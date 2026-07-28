Viralizan fotografía de Aldo Rendón junto a Mónica Zambada, hija de “El Mayo”

En redes se ha relacionado a Aldo Rendón con un integrante de la familia Zambada.(Redes sociales)

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Una fotografía que circula en redes sociales muestra al estilista Aldo Rendón junto a una mujer identificada por usuarios como Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada y señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red financiera del Cártel de Sinaloa.

La imagen se viralizó horas después de que Rendón ingresara como participante de La Casa de los Famosos México 4, reality de Televisa que inició el 26 de julio de 2026.

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La imagen, publicada en cuentas de Instagram especializadas en personajes del crimen organizado, muestra a las dos personas posando juntas en lo que parece un evento social.

El detalle que no ha pasado desapercibido entre los usuarios, pues los internautas han recalcado que Rendón es originario de Culiacán, Sinaloa —región donde opera la familia Zambada—, donde construyó sus primeros vínculos en la industria antes de mudarse a la Ciudad de México para desarrollar una carrera de más de 25 años como estilista y asesor de imagen.

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¿Qué se sabe de la imagen?

(Instagram: dinastiacln)

Un análisis de inteligencia artificial aplicado a la fotografía no encontró indicios claros de fotomontaje, aunque tampoco permite confirmar su autenticidad. La herramienta identificó iluminación consistente en ambos rostros, perspectiva natural y ausencia de recortes evidentes en contornos faciales y hombros, elementos que suelen delatar una edición.

El análisis señala que el rostro de la mujer aparece ligeramente más nítido que el del hombre, lo que puede obedecer a diferencias en la distancia al lente, enfoque automático o compresión de la imagen. El fondo oscuro y desenfocado dificulta identificar inconsistencias adicionales de iluminación o perspectiva.

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La principal limitación del análisis es que la imagen disponible es una captura de pantalla de una publicación en redes sociales, no el archivo fotográfico original. Eso implica que ya fue comprimida, pudo haber sido reescalada y perdió los metadatos EXIF que permiten detectar alteraciones. “

La conclusión es que la imagen muestra indicios de haber sido editada, pero en la línea de filtros estéticos o retoques básicos, más que de una manipulación para alterar la información visual de manera significativa.

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Al buscar en los follows de la cuenta de Instagram de Aldo Rendón, se aprecia que el estilista sigue una cuenta que alude a Mónica Zambada, aunque se desconoce que la dueña de dicha cuenta sea la propia hija de “El Mayo”.

(Captura de pantalla)

Quién es Aldo Rendón, el estilista de Culiacán que entró a La Casa de los Famosos

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Aldo Rendón nació en Culiacán, Sinaloa, en febrero de 1979. Comenzó su carrera de manera práctica, de la mano de la diseñadora Sarah Bustani, sin estudios formales en moda. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los asesores de imagen más solicitados del espectáculo mexicano, con clientes como Thalía, Belinda, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Lucero, Verónica Castro, Kate del Castillo y Angélica Rivera, entre otros.

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Ha colaborado con marcas como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu, y trabajado para publicaciones como Glamour México y GQ. Su presencia en redes sociales, donde analiza looks de alfombras rojas con un estilo directo y en ocasiones polémico, lo convirtió en referente para la comunidad LGBTQ+ y las nuevas generaciones.

A nivel personal, Rendón ha hablado abiertamente de una discapacidad auditiva que le impide escuchar del oído izquierdo y del queratocono, enfermedad que afecta su córnea y visión. También ha relatado públicamente episodios de depresión e inseguridad durante su trayectoria. En 2023 fue blanco de críticas por un comentario sobre el aspecto físico del cineasta Guillermo del Toro.

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El 9 de julio de 2026 fue confirmado como el cuarto participante de La Casa de los Famosos México 4, que arrancó el 26 de julio por Las Estrellas y ViX. Compite por un premio de 4 millones de pesos junto a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera y 13 participantes más.

Quién es Mónica Zambada

Mónica Zambada, hija de El Mayo.

Mónica del Rosario Zambada Niebla, nacida el 2 de abril de 1980 en Culiacán, es hija de Ismael “El Mayo” Zambada y Rosario Niebla Cardoza. Desde 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la señala como parte de la red de empresas fachada utilizadas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa, entre ellas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán (Leche Santa Mónica), Establo Puerto Rico, Jamaro Constructores, Multiservicios Jeviz y Estancia Infantil Niño Feliz.

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Está casada con Marco Antonio Zazueta Osuna, quien también figura en registros de empresas familiares. Tiene una hija llamada Mónica Zazueta Zambada. En noviembre de 2006 fue retenida junto a su hija en la garita de Nogales, Sonora, al ingresar a Estados Unidos con visas válidas, y fue expulsada por el Departamento de Seguridad Nacional. Presentó una demanda civil exigiendo la devolución de sus documentos, representada por el abogado Fernando Gaxiola, pero el juez Frank Zapata la desestimó el 25 de julio de 2007 por falta de prosecución.

Su nombre saltó a los titulares el 19 de marzo de 2026, cuando fue detenida durante un operativo de la Secretaría de Marina en la sindicatura de El Salado, Culiacán. Fue liberada horas después al no existir orden de aprehensión en su contra en México.

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La familia Zambada y el espectáculo

Derrick James y Ana María Zambada (Capturas de pantalla)

El caso de Rendón no es el primero en que una figura del mundo del entretenimiento aparece vinculada —con o sin contexto verificado— al clan Zambada o al Cártel de Sinaloa.

Ana María Zambada Lara, hija de El Mayo con Alicia Lara Camberos, fue pareja del actor puertorriqueño Derrick James, conocido por interpretar a Santos Echagüe en la telenovela Rebelde. Entre 2014 y 2015, James publicó en redes sociales fotografías junto a Ana María y su hijo Romeo, identificándola abiertamente como su esposa. Desde 2022, las publicaciones del actor solo muestran imágenes con su hijo.

Ana María Zambada junto a Modesta Zambada Niebla, otra hija de El Mayo. En la foto también aparece el actor Rafael Amaya. (Capturas de pantalla)

Imágenes familiares de las hijas del Mayo han circulado en redes sociales mostrándolas en reuniones con el actor Rafael Amaya, conocido por su papel en El Señor de los Cielos. El actor Andrés García también fue vinculado a El Mayo Zambada. El empresario Roberto Palazuelos relató públicamente que vivía en la misma privada que García y que supo que distintos narcotraficantes mexicanos, entre ellos Zambada, buscaron la amistad del actor.

El boxeador Julio César Chávez confesó en diversas entrevistas haber tenido acercamientos con figuras del narcotráfico, incluido El Mayo.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna fuente oficial, familiar o cercana a Rendón ha confirmado, negado o contextualizado la fotografía que circula en redes sociales. Se desconoce la fecha y el lugar en que fue tomada.