Hija de Ernesto Ruffo revela mensaje del exgobernador tras su ingreso al penal del Altiplano

Comunicado de Ernesto Ruffo Appel .

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, envió un mensaje al país a través de su hija Verónica Ruffo, luego de que ella lograra visitarlo por primera vez en el penal federal del Altiplano.

La difusión ocurrió horas después de que una jueza federal lo vinculara a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

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En un video difundido en redes sociales, Verónica relató que el encuentro con su padre fue “extremadamente triste” y aseguró haberlo encontrado con un evidente deterioro físico y emocional.

Según su testimonio, Ruffo le pidió transmitir un mensaje dirigido a la ciudadanía, en el que afirmó estar enfrentando “la injusticia más grande de su vida” y llamó a privilegiar la reflexión y la unidad del país.

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El exgobernador de Baja California afirmó enfrentar “la injusticia más grande de su vida” y llamó a la unidad del país. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

La hija del exmandatario también pidió que continúe el apoyo hacia su padre y retomó una de las frases que él pronunció al momento de su detención: “No me olviden”.

Verónica Ruffo describe el estado de salud del exgobernador

Durante su mensaje, Verónica Ruffo explicó que el acceso al penal fue complicado y que, al verlo, observó a su padre visiblemente demacrado y afectado emocionalmente.

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Relató que fue la primera ocasión en la que lo vio llorar y aseguró que percibió que lucha por mantenerse fuerte mentalmente durante su estancia en prisión.

También comentó que una de las primeras preguntas que le hizo fue cómo estaba siendo tratado dentro del penal, a lo que, según dijo, él respondió que entre los internos lo apodan “Ruffo Mandela”.

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Verónica Ruffo visitó a su padre en el Altiplano y reveló el mensaje que envió tras ser vinculado a proceso.

La joven adelantó que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre la visita y reiteró el llamado a no dejar de respaldarlo durante el proceso judicial.

Ernesto Ruffo: así avanzó el caso que lo llevó al penal del Altiplano

Ernesto Ruffo Appel fue detenido la semana pasada en Baja California.

La FGR lo investiga por presunta delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Las autoridades lo relacionan con un presunto esquema de huachicol fiscal mediante la empresa Ingemar .

Permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso.

La Fiscalía sostiene que las investigaciones apuntan a un esquema para importar combustible mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas.

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Este jueves, tras una audiencia que se prolongó por más de un día, la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega determinó vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a otras siete personas por diversos delitos relacionados con un presunto esquema de contrabando de combustibles.

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Una jueza federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a otros siete implicados por presuntos delitos relacionados con un esquema de contrabando de combustibles. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

La resolución incluye al empresario Ricardo Thompson Navarro y a José Merino Valdés Cuervo, quienes enfrentan las mismas imputaciones por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Otros cinco implicados también fueron procesados por distintos delitos vinculados con la investigación.

La Fiscalía General de la República informó que se ratificó la prisión preventiva oficiosa para varios de los imputados, entre ellos Ruffo Appel, quien permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano.

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¿Qué investiga la FGR en el caso de Ernesto Ruffo?

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación está relacionada con un presunto esquema de huachicol fiscal que consistía en introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras para evadir el pago de impuestos.

La jueza federal determinó que existen elementos para que Ernesto Ruffo continúe bajo proceso por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos. Crédito: Especial

Las indagatorias señalan que el combustible era declarado como otros productos o se reportaban volúmenes menores a los realmente transportados.

Según la dependencia, estas prácticas habrían generado pérdidas económicas para el Estado y favorecido el financiamiento de organizaciones criminales.

La carpeta de investigación también vincula estas operaciones con la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel fue accionista.

El proceso judicial continúa mientras Ruffo mantiene su defensa

Con la vinculación a proceso inicia formalmente la etapa judicial en la que el Ministerio Público continuará presentando pruebas para sustentar las acusaciones, mientras la defensa del exgobernador buscará desvirtuarlas.

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Hasta el momento, la FGR sostiene que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal.

Ernesto Ruffo enfrentará la siguiente etapa del proceso penal mientras su defensa busca revertir las acusaciones en su contra.

No obstante, conforme al marco legal mexicano, Ernesto Ruffo Appel y los demás imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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La difusión del mensaje de Verónica Ruffo colocó nuevamente el caso en el centro de la atención pública, al combinar el avance judicial con el testimonio familiar sobre las condiciones en las que, asegura, se encuentra el exgobernador durante su reclusión.