El mapa financiero del CJNG: los estados y sectores donde opera su red empresarial

Las redes financieras detectadas operan en siete estados del país, a través de una red de gasolineras, tequilerías, zapaterías infantiles y constructoras en al menos. Crédito: ESPECIAL

Una red formada por compañías gasolineras, comercializadoras de ropa, productoras de tequila y agave, constructoras, empresas agrícolas y negocios aparentemente ajenos al narcotráfico integra parte de la estructura financiera vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El entramado fue expuesto el 23 de julio de 2026 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que anunció la mayor acción individual emprendida hasta ahora contra esa organización criminal: la imposición de sanciones a 55 objetivos, entre ellos 39 personas físicas y 16 empresas.

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La operación fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y contó con investigaciones coordinadas en las que participaron el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias estadounidenses. Las autoridades también colaboraron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Como resultado, todos los bienes e intereses de las personas y compañías designadas que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo posesión o control de ciudadanos o entidades de ese país quedaron bloqueados. Las restricciones también alcanzan a empresas que sean propiedad, directa o indirecta, en 50% o más de uno o varios de los sancionados.

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La UIF informó que incorporó a los 55 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un nuevo jefe y una estructura que no se detiene

La acción del Tesoro se produjo meses después de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del CJNG, quien, de acuerdo con el gobierno estadounidense, murió durante un operativo de las autoridades mexicanas en febrero de 2026.

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Tras su fallecimiento, la dirección del cártel habría quedado en manos de su hijastro, Juan Carlos González, alias “El Pelón” o “El 03″, quien también es identificado por las autoridades estadounidenses como Juan Carlos Valencia González. Se trata de un ciudadano con nacionalidades mexicana y estadounidense.

“El Pelón” enfrenta una acusación federal por tráfico de drogas presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Además, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

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Antes de asumir la posición que ocupaba “El Mencho”, González habría encabezado un brazo armado del CJNG involucrado en hechos de violencia, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Una infografía detalla la red de empresas fachada del CJNG en México para lavado de dinero y las sanciones de la OFAC, con foco en sus operaciones en cinco estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas: el territorio de “El Jardinero”

La figura más analizada en el documento del Tesoro es Audias Flores Silva, “El Jardinero”, detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026. Su arresto no desmanteló la red: la OFAC advirtió que la estructura sigue operando en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

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Flores Silva construyó su poder sobre una cadena de prestanombres familiares. Su esposa, Karely Lizbeth Ramírez Banales, figura como dueña de El Almacén Licorería. Su prima, Areli Isis Medina Flores, controla junto a un subordinado la empresa de gasolineras Petrocoda S.A. de C.V. Ambas mujeres son también copropietarias de Stella Servicios Comerciales y Empresariales, una distribuidora mayorista de ropa.

Debajo de Flores Silva operan jefes de plaza en varios estados. José Octaviano García Martínez controla la plaza de Florencia, Zacatecas. Junto a Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales, estos operadores administran laboratorios clandestinos de fentanilo, cocaína y metanfetamina en Jalisco y Zacatecas, y coordinan redes de distribución hacia ciudades de Estados Unidos.

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El piloto de confianza de “El Jardinero”, José Guadalupe Ruiz Bañuelos (“Venado”), utilizaba pistas de aterrizaje clandestinas en Nayarit para mover cargamentos. La OFAC también señaló a José Jesús Gutiérrez Valdez, quien supervisa varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas y controla una empresa de muebles, Productores Vagu S.A. de C.V.

Entre las empresas vinculadas a la red de Flores Silva también figuran una tequilera —Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V.—, una constructora —Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V.— y una agrícola —Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.—, todas operadas por miembros del círculo cercano del capo detenido.

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La infografía detalla las sanciones impuestas por Estados Unidos al Cártel Jalisco Nueva Generación y su red financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Cachas” y la zapatería infantil de Jalisco

El segundo núcleo familiar expuesto en las sanciones gira alrededor de Gerardo Botello Rozalez, “El Cachas”, miembro senior del CJNG con sede en México. Detenido en 2018 mientras fungía como guardaespaldas de la esposa del entonces líder del cártel, Botello Rozalez continuó dirigiendo operaciones del CJNG durante y después de su encarcelamiento en Jalisco.

Su red más reciente incluyó a sus sobrinos Gustavo Botello Rodríguez —arrestado en septiembre de 2025 por cargos de narcotráfico— y Wiliams Geovanni Botello Rodríguez. La OFAC también sancionó a la esposa más reciente de “El Cachas”, Liliana Cisneros Tapia, y a sus tres hijos: Jesús David, Edgar Gerardo y Ricardo Botello Ortiz.

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La empresa más llamativa vinculada a este operador es Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una tienda de calzado infantil de la que “El Cachas” figura como propietario registrado. El Tesoro también lo conectó con el Centro de Entrenamiento del Rancho Izaguirre, donde el CJNG reclutaba miembros mediante métodos coercitivos, y con el robo de combustible conocido como huachicol.

Zapopan y Guadalajara: la célula que mueve decenas de millones

La tercera red identificada opera en el corazón del área metropolitana de Guadalajara. Un grupo de siete individuos con base en Zapopan y Guadalajara, liderado por Salvador Israel Rodríguez Flores, se especializa en recolectar en efectivo las ganancias del narcotráfico en múltiples ciudades de Estados Unidos y transferirlas a México mediante instrumentos financieros.

Según el Tesoro, esta célula ha lavado decenas de millones de dólares por año desde al menos 2023. Los otros seis integrantes designados son Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo.

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer

Gemelos, cocaína y más estados comprometidos

Las sanciones también alcanzaron a los hermanos gemelos Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles, señalados por liderar redes de exportación de cocaína. El Tesoro los vincula a actos de violencia en el norte de Jalisco y en Zacatecas.

Otro perfil sancionado es Alma Laura Mena Alvarado, operadora involucrada en esquemas de robo de combustible. La OFAC también designó a Feliciano Ledezma Ramírez, “Chano Limones”, y a Rodolfo Alejandro Loza García, “El 26”, y Francisco Noé González Ramírez, “El F1”, entre los 22 individuos sancionados por actuar directamente en nombre del CJNG.

La respuesta bilateral y el marco legal

La acción del 23 de julio fue coordinada con la UIF mexicana y se enmarca en las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, que apuntan a la proliferación internacional de drogas ilícitas y al financiamiento del terrorismo, respectivamente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “la medida afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del CJNG, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”.

Desde abril de 2015, la OFAC ha sancionado a más de 250 individuos y entidades vinculadas al CJNG. Los objetivos han incluido centros turísticos, centros comerciales, inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y sociedades fantasma. La acción del jueves es, según el propio Tesoro, la más amplia de todas las ejecutadas hasta ahora contra esa organización.