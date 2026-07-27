México

Esta es la parte de tu cocina por donde entra la cucaracha de noche y que limpias todos los días sin saber

La parte de la cocina en contacto diario con agua y jabón es, según la normativa sanitaria mexicana y la investigación universitaria, la misma por donde la cucaracha americana sube del alcantarillado cada noche

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Una infografía muestra un fregadero con grifo, una coladera abierta y varias cucarachas saliendo de las tuberías. Incluye texto informativo y el logo Infobae.
Una ilustración detalla cómo las cucarachas americanas acceden a las cocinas domésticas a través de las coladeras de los fregaderos sin tapa, lo cual representa un riesgo sanitario al incumplir con la NOM-251-SSA1-2009 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coladera del fregadero es la parte de la cocina por donde la cucaracha americana entra de noche, un espacio que la mayoría de las personas limpia por fuera a diario.

De acuerdo con el documento Plagas Urbanas, publicado por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, esta especie habita comúnmente en los sistemas de alcantarillado municipales y drenajes.

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Desde ahí, ingresa de noche a los espacios domésticos a través de ductos y tuberías aprovechando la oscuridad, que el conducto no tiene cubierta o que el sifón se encuentra seco.

Vista trasera de una persona con delantal lavando trastes en un fregadero de cocina. Un bote de basura negro cerrado se ubica junto a gabinetes de madera oscura.
La cucaracha americana es una de las plagas más difíciles de erradicar en cocinas mexicanas por su capacidad de adaptarse a entornos húmedos y cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo es tan alto que la NOM-251-SSA1-2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo reconoce señalando que los drenajes deben contar con una cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado; una condición de seguridad sanitaria que la gran mayoría de las cocinas domésticas no cumple.

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La cucaracha americana: mide hasta 4 centímetros, viene del drenaje y entra por tu cocina sin que lo notes

El documento Plagas Urbanas la describe como la especie más extendida del mundo entre las cucarachas que viven dentro y alrededor de las viviendas.

La cucaracha americana puede medir hasta 4 centímetros de largo, tiene coloración rojiza y es una de las cucarachas de mayor tamaño entre las que causan plagas urbanas.

Primer plano de una cucaracha americana sobre una superficie de madera de cocina con migas, una esponja y un grifo borroso al fondo.
Las cucarachas no solo entran de noche: también pueden llegar de día escondidas entre cajas y empaques de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su hábitat natural son los sistemas de alcantarillado municipales, los drenajes y los tanques sépticos.

El Manual de Manejo Higiénico de Alimentos de la Secretaría de Salud precisa que esta especie prefiere ambientes húmedos y cálidos, con una temperatura ideal de 28°C, y se localiza en cocinas, panaderías y alcantarillas.

La cocina doméstica —con agua, calor y restos de alimentos— reúne todas esas condiciones.

Una mano enguantada de negro sujeta una espátula sobre una tabla de cortar beige con cucarachas y restos de comida, junto a un fregadero industrial sucio.
La humedad y la grasa acumulada en la cocina son los dos factores que más favorecen la instalación de la plaga, según autoridades sanitarias mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo manual añade otra vía de entrada que ocurre en plena luz del día: las cucarachas pueden ingresar al hogar adheridas a cajas de envases de alimentos y paquetería, con sus huevecillos escondidos entre el cartón.

Una vez dentro, buscan el ambiente que mejor conocen: cálido. húmedo y con acceso al drenaje.

La UNAM explica qué crece dentro de tu desagüe y por qué el detergente no lo elimina

Dentro de la tubería del fregadero crece una estructura que ningún detergente superficial alcanza: la biopelícula.

Esa capa se adhiere a las paredes internas del desagüe y funciona como fuente de alimento para los organismos que habitan el sistema de drenaje.

Infografía sobre biopelículas en desagües con ilustraciones de tuberías, componentes moleculares, microorganismos, detergente y una persona limpiando un fregadero.
La biopelícula que crece en las tuberías de los desagües muestra una matriz gelatinosa de 80 a 90 por ciento y microorganismos adheridos que los detergentes no eliminan, según un estudio de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carolina Ricardez-García y Salvador Uribe-Carvajal, investigadores del Departamento de Genética Molecular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, publicaron en la Revista de la Facultad de Medicina que una biopelícula madura está formada en un 80 a 90% por una matriz gelatinosa —compuesta de azúcares, proteínas y material genético bacteriano— y entre 10 y 20% por microorganismos vivos adheridos a esa estructura.

Mujer lavando los platos en su casa - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Cuando el sifón del fregadero se seca, el alcantarillado queda conectado directamente con la cocina: esa tubería en forma de "U" es la única barrera entre ambos espacios. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los microorganismos dentro de una biopelícula se protegen de los antisépticos, lo que perpetúa su presencia, según el mismo estudio de la UNAM. Limpiar la rejilla del fregadero con detergente no toca esa capa.

Sellar, limpiar la grasa y tapar la coladera: lo que piden las autoridades mexicanas

La NOM-251-SSA1-2009 indica que los drenajes estén provistos de trampas contra olores y coladeras con rejillas libres de basura y en buen estado.

Además de contar con trampas de grasa en cocinas donde se generen residuos de aceites y alimentos.

Persona con guante y linterna frontal que usa una llave francesa en una tubería bajo un fregadero. Se observan un cubo verde y tuberías secundarias.
La NOM-251-SSA1-2009 establece que las coladeras deben mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en un comunicado publicada en el sitio oficial del gobierno mexicano, añade dos medidas directas: sellar huecos en paredes y techos, y limpiar la grasa acumulada en la cocina para evitar que las cucarachas se alojen.

También recomienda eliminar estancamientos de agua y acumulación de desechos, ya que la humedad es la principal condición que atrae y retiene a la plaga dentro del drenaje doméstico.

Hombre y mujer con guantes de protección limpian la sala de estar; ella rocía insecticida en aerosol cerca de un sofá, él limpia una mesa de centro.
El CENAPRED recomienda sellar huecos en paredes y techos y limpiar la grasa acumulada en la cocina para evitar que las cucarachas se alojen en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los drenajes deben tener cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado. Sin esa barrera física, ninguna de las demás medidas resulta suficiente, de acuerdo con la NOM-251-SSA1-2009.

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