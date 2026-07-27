Agricultura informa avances en alfabetización para comunidades campesinas de Chihuahua

La estrategia busca acercar servicios de alfabetización y educación básica a comunidades rurales donde opera Sembrando Vida.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que, en coordinación con el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), más de 2,500 personas participan en acciones de alfabetización y certificación educativa en comunidades rurales de Chihuahua.

De acuerdo con la dependencia, la estrategia involucra a más de 1,500 sembradoras y sembradores, además de cerca de mil habitantes de distintas localidades, quienes reciben atención mediante las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), espacios donde también se desarrollan actividades relacionadas con la organización y capacitación de productores.

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Convenio busca reducir el rezago educativo en zonas donde opera Sembrando Vida

Las acciones forman parte del convenio “Sembrando Conocimiento, Cosechando Educación”, implementado entre la Secretaría del Bienestar y el INEA para acercar servicios gratuitos de alfabetización y educación básica a las comunidades donde opera el programa Sembrando Vida.

El acuerdo busca acercar servicios de alfabetización y educación básica a comunidades rurales con rezago educativo.(Programas del Bienestar)

Según la Secretaría de Agricultura, el objetivo es facilitar el acceso a la educación para personas jóvenes y adultas que no concluyeron sus estudios o que no saben leer ni escribir, con la finalidad de reducir el rezago educativo en zonas rurales.

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La dependencia indicó que el convenio contempla la instalación de círculos de estudio y puntos de aprendizaje dentro de las propias comunidades para acercar estos servicios educativos.

Cómo está el rezago educativo en Chihuahua

Se estima que entre 70,000 y 81,000 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir en el estado.

La tasa de analfabetismo en Chihuahua se ubica entre 2.5% y 3.9% de la población adulta, por debajo del promedio nacional.

Los municipios con mayor rezago son Batopilas, Carichí, Urique, Morelos y Guachochi , ubicados principalmente en la Sierra Tarahumara .

El rezago educativo se concentra principalmente en comunidades rurales e indígenas y en personas mayores de 50 años .

La atención a jóvenes y adultos en esta materia también es realizada por el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA).

El rezago educativo en Chihuahua se concentra principalmente en comunidades rurales e indígenas del estado. (FB/ Secretaría de Educación y Deporte).

Baborigame implementa círculos de estudio para personas adultas

Como parte de la estrategia, en la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, la Comunidad de Aprendizaje Campesino Grupo Ódami habilitó un espacio de estudio donde sembradores y habitantes participan semanalmente en actividades educativas con el acompañamiento de personal del INEA y técnicos sociales de Sembrando Vida.

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La Secretaría de Agricultura destacó el caso de Cirila, una productora indígena ódami que forma parte del programa desde hace seis años.

De acuerdo con la dependencia, tras concluir su educación básica actualmente cursa el nivel medio superior y aplica los conocimientos adquiridos para llevar registros relacionados con su actividad agrícola.

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La comunidad de Baborigame habilitó un espacio educativo para que habitantes continúen su formación básica. EFE/ Luis Torres

Cerca de 21,000 personas integran Sembrando Vida en Chihuahua

Información oficial señala que el programa Sembrando Vida cuenta con un padrón cercano a 21,000 participantes en Chihuahua, de los cuales más de 7,000 son mujeres. Asimismo, alrededor del 40% forma parte de comités y comisiones comunitarias vinculadas con la organización de las actividades del programa.

Las Comunidades de Aprendizaje Campesino también funcionan como espacios para el intercambio de conocimientos técnicos, la operación de viveros comunitarios y biofábricas, así como para el desarrollo y comercialización de proyectos productivos.

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Estrategia contempla ampliarse a 24 estados del país

La estrategia educativa busca extender sus acciones a 24 entidades donde opera el programa Sembrando Vida. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Agricultura informó que el convenio “Sembrando Conocimiento, Cosechando Educación” prevé beneficiar a más de 28,000 sembradoras y sembradores en 24 entidades donde opera Sembrando Vida.

De acuerdo con la dependencia, la estrategia busca ampliar el acceso a servicios educativos para personas que viven en comunidades rurales mediante la instalación de nuevos círculos de estudio y puntos de encuentro, como parte de las acciones que actualmente se desarrollan en distintas regiones del país.

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