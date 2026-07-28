Edgar Berlanga da su contundente pronóstico para la pelea Canelo vs Mbilli: “Si sigue siendo quien creo que es, le ganará”

El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga compartió su visión sobre el combate programado entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli (Especial)

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El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga compartió su visión sobre el combate programado entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli. El enfrentamiento por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras se disputará el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

Durante una charla con el canal Ring Champs With Ak y Barak, Berlanga opinó que, a su juicio, Canelo se impondrá “fácilmente” si mantiene el nivel mostrado hasta ahora. “Si Canelo sigue siendo quien creo que es, le ganará fácilmente”, fueron las palabras del pugilista puertorriqueño.

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Canelo Álvarez peleará contra Mbilli el próximo 12 de septiembre por el campeonato mundial del CMB (@canelo/Instagram)

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Berlanga y su antecedente con Canelo Álvarez

La historia entre Berlanga y Canelo tiene un antecedente reciente. Ambos se enfrentaron el 14 de septiembre de 2024 en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

En esa ocasión, el mexicano dominó el combate y derribó al boricua en el tercer round. Aunque el nocaut no llegó durante los 12 asaltos, los jueces dieron el triunfo a Álvarez con puntuaciones de 117-110, 118-109 y 118-109. Así, el boxeador de Guadalajara retuvo sus cuatro cinturones de la categoría.

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LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 14: WBC/WBA/WBO super middleweight champion Canelo Alvarez (R) punches Edgar Berlanga during the ninth round of a title fight at T-Mobile Arena on September 14, 2024 in Las Vegas, Nevada. Steve Marcus/Getty Images/AFP (Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El regreso de Álvarez

Canelo buscará regresar a la senda del triunfo tras un año 2025 difícil. En mayo, el tapatío volvió a pelear en Riad, esta vez ante William Scull. A pesar de que el combate se extendió por doce asaltos y Álvarez no logró conectar con claridad al cubano, el mexicano se alzó con la victoria por decisión dividida.

En septiembre, Álvarez se midió ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Crawford, quien subió tres divisiones para el enfrentamiento, no era el favorito, pero se impuso de forma unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113.

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El resultado supuso la tercera derrota de Álvarez y la pérdida de los cuatro cinturones supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB). Tras ese episodio, el mexicano decidió posponer su regreso al ring y se sometió a una operación de codo en mayo de 2026.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Canelo vs Mbilli: cómo llegan a su pelea

Saúl “Canelo” Álvarez encara su regreso al cuadrilátero luego de una pausa de 13 meses marcada por una cirugía en el codo. El boxeador mexicano llega tras perder el estatus de campeón indiscutido en septiembre de 2025 frente a Terence Crawford, un revés que supuso la pérdida de todos sus títulos en la división de los supermedianos.

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En su historial profesional, Álvarez acumula 63 victorias —39 de ellas por nocaut—, además de tres derrotas y dos empates. El objetivo principal del tapatío para este combate es recuperar un campeonato mundial en las 168 libras y demostrar que aún puede figurar entre la élite del boxeo.

Por su parte, Christian Mbilli se presenta con la confianza de quien atraviesa un momento de plenitud deportiva. El púgil francés ha dejado claro que se siente en condiciones ideales para imponerse a una figura consagrada como Álvarez. Actualmente ostenta el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras haber sido elevado a campeón absoluto.

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Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)

El registro de Mbilli muestra una trayectoria invicta: 29 triunfos —24 por la vía rápida— y un empate, resultado obtenido en su más reciente enfrentamiento ante Lester Martínez. El estilo del francés se distingue por una presión ofensiva constante, además de una agresividad y un ritmo alto durante toda la pelea.

Ambos llegan al combate con motivaciones distintas: mientras Álvarez busca recuperar el protagonismo y un cinturón mundial, Mbilli pretende consolidarse como la nueva referencia de la categoría. La pelea promete ser un choque de experiencia frente a juventud y presión ofensiva frente a la técnica depurada del mexicano.

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