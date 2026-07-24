México

Clima en Culiacán Rosales: la predicción para este 24 de julio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Culiacán Rosales para este viernes.

PUBLICIDAD

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 38 grados, la probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 59%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 26 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 100%, con una nubosidad del 97%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a marcar 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden alcanzar un máximo de 27 grados con noches cálidas.

Culiacán puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Guadalajara este viernes 24 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Guadalajara este viernes 24 de julio

Clima en Acapulco de Juárez: temperatura y probabilidad de lluvia para este 24 de julio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Acapulco de Juárez: temperatura y probabilidad de lluvia para este 24 de julio

Cómo hacer que las hojas de tu cuna de moisés crezcan sanas y fuertes

Aunque es resistente y fácil de mantener, requiere ciertos cuidados para que sus hojas crezcan saludables

Cómo hacer que las hojas de tu cuna de moisés crezcan sanas y fuertes

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Mazatlán para este 24 de julio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Mazatlán para este 24 de julio

¿Cuál es la temperatura promedio en Tijuana?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cuál es la temperatura promedio en Tijuana?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca revela video del momento exacto en que fue asesinado el periodista Alejandro Leyva

Fiscalía de Oaxaca revela video del momento exacto en que fue asesinado el periodista Alejandro Leyva

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Estas son las sanciones financieras más grandes contra los cárteles mexicanos impuestas por EEUU

Extorsión al sector constructor, el hilo que une a funcionarios de Fresnillo con la masacre de 10 hombres en Zacatecas

Detienen a “Don Manuel”, líder histórico de Los Garibay con operaciones en Baja California

ENTRETENIMIENTO

La última voluntad de Mauro Menéndez, revelada por su madre Aylín Mujica

La última voluntad de Mauro Menéndez, revelada por su madre Aylín Mujica

Angélica María sorprende al confesar que preferiría vivir en un asilo y no ser una “carga” para Angélica Vale

Intocable ofrecerá concierto en el Tigres vs San Luis: fecha, precios y venta de boletos

Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México

Rosa María Noguerón confirma interés de sumar un talento extra para La Casa de los Famosos México

DEPORTES

México vs Antigua y Barbuda: cuándo y dónde ver el debut de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de Concacaf

México vs Antigua y Barbuda: cuándo y dónde ver el debut de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de Concacaf

Nicolás Larcamón enfrenta obstáculos para dirigir en Europa tras su salida de Cruz Azul

Dagoberto Espinoza lanza dardo a André Jardine y respalda a Guillermo Almada

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

NFL: los Ravens cortan de forma sorpresiva al mexicano Diego Pavia