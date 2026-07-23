Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal: permanecerá en el Altiplano

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

Luego de más de 30 horas de audiencia, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso junto a siete coacusados por su probable responsabilidad en ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Fue la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien dictó la vinculación a proceso al considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó datos de prueba suficientes en su contra.

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Además, determinó que el exgobernador de Baja California, así como Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanezcan en prisión preventiva en el penal del Altiplano; mientras que José María “N” y Guillermo “N” estarán en prisión domiciliaria por motivos de salud, y Adriana “N” seguirá recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nezahualcóyotl Sur.

Foto: FGR

El exgobernador fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, y luego trasladado al penal del Altiplano, donde permanecerá hasta que se defina si es hallado culpable o no de los delitos que se le imputan.

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Fue el pasado domingo cuando su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia se realizó desde el martes y, tras más de 30 horas, se determinó la mañana de este jueves su vinculación a proceso.

Ruffo Appel es señalado por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal

Ernesto Ruffo Appel y siete personas más fueron detenidas como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que posiblemente participaron.

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El esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, en las que se reportaba menos de lo que en realidad transportaban o declaraban como si fueran otros productos para evadir impuestos.

De acuerdo con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, la red que presuntamente encabezaba Ernesto Ruffo Appel introdujo gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, declarando apenas el 10% del volumen real transportado, lo que representó un daño al fisco estimado en más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.

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TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

Godoy clasificó el caso como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”. Además, junto a Ruffo Appel fue detenido Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez.

De acuerdo con los datos, el esquema comenzaba en refinerías de Texas, donde adquiría gasolina y diésel. Al cruzar la frontera por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa -todas en Tamaulipas-. las empresas vinculadas declaraban menores cantidades de hidrocarburo de las que transportaban: cada carro tanque tiene capacidad para hasta 110 mil litros, pero la red reportaba alrededor de 10 mil.

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Con el objetivo de facilitar su ingreso a México, la red contaba con agentes aduanales y personal que les permitía pasar sin revisión. Las autoridades informaron que cuentan con 25 objetivos con orden de aprehensión, entre los que se encuentran operadores logísticos y servidores públicos del sistema aduanero.

Una infografía detalla la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por contrabando de combustible en México y el daño fiscal estimado en 4.000 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Información en desarrollo...