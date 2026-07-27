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Arquidiócesis cuestiona examen de ingreso de la UNAM y alerta por posibles irregularidades

El semanario Desde la Fe abre un debate al cuestionar una cultura que premia el resultado por encima de la verdad

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La publicación oficial de la Arquidiócesis Primada de México sostuvo que el caso refleja una cultura que premia el resultado aun cuando implica renunciar a la verdad. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Las irregularidades en el examen de admisión de la UNAM abrieron, según la editorial de Desde la Fe publicada el pasado 25 de julio, una discusión sobre honestidad, confianza y el tipo de sociedad que se construye cuando la meta pesa más que la manera de alcanzarla.

Para la publicación oficial de la Arquidiócesis Primada de México, el caso no solo apunta al engaño en una prueba de ingreso, sino a una cultura que premia el resultado aun cuando exige renunciar a la verdad.

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El planteamiento central del semanario es que el problema no termina en la trampa de algunos aspirantes en el examen. El texto sostuvo que parte de la conversación en redes sociales se concentró no en la gravedad del fraude, sino en la eficacia de las herramientas usadas y en la posibilidad de burlar los controles.

Ese desplazamiento del debate, de acuerdo con la Arquidiócesis, muestra una lógica en la que el éxito comienza a valer más que la verdad. La editorial planteó que ninguna sociedad puede sostenerse si acepta que el fin justifica los medios y que el resultado importa más que la forma de alcanzarlo.

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Arquidiócesis vincula el caso con el deterioro de la confianza social

El cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera participó en las exequias del papa Francisco en El Vaticano, donde acompañó la procesión de traslado de los restos del pontífice a la Basílica de San Pedro. (Arquidiócesis Primada de México)
La Arquidiócesis planteó que parte de la conversación en redes sociales se enfocó en la eficacia de las herramientas para hacer trampa y burlar controles en el examen de ingreso. (Arquidiócesis Primada de México)

La respuesta que ofreció el texto es directa: si la mentira deja de provocar vergüenza y el engaño se presume como habilidad, la confianza pública se debilita. La publicación sostuvo que ese valor permite suponer que un médico obtuvo su título por preparación, que un ingeniero construye con conocimiento, que un juez dicta sentencia con rectitud y que un servidor público actúa por el bien común.

Bajo esa lógica, el caso de la UNAM funciona como una señal de alerta sobre la formación ética de los jóvenes. El diario planteó preguntas sobre qué tipo de personas se están formando, con qué medida se reconoce el valor de alguien y qué sociedad se quiere construir.

El argumento del semanario incorporó además una referencia doctrinal. Citó la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, donde se advierte que el mayor peligro actual no está en las máquinas, sino en la tentación de adoptar su misma lógica.

El texto asocia la trampa con una cultura de eficiencia y utilidad

La editorial citó la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV para alertar sobre una cultura que valora a las personas por eficiencia, productividad o utilidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD KIKE RINCÓN/EUROPA PRESS
La editorial citó la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV para alertar sobre una cultura que valora a las personas por eficiencia, productividad o utilidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD KIKE RINCÓN/EUROPA PRESS

Según la editorial, el pontífice alertó sobre una cultura que valora a las personas por criterios de eficiencia, productividad o utilidad, y deja de lado que cada ser humano posee dignidad propia, independiente de su rendimiento. A partir de esa idea, la publicación interpretó la trampa en el examen como un ejemplo de una sustitución paulatina de la verdad por la conveniencia y de la integridad por el rendimiento.

El texto también recurrió a una cita bíblica para subrayar que el camino importa tanto como la meta. Al retomar la frase de Cristo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6), la editorial sostuvo que no existe triunfo verdadero cuando para alcanzarlo hace falta abandonar la verdad.

Más adelante, Desde la Fe reprodujo otra cita atribuida al papa León XIV en la misma encíclica: “Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo: hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Con esa idea, el medio encuadró el episodio universitario dentro de una discusión más amplia sobre educación moral y responsabilidad colectiva.

La publicación cerró con una pregunta dirigida a la formación de los hijos: si la inteligencia consiste en hallar el atajo perfecto para llegar a una meta o si la verdadera sabiduría está en elegir el bien incluso cuando nadie observa. A juicio del rotativo, de esa respuesta depende el futuro de una generación de estudiantes y el modelo de sociedad que se quiere consolidar.

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