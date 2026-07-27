Frenan enfrentamiento de manifestantes y policías en alcaldía Cuauhtémoc

Manifestantes mantienen bloqueada Calz. San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc (X@SCPPyBG)

Un grupo de personas realizó una movilización en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante la concentración, elementos de la Policía Auxiliar del Sector Orión desplegaron un operativo de resguardo y vigilancia en la zona.

Durante la protesta, algunos manifestantes hicieron pintas en el edificio de la alcaldía.

Esta acción motivó que las autoridades locales ordenaran su aseguramiento, lo que generó momentos de tensión entre los participantes y los uniformados.

Tras analizar el contexto de la manifestación y valorar el ejercicio de derechos, las autoridades decidieron no remitir a los involucrados.

En cambio, se emitieron apercibimientos para permitir que la protesta siguiera de forma libre, pacífica y ordenada.

La Inspección Policial de la Policía Auxiliar ya realiza investigaciones internas para determinar si la actuación de los elementos durante el operativo se apegó a los protocolos establecidos.

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El hecho se resolvió sin detenciones, permitiendo que la manifestación continuara bajo condiciones de respeto y vigilancia.

Discrepancias entre la alcaldía y la policía capitalina

Mientras la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó desde su cuenta oficial en ‘X’ que se habían producido detenciones por actos de vandalismo en la sede delegacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ofreció una versión distinta. Según la alcaldesa, dos grupos llegaron a la explanada: el primero, en apoyo al régimen cubano, se retiró sin incidentes; el segundo, con los rostros cubiertos, realizó pintas en la fachada del edificio protegido por el INBAL. Rojo de la Vega aseguró que “los responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía”.

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Por el contrario, la SSC comunicó que policías auxiliares del Sector Orión llevaron a cabo un operativo de resguardo y que, tras incidentes menores como pintas en el inmueble, se optó por no remitir a los participantes ante el Ministerio Público. En su lugar, los agentes emitieron apercibimientos para permitir que la manifestación continuara de forma libre y pacífica. Además, la dependencia anunció la apertura de una investigación interna sobre la actuación de los elementos policiales.

¿Qué sucedió tras la protesta en la Alcaldía Cuauhtémoc?

La manifestación en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, vinculada al aniversario de la Revolución Cubana, provocó desencuentros entre las autoridades locales y la policía capitalina respecto al manejo de presuntas detenciones. Mientras la alcaldesa sostuvo que hubo personas remitidas por daños al inmueble, la SSC negó traslados ante el Ministerio Público y se limitó a la emisión de advertencias.

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Hasta el momento, ni la alcaldía ni la SSC han ofrecido cifras precisas sobre el número de personas que participaron en la movilización ni han identificado públicamente a los manifestantes. El video difundido muestra a agentes policiales y vallas metálicas frente a un muro con la consigna “Cuba si PATRIA O MUERTE!”, así como la presencia de grupos con objetos de color rojo, en alusión al apoyo al régimen cubano.

Reacciones de funcionarios y organizaciones

La directora general de Seguridad Ciudadana en la alcaldía, Lilian ChapaKoloffon, afirmó en redes sociales que los responsables de las pintas fueron enviados al Ministerio Público, pero que estos fueron liberados rápidamente. “Viva Cuba, abajo los cobardes embozonados”, escribió, criticando la actuación de las autoridades judiciales.

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