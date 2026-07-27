Receta de salchichas caseras de pollo con verduras ideales para niños y personas que quieran evitar los embutidos

Un plato de salchichas caseras con arroz blanco, puré de patatas y zanahorias baby se presenta sobre una tabla de madera, con ramitas de perejil y utensilios al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas una alternativa a los embutidos industriales, perfecta para niños? Estas salchichas caseras de pollo y verduras son jugosas, suaves y llenas de sabor. Además, no contienen aditivos, conservantes ni grasas saturadas ocultas.

Una receta pensada para cuidar la salud sin renunciar a lo divertido. Ideales para peques, personas mayores o cualquiera que quiera una opción más ligera. Puedes acompañarlas con arroz, puré de patatas o pan integral, y siempre quedan bien en bocadillos.

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Un plato principal presenta salchichas caseras con rodajas de zanahoria y perejil, acompañadas de arroz blanco y puré de patatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de salchichas caseras de pollo con verduras

Las salchichas caseras de pollo con verduras se preparan triturando pechuga de pollo junto con verduras frescas y especias suaves. Se forman cilindros con la mezcla y se cocinan al vapor o hervidas, sin tripas artificiales ni frituras.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

400 g de pechuga de pollo (sin piel ni huesos) 1 zanahoria mediana 1 calabacín pequeño 1/2 pimiento rojo 1 huevo 1 diente de ajo pequeño (opcional) 2 cucharadas de pan rallado (integral si se desea) 1 cucharadita de perejil fresco picado 1 pizca de sal 1 pizca de pimienta blanca (opcional) Papel film apto para cocinar

Cómo hacer salchichas caseras de pollo con verduras, paso a paso

Trocea el pollo y las verduras en cubos pequeños para facilitar el triturado. Pon en el vaso de la batidora el pollo, la zanahoria, el calabacín, el pimiento y el ajo. Tritura hasta obtener una pasta fina. Añade el huevo, el pan rallado, el perejil, la sal y la pimienta. Mezcla bien hasta que la masa quede homogénea y algo pegajosa. Divide la masa en porciones iguales (saldrán unas 8-10 salchichas pequeñas). Extiende un trozo de papel film sobre la mesa. Coloca una porción de mezcla y enróllala, formando un cilindro bien apretado. Ata los extremos como si fuese un caramelo. Repite con el resto de la masa. Coloca las salchichas envueltas en una vaporera (o en una olla con agua hirviendo, sin que el agua toque el film) y cocina durante 20 minutos. Si las hierves, asegúrate de que el film es apto para cocción. Retira del fuego y deja templar antes de quitar el papel film. Puedes dorarlas ligeramente en una sartén antiadherente con unas gotas de aceite para dar color, aunque no es imprescindible. CONSEJO TÉCNICO: Usa film especial para cocción y asegúrate de sellar bien los extremos para evitar que entre agua. CONSEJO TÉCNICO: Tritura bien la mezcla para que la textura sea fina y fácil de masticar, ideal para niños pequeños. CONSEJO TÉCNICO: Si quieres congelar, hazlo antes de cocer, y cocina directamente desde congelado aumentando el tiempo.

Una infografía detalla la elaboración de salchichas caseras de pollo y verduras, incluyendo ingredientes, pasos de preparación y consejos para su cocción y conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8-10 unidades pequeñas (para 3-4 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: Aproximadamente 70 kcal por salchicha pequeña

Proteínas: 8 g

Grasas: 2,5 g (muy bajo en grasas saturadas)

Hidratos de carbono: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera: 3 días, bien tapadas.

En congelador: Hasta 3 meses, sin cocer ni abrir el film.