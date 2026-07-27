Policías de CDMX rescatan a joven que intentó lanzarse desde una plaza comercial en Coyoacán

La intervención de los policías permitió poner a salvo a la joven y evitar una tragedia en un centro comercial de Coyoacán.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México evitaron una tragedia este domingo 26 de julio al rescatar a una joven de 24 años que se encontraba en una situación de riesgo en la azotea de una plaza comercial ubicada en la alcaldía Coyoacán.

El incidente ocurrió en un inmueble localizado sobre Eje 10 Sur y la calle Aurora, en la colonia Pueblo Los Reyes.

De acuerdo con el reporte oficial, policías que realizaban recorridos de vigilancia fueron alertados por personal de seguridad privada, quienes informaron que una mujer permanecía del otro lado del barandal perimetral y aparentemente tenía la intención de lanzarse al vacío.

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Comunicado oficial.

Los uniformados acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación y activar los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la joven.

Así fue el operativo de la SSC para poner a salvo a la joven

Al llegar a la azotea del centro comercial, los oficiales observaron que la mujer se encontraba en una posición de alto riesgo.

Mientras algunos elementos aseguraban el perímetro para evitar mayores peligros, otros comenzaron a entablar un diálogo con ella para transmitirle confianza, tranquilizarla y ganar tiempo para planear una intervención segura.

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La estrategia permitió reducir la tensión del momento. Posteriormente, con apoyo de una escalera y aprovechando un instante en el que la joven disminuyó su resistencia, los policías lograron acercarse y sujetarla por la cintura para llevarla nuevamente a una zona segura.

SSC evita tragedia y auxilia a joven en situación de riesgo en centro comercial de Coyoacán. (SSC)

La rápida coordinación entre los elementos de la SSC evitó que la situación escalara y permitió controlar la emergencia sin que se registraran personas lesionadas.

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ERUM brindó atención médica y orientación a la familia

Tras el rescate, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron una valoración prehospitalaria. Después de la revisión, determinaron que la joven presentaba una crisis de ansiedad y un cuadro de neurosis depresiva, por lo que recibió atención inmediata y acompañamiento en el lugar.

Los oficiales lograron establecer contacto telefónico con un familiar y, minutos después, arribó la madre de la joven, quien acreditó el parentesco. Los policías le proporcionaron información sobre programas y centros especializados de atención psicológica y de salud mental disponibles en la Ciudad de México para dar seguimiento al caso.

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Paramédicos del ERUM atendieron a la joven tras el rescate.

Finalmente, madre e hija abandonaron el lugar. La familiar informó que asumirá el seguimiento médico y psicológico de la joven y agradeció la pronta actuación de los policías y del personal de emergencia.

Suicidio en México: cifras reflejan un problema de salud pública

El caso ocurre en un contexto en el que el suicidio continúa representando un desafío para la salud pública en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país se registraron 8,856 suicidios, lo que equivale a una tasa nacional de 6.8 casos por cada 100 mil habitantes.

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Algunos datos relevantes son:

En México se registraron 8,856 suicidios .

La tasa nacional es de 6.8 casos por cada 100 mil habitantes .

El 81.1% de los casos corresponde a hombres y el 18.9% a mujeres .

Los jóvenes de entre 15 y 29 años representan el grupo con mayor incidencia.

Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes presentan las tasas más altas del país.

La mayoría de los casos ocurre en viviendas particulares .

El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación concentra el 85.2% de los casos registrados.

Las cifras nacionales muestran que el suicidio continúa como un desafío relevante para la salud pública en México. | Jovani Pérez

Autoridades reiteran la importancia de atender la salud mental

Especialistas y autoridades han insistido en la importancia de reconocer oportunamente las señales de una crisis emocional y de buscar apoyo profesional antes de que la situación se agrave.

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Asimismo, destacan que el acompañamiento de familiares, amigos y personal capacitado puede ser determinante para prevenir desenlaces fatales.

En México está disponible la Línea de la Vida, un servicio gratuito y confidencial que ofrece orientación psicológica las 24 horas a través del teléfono 800 911 2000. También es posible acudir a instituciones públicas de salud para recibir atención especializada y seguimiento profesional.

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