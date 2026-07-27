México

Tenoch Huerta regresa como Namor en “Avengers: Doomsday”: así será su retorno a Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel sorprendió en la San Diego Comic-Con 2026 con anuncios sobre “Avengers: Doomsday” y el regreso de Tenoch Huerta como Namor

Guardar
Google icon
Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)
Tenoch Huerta vuelve al centro de la acción en “Avengers: Doomsday”. (Marvel Studios)

El regreso de Tenoch Huerta al universo cinematográfico de Marvel quedó sellado durante la reciente San Diego Comic-Con 2026, donde el actor mexicano fue presentado oficialmente como Namor para la próxima película Avengers: Doomsday.

Tras un periodo de incertidumbre profesional, marcado por controversias personales, Huerta vuelve a uno de los escenarios más relevantes de la cultura pop internacional.

La cita con los fanáticos tuvo lugar el 25 de julio, cuando Marvel Studios confirmó que su emblemático personaje tendrá un papel central en el enfrentamiento más esperado de la franquicia.

PUBLICIDAD

La participación de Tenoch Huerta en Avengers: Doomsday responde tanto a la buena recepción de su trabajo previo como Namor, en Black Panther: Wakanda Forever, como al interés de Marvel por revitalizar la saga con alianzas y conflictos inéditos.

La productora decidió reincorporarlo tras evaluar el impacto de la controversia que lo alejó temporalmente de los reflectores, apostando por la popularidad de su personaje para fortalecer la próxima fase del universo Marvel.

PUBLICIDAD

San Diego Comic-Con 2026: el escenario del retorno

La convención, considerada el evento más relevante del entretenimiento popular, sirvió de plataforma para que el actor reapareciera ante miles de seguidores.

Su presencia fue recibida con entusiasmo y marcó un punto de inflexión en su trayectoria reciente.

Marvel aprovechó la ocasión para anunciar que Namor no solo retomará su liderazgo sobre Talokan, sino que será pieza clave en la resolución de la crisis que enfrenta a los grandes equipos de héroes del universo Marvel.

Durante la presentación, Huerta adelantó detalles sobre la evolución de su personaje. Explicó que la relación entre Namor y Shuri, tras la guerra entre Wakanda y Talokan, experimentará un cambio profundo.

Ambas figuras, enemistadas en la última entrega, deberán superar sus diferencias para enfrentar una amenaza mayor.

El propio actor anticipó que la dinámica estará marcada por un esfuerzo mutuo por construir confianza y respeto.

Marvel aprovechó la ocasión para anunciar que Namor no solo retomará su liderazgo sobre Talokan, sino que será pieza clave en la resolución de la crisis que enfrenta a los grandes equipos de héroes del universo Marvel. (Captura X/ @MarvelStudios)
Marvel aprovechó la ocasión para anunciar que Namor no solo retomará su liderazgo sobre Talokan, sino que será pieza clave en la resolución de la crisis que enfrenta a los grandes equipos de héroes del universo Marvel. (Captura X/ @MarvelStudios)

Avengers: Doomsday y la alianza inesperada entre Namor y Shuri

La trama de Avengers: Doomsday se mantiene bajo reserva, aunque las declaraciones e imágenes presentadas en la Comic-Con permiten vislumbrar algunos ejes centrales.

Shuri, líder de Wakanda, acudirá a Namor para solicitarle que tome una decisión crucial. El contexto será un encuentro entre talocanos y wakandianos, donde la carga emocional y el sentido de responsabilidad personal se harán evidentes.

En uno de los adelantos, Shuri expresa a Namor: “He perdido a todos mis seres queridos. El Rey tiene sus deberes: preparar a nuestro pueblo para el más allá. Yo tengo los míos”.

Esta escena subraya el tono dramático y la intensidad de la relación entre ambos líderes, quienes deberán dejar de lado el resentimiento para salvar a sus pueblos.

La película, prevista para estrenarse el 17 de diciembre de 2026 en Latinoamérica, promete integrar en una sola narrativa a los Avengers, los X-Men y Los 4 Fantásticos, en un evento cinematográfico sin precedentes.

El anuncio del regreso conjunto de estos personajes ha incrementado la expectativa entre los seguidores y consolidado la apuesta de Marvel por la nostalgia y la escala épica.

Controversia: el contexto del regreso de Tenoch Huerta al UCM

El retorno de Tenoch Huerta a la franquicia ocurre después de un periodo complicado en su vida pública.

Hace algunos años, su futuro en la industria se vio afectado tras ser acusado de stealthing, una práctica que consiste en retirar o manipular el preservativo sin consentimiento durante una relación sexual.

Diversas organizaciones y expertos han señalado esta conducta como una forma de violencia sexual, aunque las consecuencias legales y sociales pueden variar según la legislación y el contexto.

Marvel decidió reincorporar al actor luego de un periodo de evaluación interna. El estudio optó por centrar la atención en la trama y el desarrollo de los personajes, mientras el debate público sobre el consentimiento y la autonomía en las relaciones personales sigue vigente.

No se han dado a conocer detalles específicos sobre la resolución final de la acusación, y la compañía ha mantenido bajo perfil cualquier consideración adicional sobre el caso.

deadpool wolverine
Hace algunos años, su futuro en la industria se vio afectado tras ser acusado de stealthing, una práctica que consiste en retirar o manipular el preservativo sin consentimiento durante una relación sexual. Foto: IG/tenochhuerta

El futuro de Black Panther y la expansión del universo Marvel

La Comic-Con 2026 también fue escenario de otros anuncios relacionados con la franquicia.

Marvel confirmó que el actor David Jonsson interpretará a T’Challa II en Black Panther 3, bajo la dirección de Ryan Coogler, con estreno previsto para el 14 de diciembre de 2028.

Además, se presentaron las primeras imágenes de Ghost Rider, con Ryan Gosling en el papel principal y dirección de Shawn Levy.

En uno de los avances de Avengers: Doomsday, se mostró a Doctor Doom venciendo a los Vengadores y liderando un ejército de Centinelas, elementos clásicos de los cómics de X-Men.

Estas revelaciones destacaron la escala y el alcance de la nueva fase del universo cinematográfico, con una convergencia de personajes que hasta ahora habían permanecido separados.

Personaje encapuchado con capa verde de espaldas frente a un tapiz grande. El tapiz muestra una mujer, un niño, nubes, orbe y ángeles. Abajo, logos de Marvel Studios, Avengers y texto
En uno de los avances de Avengers: Doomsday, se mostró a Doctor Doom venciendo a los Vengadores y liderando un ejército de Centinelas, elementos clásicos de los cómics de X-Men. (Foto: Marvel)

Con los anuncios realizados en la San Diego Comic-Con 2026, Marvel inaugura una etapa enfocada en la renovación de personajes y la expansión de su universo narrativo.

Con producciones como Avengers: Doomsday y Black Panther 3, el estudio apuesta por integrar nuevas alianzas y rostros, manteniendo su relevancia en el cine de superhéroes y adaptándose a las expectativas de una audiencia global.

Temas Relacionados

Tenoch HuertaAvengers DoomsdayMarvelCinemexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor sucedió a las 18:56 horas, a una distancia de 26 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 10.5 km

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

Agricultura informa avances en alfabetización para comunidades campesinas de Chihuahua

La estrategia contempla servicios gratuitos de educación para jóvenes y adultos

Agricultura informa avances en alfabetización para comunidades campesinas de Chihuahua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este domingo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Ashwagandha: la infusión natural que promete reducir el estrés, pero estos son sus posibles efectos secundarios

El interés por la ashwagandha crece, pero su uso no está exento de advertencias clínicas acerca de su impacto en la salud

Ashwagandha: la infusión natural que promete reducir el estrés, pero estos son sus posibles efectos secundarios

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue la primera fiesta de la nueva temporada

La cuarta temporada se estrenará a las 20:30 horas

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue la primera fiesta de la nueva temporada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

El mapa financiero del CJNG: los estados y sectores donde opera su red empresarial

Gobierno de México mantiene intervención permanente en 19 comunidades de la Montaña de Guerrero por la violencia

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: comienza la pre-gala del primer domingo

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: comienza la pre-gala del primer domingo

¿Mariana Echeverría se burló de Briggitte Bozzo por su acento? Comentario en redes genera polémica

Briggitte Bozzo es criticada por cambiar su acento: ¿de dónde es realmente la exintegrante de La Casa de los Famosos México?

Survivor México: quién sale eliminado hoy 26 de julio

Cynthia Klitbo revela a quién nominará primero en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: México se mantiene en primer lugar con 43 preseas

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: México se mantiene en primer lugar con 43 preseas

México deja escapar ventaja ante Colombia y obtiene plata en polo acuático femenil de Santo Domingo 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por convertirse en el primer mexicano en el podio del Tour de France

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”

Cruz Azul vs Inter de Miami por el Campeones Cup 2026: cuándo se enfrenta la Máquina al equipo de Lionel Messi