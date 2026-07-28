A 6 meses de su secuestro por una facción del Cártel de Sinaloa, “La Nicholette” reaparece y revela nuevos detalles

(Captura de pantalla)

Guardar

Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, reapareció y rompió el silencio seis meses después de haber sido privada de su libertad presuntamente por Los Chapitos, en Culiacán, Sinaloa.

Fue en el podcast de Gusgri que la influencer dio detalles que no habían salido a la luz antes: que ella misma editó en CapCut el video en el que aparece autoincriminándose, que los captores consultaban cada pregunta por teléfono con un mando superior y que fue liberada con 500 pesos para tomar un taxi.

PUBLICIDAD

“Me agarraron de mensajera para decir: ‘Mira, nosotros no somos los malos’”, dijo la joven al podcast Gusgri. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa nunca validó el contenido de ese video ni atribuyó oficialmente el secuestro a ninguna facción criminal.

Un mes antes ya había señales

El gobernador del estado se dijo sorprendido de ver el video en el que se observa cuando la joven fue privada de su libertad por dos personas jóvenes. (IG)

El secuestro del 20 de enero de 2026 no llegó sin advertencias. Pardo Molina contó con Gusgri que aproximadamente un mes antes, un hombre con casco entró a su cafetería en Culiacán, tomó fotografías y se asomó por el balcón haciendo señas hacia afuera.

PUBLICIDAD

“Me dio una muy mala espina”, dijo. Ese día cerró el local de inmediato, pidió a su amiga salir en Uber y ella misma salió por la parte trasera hacia su rancho en El Salado. Después de ese incidente redujo sus visitas al local, pero no lo cerró definitivamente.

Vale precisar que la cafetería no era de Nicole. Era socia inversionista en ese negocio, no la dueña. Ese detalle contrasta con la imagen que se construyó de ella como empresaria independiente con múltiples locales propios en Culiacán.

PUBLICIDAD

El día del secuestro, Nicole había ido al Costco a comprar botellas para celebrar su cumpleaños número 21 al día siguiente. Estaba acompañada de amigos. Al regresar al local, se estacionó en el callejón trasero porque la plaza estaba llena.

Ese callejón, donde se tira la basura, no tenía cámaras de vigilancia. Pardo Molina lo advirtió después: los captores eligieron ese punto específicamente porque era un punto ciego.

PUBLICIDAD

Momento en que sujetos armados se llevan a "La Nicholette". Crédito: Redes sociales

Al bajar del vehículo, un automóvil se acercó. Ella creyó en un primer momento que se trataba de un asalto. “No me caía el veinte”, relató. Segundos después escuchó: “Súbenla, súbenla”.

La subieron al carro entre varios hombres. En ese momento, ya dentro del vehículo, Nicole abrió la puerta y arrojó su celular al suelo. “Dije: ‘Es la llave’”, explicó. Ese gesto fue lo que permitió que su amigo localizara la Cybertruck y subiera a ella para intentar seguirlos.

PUBLICIDAD

Seis o siete captores, todos jóvenes, todos mensajeros

La casa de seguridad estaba a menos de cinco minutos del local. Era una vivienda de dos pisos, dos recámaras, de construcción ordinaria. “Una casa normal, equis”, describió Pardo Molina. La tenían en la recámara principal del segundo piso, con baño propio. Las ventanas estaban bloqueadas.

Entre seis y siete personas participaron en el operativo. Los tres que iban en el automóvil, uno o dos que ya estaban en la casa y dos más en otro vehículo. Todos tenían entre 17 y 24 años. Los dos identificados en el video de la Cybertruck eran menores de edad, razón por la que sus rostros nunca se publicaron. Fueron arrestados aproximadamente un mes después del secuestro.

PUBLICIDAD

Un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales en Culiacán culminó con la detención de dos sospechosos señalados como presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad de la influencer conocida como La Nicholette. (SSP Sinaloa/Captura de pantalla)

“Puro plebillo”, dijo el conductor del podcast. “Ajá, pero supe hablar con ellos”, respondió Nicole. Desde el principio mantuvo la calma, no intentó resistirse ni gritar, y con el tiempo los captores le dijeron entre ellos: “La morra es buena onda”. Nunca la agredieron físicamente ni le faltaron el respeto.

Cada pregunta que le hacían —sobre su familia, sus ingresos, quién la patrocinaba, si tenía novio en “el ambiente”— era consultada por teléfono con un mando superior antes de formulársela. “Ellos eran mensajeros”, dijo.

PUBLICIDAD

El jefe encapuchado que apareció al segundo día

Al segundo día de cautiverio llegó un hombre con el rostro cubierto. Nicole siempre tuvo la cabeza agachada al hablar con él. Le preguntó si necesitaba comida o ropa, si los “plebes” la habían tratado bien, y le dijo una sola cosa: “Aguanta”.

Pardo Molina nunca supo quién era. Los captores se cuidaban de no mencionar nombres. Ese fue el único contacto que tuvo con alguien de rango superior durante los cuatro días y noches que duró el cautiverio.

PUBLICIDAD

Los captores no salían. Después de que el video de la Cybertruck se viralizó y algunos de ellos fueron identificados, permanecieron encerrados en la casa junto con Nicole. En algún momento escucharon un helicóptero sobre la zona. “Se asustaron”, relató ella. La ciudad tenía retenes por todos lados.

Cinco días sin comer, durmiendo con marihuana

Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a la creadora digital, privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa. (Facebook)

La rutina dentro de la casa era casi inexistente. Nicole dormía la mayor parte del tiempo. No comía. Para conciliar el sueño fumaba marihuana que le daban los captores. “Era lo que ocupaba”, dijo en Gusgri.

Se paraba debajo de un tragaluz en el segundo piso para que le pegara el sol, porque siempre tenía frío. Escuchaba su nombre en las noticias que los captores veían en sus celulares. “Ya estaba harta”, dijo.

En ningún momento pensó en escaparse. Los captores le habían dicho que iba a estar bien, que la iban a dejar libre en cuanto se calmara “el pedo”. Y ella les creyó: “Siento que si ya me hubieran hecho algo, desde un principio lo hubieran hecho”.

El video que ella misma editó en CapCut

Un día antes de su liberación, los captores le dijeron que ya tenían “luz verde” para soltarla. La condición era grabar un video. Le enviaron el guion por mensaje de texto. Era extenso.

La Tiktoker La Nicholette apareció en un video y habló de trabajar para El Mayito Flaco Crédito: Redes Sociales

“Traté de memorizarlo, pero nerviosa y luego como soy pocha, mi español no es muy bueno y tartamudeaba”, relató Pardo Molina en el podcast. La solución fue grabar el mensaje en fragmentos y editarlos ella misma en CapCut. El video resultante duraba más de dos minutos.

En ese material, Nicole aparece afirmando que trabajaba para la facción de “El Mayito Flaco”, que entregaba dinero a policías estatales —menciona números de patrulla específicos— y que conocía actos de corrupción. También dijo que en la grabación original hablaba de unos cuerpos que no habían sido encontrados y de mujeres desaparecidas.

“Nada de lo dicho en esa grabación es real”, afirmó. Según su versión, el video fue diseñado para atacar la imagen del bando rival en el contexto de la guerra interna que vive Culiacán desde septiembre de 2024. Una vez que ella terminó la edición, el archivo fue enviado para aprobación del mando superior. Los captores agregaron después un fondo con imágenes de patrullas y un clip de una mujer rubia con un rifle que muchos usuarios confundieron con Nicole. “Nunca he tenido el pelo güero”, aclaró.

De los más de dos minutos grabados, en redes sociales solo circularon alrededor de 30 segundos. El video completo contenía además mensajes sobre personas desaparecidas cuyo paradero se pedía revelar.

El rumor del ramo de flores que nunca desapareció

La influencer La Nicholette fue levantada la tarde del martes. (Captura de pantalla)

Una de las teorías que más circuló en redes fue que Nicole había sido levantada porque era pareja sentimental de un líder criminal del bando contrario. Los propios captores le preguntaron sobre eso durante el interrogatorio.

El origen del rumor fue una fotografía que subió cuando cumplió 19 años. Posaba con un ramo de flores gigante que tenía el número “19”. Por efecto espejo en la imagen, algunos usuarios leyeron “P1” y la vincularon de inmediato con un personaje del narcotráfico. “De ahí se agarró la gente”, dijo en Gusgri.

Nicole nunca respondió públicamente ese rumor porque no acostumbra borrar comentarios ni salir a aclarar nada. “La gente lo agarraba de cura.” El rumor no desapareció y fue utilizado por sus captores como parte de la justificación del levantón. Cuando ella les explicó el origen de la foto y mostró pruebas, la respuesta fue: “Ah, okey.”

Una segunda publicación también alimentó las especulaciones. Cuando visitó San Luis subió una historia a redes, y eso generó nuevas versiones sobre sus supuestos vínculos. Después llegó la Cybertruck. “La única manera de que ella pueda tener una camioneta es que alguien la patrocine”, decían los comentarios.

La liberación: 500 pesos y un taxi hasta El Salado

Foto: FGE Sinaloa

La mañana del 24 de enero de 2026, alrededor de las 11:00 horas, los mismos captores que la habían levantado la subieron al automóvil con la cabeza cubierta por un suéter. Dieron varias vueltas. Cuando le dijeron que podía levantar la cabeza, estaban en la zona de Las Quintas, en Culiacán.

La bajaron cerca de una parada de taxis. Le dieron 500 pesos. “Me bajé del carro como si me estaba bajando de un Uber”, relató. Caminó unos pasos, abordó un taxi y pidió que la llevara hasta El Salado.

No había nadie. Toda su familia estaba en Culiacán colaborando con las autoridades. Nicole entró a su casa por una ventana que siempre deja abierta, se sentó en la sala y esperó. Aproximadamente una hora después comenzaron a llegar familiares y vecinos del rancho. Después llegó la policía.

No hubo operativo de rescate. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa desactivó el Protocolo Alba y confirmó su localización con vida sin revelar las circunstancias. Nadie fue detenido ese día.

El FBI, el cruce por Nogales y la decisión de no denunciar

Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a la creadora digital, privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa. (Infobae México / Jovani Pérez)

Por su doble nacionalidad —mexicana y estadounidense— el FBI y el consulado de Estados Unidos abrieron una carpeta de investigación desde el primer día de la desaparición. Pero Nicole no fue interrogada al cruzar la frontera de regreso.

Llegó a Phoenix el 28 de enero, cuatro días después de su liberación, manejando su camioneta por carretera. Cruzó sin procedimiento especial. Fue una semana después, cuando regresó a Nogales a recuperar su número de Telcel y resolver asuntos bancarios, que las autoridades estadounidenses la detuvieron en el cruce para verificar su estado de salud y confirmar que no venía amenazada ni trabajando para el grupo que la secuestró.

En México, las autoridades querían que fuera a declarar. A las tres semanas del secuestro arrestaron a los dos primeros captores identificados. Nicole se negó a presentarse y no levantó denuncia formal. Según lo que supo después, todos los involucrados habrían sido arrestados, aunque esa información no fue confirmada públicamente por la Fiscalía.

Seis meses después, de regreso al rancho

(Captura de pantalla)

Tras el secuestro, Pardo Molina cerró su negocio en Culiacán y pasó seis meses en Phoenix, ciudad donde vivió toda su vida y de la que se había ido precisamente porque no quería seguir ahí. “Yo quiero estar donde estoy feliz”, dijo en Gusgri, y para ella ese lugar es El Salado.

En julio de 2026 regresó a Sinaloa a ver a su familia, aprovechando el Día del Padre. Duró dos semanas. Entró por Durango en avioneta y salió por el aeropuerto de Mazatlán. No fue a Culiacán.

Actualmente invierte en negocios de amigos en Phoenix: carretas de comida, servicios de detallado automotriz. No vende mercancía con referencias al narcotráfico. No monetiza sus redes sociales. Transmite en Kick por diversión.

Otro tema que abordó fue la canción “La Muchacha del Salado”, interpretada por Grupo Arriesgado, y aclaró que fue idea y encargo de ella. La pagó cuando tenía 17 años: 5,000 dólares. No fue un regalo espontáneo del grupo ni una canción inspirada en ella desde afuera; fue una inversión deliberada para impulsar su tienda de ropa.