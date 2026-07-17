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Red de drenaje de más de 60 años colapsa y ocasiona socavón gigante en alcaldía Benito Juárez: tiene 10 metros de largo

La ruptura de tuberías antiguas es una de las principales razones para que se formen socavones en la capital.

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Socavón gigante en la Benito Juárez
Socavón gigante en la Benito Juárez

La ruptura de una red de drenaje provocó la formación de un socavón de 10 metros de largo y 4.5 metros de profundidad en el cruce de Adolfo Prieto y Concepción Béistegui, en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, una zona que tiene entre 60 y 80 años de antigüedad. El incidente se registró el pasado 17 de julio y obligó a cerrar la circulación y acordonar la zona para proteger a los habitantes y permitir los trabajos de reparación, los cuales continúan.

Personal de Operación Hidráulica y Saneamiento acudió a la revisión de la zona para comenzar con los trabajos pertinentes y evitar algún riesgo para los habitantes. El daño se identificó cuando cuadrillas de Servicios Urbanos encontraron una fractura que, tras la revisión, se transformó en una oquedad de grandes dimensiones. El área permanecerá restringida mientras se sustituye la tubería por materiales de mayor resistencia, con el objetivo de extender la vida útil del sistema.

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Las autoridades locales reportan que las labores de reconstrucción se extenderán hasta el próximo miércoles 22 de julio, debido a la complejidad del problema y el tamaño del socavón. El personal trabaja con equipos especializados para retirar la tierra y colocar la nueva infraestructura. Se solicita la comprensión de los vecinos y automovilistas ante los desvíos y el cierre temporal.

El jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento, Edgar Santiago, explica que: “Es muy importante hacer mención que este tipo de socavones se originan principalmente por la antigüedad que tienen las tuberías en las alcaldías. En esta zona donde nos encontramos, el drenaje tiene aproximadamente un periodo de vida de 60 a 80 años”.

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Además, el funcionario exhortó a los residentes a revisar sus registros y albañales domiciliarios para evitar colapsos similares, debido a que es una de las causas principales para que se originen.

Podrían existir múltiples razones por las que estos fenómenos se han generado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Podrían existir múltiples razones por las que estos fenómenos se han generado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Socavones en CDMX: envejecimiento de la infraestructura y causas frecuentes

Los socavones en la Ciudad de México suelen estar asociados al desgaste de las redes de drenaje, muchas de las cuales superan las seis décadas de servicio. En zonas como la colonia Del Valle, la infraestructura subterránea enfrenta fatiga por el paso del tiempo, uso intensivo y falta de mantenimiento preventivo. Los materiales empleados en la época original presentan menor resistencia que los actuales, por lo que se incrementa el riesgo de colapso.

Las autoridades de la Benito Juárez insisten en que la acumulación de basura en las coladeras y el mal estado de los registros domiciliarios agravan el problema, al obstruir el flujo de aguas residuales y crear presión en puntos vulnerables de la red. La alcaldía pide a la población no arrojar desechos sólidos al drenaje y dar mantenimiento a sus instalaciones internas como medida de prevención.

En el caso reciente, el socavón de 10 metros de largo evidencia las consecuencias de la falta de renovación de infraestructura clave para la ciudad. La alcaldía Benito Juárez solicitó que los habitantes reporten cualquier irregularidad detectada en sus registros y eviten prácticas que puedan provocar nuevas afectaciones en el sistema, mientras tanto, el cierre de vialidades continuará.

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