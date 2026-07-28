Lupillo Rivera defiende a Belinda tras ataques de fans de Kenia Os y Danna: “Para aguantar el hate estamos los hombres”

Lupillo Rivera confirmó que el proceso legal contra Belinda se mantiene activo, a pesar de los esfuerzos previos para llegar a un acuerdo. (RS)

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En medio de la disputa familiar por el legado musical de Jenni Rivera, Lupillo Rivera se pronunció sobre la reciente ola de ataques contra Belinda en redes sociales, luego de que la cantante fuera blanco de amenazas tras una polémica con Kenia Os y Danna Paola.

El intérprete enfatizó que ninguna mujer debería enfrentar este tipo de violencia digital y pidió respeto para las artista.

Lupillo Rivera pide respeto para Belinda tras ataques en redes sociales

Durante un encuentro con medios, Lupillo Rivera defendió a Belinda luego de que la cantante recibiera mensajes de odio y amenazas de muerte por parte de seguidoras de Kenia Os, quienes interpretaron como despectivo un comentario sobre la “reunión de dos grandes artistas pop”. Rivera enfatizó:

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“Eso no está cool, no es buena onda. Ninguna mujer debería recibir hate en redes sociales. Para eso estamos los hombres, nosotros sí aguantamos todo lo que caiga”.

(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

El cantante agregó que las mujeres merecen ser tratadas con más ternura, subrayando que los conflictos entre artistas suelen resolverse y no deberían ser motivo para que el público enfrente a las involucradas.

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“Hay que entenderlas, las mujeres discuten y luego se hacen amigas, es parte de la vida”, expresó Rivera.

El origen de la polémica entre Belinda, Kenia Os y Danna Paola

La controversia inició cuando Belinda mencionó en una entrevista que nunca antes se habían unido dos figuras del pop tan famosas, en referencia a su colaboración con Danna Paola.

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Este comentario desató críticas entre las fans de Kenia Os y Danna Paola, quienes recordaron que Kenia Os ya había trabajado con Danna en el pasado. Usuarios en redes sociales acusaron a Belinda de ignorar otras colaboraciones, lo que escaló a ataques y amenazas en línea.

Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os (Instagram/@danna)

La situación se agravó cuando Thalía también intervino en la conversación, destacando que ella había colaborado previamente con una de las artistas, lo que alimentó la rivalidad entre los grupos de fans.

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Ambas cantantes, Belinda y Danna Paola, respondieron públicamente a la controversia y pidieron a sus seguidores detener los ataques.

Disputa familiar por el legado de Jenni Rivera sigue sin demanda

En paralelo al tema mediático con Belinda, Lupillo Rivera abordó los rumores sobre una posible demanda contra su padre por el catálogo de canciones de Jenni Rivera.

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Explicó que, aunque se había hablado de iniciar un proceso legal para reclamar los derechos sobre 150 canciones, la familia seguía buscando una solución amistosa.

El cantante recordó que los desacuerdos se remontan al momento en que, tras la muerte de Jenni Rivera, Pedro Rivera produjo temas inéditos y gestionó regalías que, según Lupillo, correspondían a los hijos de la cantante.

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Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantante abordó los fragmentos más controvertidos de su libro autobiográfico Tragos amargos. (Imagen Televisión, YouTube)

Lupillo Rivera subrayó que, pese a admirar a su padre, se involucró en la defensa del patrimonio de sus sobrinos porque considera que “lo justo es lo justo”. El artista reiteró que las diferencias surgieron de acuerdos verbales sobre la repartición de regalías y que, hasta el momento, no se ha formalizado ninguna demanda ante las autoridades correspondientes.

La disputa por el legado musical de Jenni Rivera permanece vigente, mientras el entorno familiar explora alternativas para resolver los conflictos de manera interna y evitar procesos judiciales prolongados.

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