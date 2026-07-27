México

Policías de CDMX rescatan a joven que intentó lanzarse desde una plaza comercial en Coyoacán

Elementos de la SSC activaron un protocolo de emergencia y lograron poner a salvo a la mujer de 24 años

Guardar
Google icon

La intervención de los policías permitió poner a salvo a la joven y evitar una tragedia en un centro comercial de Coyoacán.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México evitaron una tragedia este domingo 26 de julio al rescatar a una joven de 24 años que se encontraba en una situación de riesgo en la azotea de una plaza comercial ubicada en la alcaldía Coyoacán.

El incidente ocurrió en un inmueble localizado sobre Eje 10 Sur y la calle Aurora, en la colonia Pueblo Los Reyes.

De acuerdo con el reporte oficial, policías que realizaban recorridos de vigilancia fueron alertados por personal de seguridad privada, quienes informaron que una mujer permanecía del otro lado del barandal perimetral y aparentemente tenía la intención de lanzarse al vacío.

PUBLICIDAD

Comunicado oficial.
Comunicado oficial.

Los uniformados acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación y activar los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la joven.

Así fue el operativo de la SSC para poner a salvo a la joven

Al llegar a la azotea del centro comercial, los oficiales observaron que la mujer se encontraba en una posición de alto riesgo.

Mientras algunos elementos aseguraban el perímetro para evitar mayores peligros, otros comenzaron a entablar un diálogo con ella para transmitirle confianza, tranquilizarla y ganar tiempo para planear una intervención segura.

PUBLICIDAD

La estrategia permitió reducir la tensión del momento. Posteriormente, con apoyo de una escalera y aprovechando un instante en el que la joven disminuyó su resistencia, los policías lograron acercarse y sujetarla por la cintura para llevarla nuevamente a una zona segura.

SSC evita tragedia y auxilia a joven en situación de riesgo en centro comercial de Coyoacán. (SSC)
SSC evita tragedia y auxilia a joven en situación de riesgo en centro comercial de Coyoacán. (SSC)

La rápida coordinación entre los elementos de la SSC evitó que la situación escalara y permitió controlar la emergencia sin que se registraran personas lesionadas.

ERUM brindó atención médica y orientación a la familia

Tras el rescate, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron una valoración prehospitalaria. Después de la revisión, determinaron que la joven presentaba una crisis de ansiedad y un cuadro de neurosis depresiva, por lo que recibió atención inmediata y acompañamiento en el lugar.

Los oficiales lograron establecer contacto telefónico con un familiar y, minutos después, arribó la madre de la joven, quien acreditó el parentesco. Los policías le proporcionaron información sobre programas y centros especializados de atención psicológica y de salud mental disponibles en la Ciudad de México para dar seguimiento al caso.

Paramédicos del ERUM atendieron a la joven tras el rescate.
Paramédicos del ERUM atendieron a la joven tras el rescate.

Finalmente, madre e hija abandonaron el lugar. La familiar informó que asumirá el seguimiento médico y psicológico de la joven y agradeció la pronta actuación de los policías y del personal de emergencia.

Suicidio en México: cifras reflejan un problema de salud pública

El caso ocurre en un contexto en el que el suicidio continúa representando un desafío para la salud pública en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país se registraron 8,856 suicidios, lo que equivale a una tasa nacional de 6.8 casos por cada 100 mil habitantes.

Algunos datos relevantes son:

  • En México se registraron 8,856 suicidios.
  • La tasa nacional es de 6.8 casos por cada 100 mil habitantes.
  • El 81.1% de los casos corresponde a hombres y el 18.9% a mujeres.
  • Los jóvenes de entre 15 y 29 años representan el grupo con mayor incidencia.
  • Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes presentan las tasas más altas del país.
  • La mayoría de los casos ocurre en viviendas particulares.
  • El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación concentra el 85.2% de los casos registrados.
Las mujeres lideran los casos de ideación suicida en México, según datos de la Secretaría de Salud. | Jovani Pérez
Las cifras nacionales muestran que el suicidio continúa como un desafío relevante para la salud pública en México. | Jovani Pérez

Autoridades reiteran la importancia de atender la salud mental

Especialistas y autoridades han insistido en la importancia de reconocer oportunamente las señales de una crisis emocional y de buscar apoyo profesional antes de que la situación se agrave.

Asimismo, destacan que el acompañamiento de familiares, amigos y personal capacitado puede ser determinante para prevenir desenlaces fatales.

En México está disponible la Línea de la Vida, un servicio gratuito y confidencial que ofrece orientación psicológica las 24 horas a través del teléfono 800 911 2000. También es posible acudir a instituciones públicas de salud para recibir atención especializada y seguimiento profesional.

Temas Relacionados

CDMXCoyoacánPueblo Los ReyesSecretaría de Seguridad Ciudadanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor sucedió a las 18:56 horas, a una distancia de 26 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 10.5 km

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

Agricultura informa avances en alfabetización para comunidades campesinas de Chihuahua

La estrategia contempla servicios gratuitos de educación para jóvenes y adultos

Agricultura informa avances en alfabetización para comunidades campesinas de Chihuahua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este domingo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Ashwagandha: la infusión natural que promete reducir el estrés, pero estos son sus posibles efectos secundarios

El interés por la ashwagandha crece, pero su uso no está exento de advertencias clínicas acerca de su impacto en la salud

Ashwagandha: la infusión natural que promete reducir el estrés, pero estos son sus posibles efectos secundarios

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue la primera fiesta de la nueva temporada

La cuarta temporada se estrenará a las 20:30 horas

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue la primera fiesta de la nueva temporada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

El mapa financiero del CJNG: los estados y sectores donde opera su red empresarial

Gobierno de México mantiene intervención permanente en 19 comunidades de la Montaña de Guerrero por la violencia

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: comienza la pre-gala del primer domingo

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: comienza la pre-gala del primer domingo

Tenoch Huerta regresa como Namor en “Avengers: Doomsday”: así será su retorno a Marvel

¿Mariana Echeverría se burló de Briggitte Bozzo por su acento? Comentario en redes genera polémica

Briggitte Bozzo es criticada por cambiar su acento: ¿de dónde es realmente la exintegrante de La Casa de los Famosos México?

Survivor México: quién sale eliminado hoy 26 de julio

DEPORTES

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: México se mantiene en primer lugar con 43 preseas

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: México se mantiene en primer lugar con 43 preseas

México deja escapar ventaja ante Colombia y obtiene plata en polo acuático femenil de Santo Domingo 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por convertirse en el primer mexicano en el podio del Tour de France

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”

Cruz Azul vs Inter de Miami por el Campeones Cup 2026: cuándo se enfrenta la Máquina al equipo de Lionel Messi