mejor sus compuestos.

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Se colocan cuatro cucharaditas de hierba seca —u ocho de hierba fresca—, dentro de un recipiente esmaltado que no sea de aluminio.

La infografía explica la receta de la UNAM para elaborar un enjuague capilar casero mediante decocción, detallando su preparación, aplicación y la conservación máxima de 48 horas en refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se vierte un litro de agua, se lleva a ebullición y se cuece a fuego lento entre dos y diez minutos. Posteriormente se retira del fuego, se deja enfriar a temperatura ambiente y se cuela.

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Una vez listo, el líquido se aplica sobre el cuero cabelludo húmedo tras el lavado habitual, con masajes circulares suaves.

Puede dejarse actuar unos minutos y enjuagarse con agua tibia, o dejarse sin enjuagar para un efecto más prolongado.

Los remedios naturales para el cabello requieren supervisión ante cualquier reacción adversa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia recomendada es de dos a tres veces por semana, de acuerdo con la receta del Botiquín de plantas medicinales de la UNAM.

La preparación se conserva en refrigeración un máximo de 48 horas; pasado ese tiempo debe desecharse y prepararse una nueva.

La planta se recolecta en primavera u otoño y se almacena en vidrio

La cola de caballo se propaga tallos subterráneos que crecen de forma horizontal y brotan nuevas plantas a lo largo de su extensión, llamados rizomas.

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Esta planta requiere de suelos con buena retención de agua, riego abundante y luz solar directa.

La cola de caballo puede alcanzar hasta dos metros de altura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recolección se recomienda en primavera u otoño, seleccionando plantas sanas de zonas no contaminadas. Tras el secado a la sombra, los tallos se almacenan en frascos de vidrio o cajas de hojalata.

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La UNAM advierte: no usarla en exceso ni aplicarla en menores de dos años

El Botiquín de plantas medicinales advierte que en grandes cantidades, esta planta puede eliminar sales y minerales del organismo o irritar los riñones si se usa de forma interna.

La UNAM advierte que no debe aplicarse en menores de dos años ni en mujeres embarazadas sin consultar a un especialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso externo continuo y prolongado también requiere precaución. Ante cualquier señal de irritación o reacción adversa, los autores indican suspender el uso y acudir con un médico.

No debe aplicarse en niños menores de dos años, mujeres embarazadas ni personas con cuero cabelludo sensible sin consultar antes a un especialista.