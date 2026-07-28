J&J acuerda pagar más de USD 5.500 millones para cerrar demandas por cáncer de ovario vinculadas a su talco

Johnson & Johnson acordó pagar al menos USD 5.500 millones para cerrar demandas que vinculan sus productos de talco con el cáncer de ovario (REUTERS/Mike Segar/Illustration/File Photo)

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Tras más de una década de batallas legales, Johnson & Johnson acordó el lunes 27 de julio pagar al menos USD 5.500 millones para cerrar decenas de miles de demandas que vinculan sus productos de talco con el cáncer de ovario. El anuncio, confirmado tanto por NBC News como por Reuters, representa el intento más ambicioso de la empresa por enterrar un litigio que amenazó su reputación durante años.

El acuerdo cubre alrededor de 76.000 reclamaciones activas, entre ellas las consolidadas en un tribunal federal de Nueva Jersey y los casos relacionados en cortes estatales. Eso equivale a casi la totalidad de las demandas por talco que aún enfrentaba la compañía.

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Qué implica el acuerdo y qué condiciones debe cumplir

Para que el pacto sea definitivo, al menos el 95% de los demandantes por cáncer de ovario, tanto en tribunales federales como estatales, deben aceptarlo.

El monto no tiene techo fijo. Según el abogado Chris Seeger, quien representa a unos 2.500 clientes con reclamaciones de talco y participó en la negociación, la cifra total podría escalar a USD 7.000 millones o más, dependiendo de cuántas personas se sumen al acuerdo.

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El pacto por el talco de J&J solo será definitivo si lo acepta al menos el 95% de los demandantes por cáncer de ovario (REUTERS/Lucas Jackson//File Photo)

“Logramos un acuerdo justo, y nuestros clientes van a estar satisfechos con él”, afirmó Seeger a Reuters.

Quiénes están detrás del caso

La mayoría de las demandas provienen de mujeres que aseguran haber desarrollado cáncer de ovario tras el uso prolongado del polvo de bebé y otros productos de talco de J&J.

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Del lado de la empresa, Erik Haas, vicepresidente de litigios de J&J, reconoció que la compañía optó por llegar a un acuerdo a pesar de considerar las reclamaciones “sin mérito”. Su argumento fue pragmático: “Esta resolución le permite a la empresa dejar este asunto atrás y concentrarse en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas”, declaró a NBC News.

Cuándo y cómo se pagarán los montos

El calendario de pagos ya está definido. Según Reuters, J&J desembolsará USD 3.000 millones en 2027 y realizará pagos adicionales en 2028.

Un detalle que favorece a los demandantes actuales: el acuerdo excluye reclamaciones futuras, lo que libera más fondos para quienes ya presentaron sus casos. Además, todos los pagos se completarán en un plazo de 18 meses, frente a los más de diez años que habrían tardado bajo la propuesta de quiebra anterior.

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Por qué J&J decidió negociar ahora

La empresa llegó a este punto desde una posición de relativa fortaleza judicial. En la semana previa al anuncio, un juez federal puso en duda la capacidad de los demandantes para probar que el talco fue la causa directa de sus cánceres de ovario, según NBC News.

A eso se sumaron victorias en juicios individuales y decisiones que inhabilitaron a varios peritos de la parte demandante. Con ese respaldo legal, J&J eligió cerrar el capítulo de forma definitiva en lugar de prolongar el desgaste.

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El camino hasta aquí no fue lineal. A partir de 2021, la empresa intentó en tres ocasiones resolver los casos mediante quiebras de una subsidiaria creada para ese fin, una maniobra conocida como el “Texas two-step”.

Los tres intentos terminaron en desestimación. Los litigios se reanudaron en marzo de 2025, luego de más de tres años de pausa.

El historial de J&J con el talco y su impacto futuro

Antes de esos intentos de quiebra, el expediente judicial de la empresa fue mixto: perdió un fallo multimillonario a favor de 22 mujeres que alegaron que el polvo de bebé causó su cáncer de ovario, aunque algunas de esas condenas se redujeron en apelación.

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J&J pagará USD 3.000 millones en 2027 y completará los desembolsos en 18 meses, con pagos adicionales previstos para 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

J&J dejó de vender su polvo de bebé a base de talco en Estados Unidos en 2020 y migró a una fórmula de almidón de maíz. Los casos de asbesto y mesotelioma, otro frente del litigio, ya habían sido resueltos en su mayoría con anterioridad.

El acuerdo del lunes no cierra la puerta a demandas futuras. Cualquier persona que presente una reclamación después de la firma quedará fuera del pacto, un elemento que J&J aceptó a cambio de acelerar los pagos y poner fin a una disputa que consumió recursos legales y atención corporativa durante más de diez años.

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El proceso de ratificación entre los demandantes determinará si este acuerdo, tal como está planteado, se convierte en el punto final de uno de los litigios por responsabilidad de producto más extensos de la historia reciente de Estados Unidos.