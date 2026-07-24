Desde Washington, el senador Manuel Añorve pide una política exterior responsable con EEUU

El senador Manuel Añorve afirmó que la relación de México con Estados Unidos “no se fortalece con ocurrencias ni con pleitos”. Crédito: Captura de Pantalla

El senador Manuel Añorve Baños afirmó este 23 de julio que la relación de México con Estados Unidos “no se fortalece con ocurrencias ni con pleitos”, y llamó a una política exterior “responsable”, de acuerdo con un tuit publicado por el coordinador del PRI en el Senado.

En el mensaje, difundido desde el Capitolio en Washington, D.C., Añorve sostuvo que el vínculo bilateral requiere “seriedad” y “cooperación” para construir acuerdos que generen inversión, empleo y seguridad para las familias mexicanas.

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El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI acusó que Morena “ha preferido la confrontación” con Estados Unidos, al que definió como “nuestro principal vecino y socio comercial”.

Manuel Añorve afirma que Rubén Rocha reaparece en redes por presión pública

Manuel Añorve Baños llamó a una política exterior “responsable”. Crédito: X/@manuelanorve

El senador del PRI, Manuel Añorve, afirmó el pasado 9 de julio que Rubén Rocha Moya reapareció en redes sociales por presión pública y por instrucción del Gobierno Federal, en medio de los señalamientos sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa y de las acusaciones por presuntos nexos con la fracción del Cártel del Pacífico conocida como Los Chapitos.

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Añorve Baños sostuvo además que la decisión de no detener ni entregar a Rocha Moya a Estados Unidos buscaría proteger a Morena.

Dijo el coordinador morenista que durante las últimas semanas no se sabía dónde estaba el morenista, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum insistía en que “estaba localizable” en Sinaloa. Para el legislador, esa presión llevó al exmandatario estatal a pronunciarse, aunque no de forma presencial.

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“Es por la presión que la opinión pública metió de dónde estaba el exgobernador, por eso (el gobierno) le pide que salga y que diga que está en Sinaloa”, expresó el legislador priista ante medios en la sede del Senado de la República.

Añorve acusa protección política a Morena al gobernador con licencia

Añorve vinculó el caso de Rubén Rocha Moya con señalamientos sobre su paradero y con acusaciones de presuntos nexos con Los Chapitos. EFE/ Juan Carlos Cruz

En su declaración pública, el legislador reiteró que el gobierno de Sheinbaum no habría procedido contra Rocha para evitar un daño político al partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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“El pretexto de la soberanía es para proteger a muchos de este movimiento de la 4T de Morena que están involucrados en diferentes formas con la delincuencia organizada”, agregó.

Para Añorve, la decisión de no capturar a Rocha ni ponerlo a disposición de las autoridades estadounidenses responde a una lógica de contención interna. Su argumento es que el partido busca impedir que un caso arrastre a otros actores señalados.

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El senador vincula la reacción oficial con Ken Salazar y el caso Zambada

Añorve cuestionó los ataques contra Ken Salazar y los relacionó con el libro que anunciaría. EFE/José Méndez

Añorve Baños también cuestionó los ataques del oficialismo contra el exembajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, a quien, dijo, se intenta desacreditar para restar atención al libro que el diplomático anunciaría en las próximas semanas.

A juicio del senador, esa reacción del gobierno de Morena se relaciona con lo que Salazar habría dicho sobre la captura en territorio mexicano y el posterior traslado a la Unión Americana del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

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“Ken Salazar anuncia que va a presentar el libro en próximas semanas y entonces hay una reacción virulenta por parte del gobierno de Morena para desacreditarlo”, afirmó.

Añorve añadió que el exembajador “está respondiendo lo que dice que conocía”, mientras Morena, según su versión, defiende a personas ya señaladas por problemas de narcotráfico.

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El senador también cargó contra las autoridades federales por el manejo del caso del piloto del avión que trasladó a Zambada García a Estados Unidos. Consideró inadmisible que el gobierno primero lo ocultara y después lo entregara al país vecino.

“Porque la línea es muy clara, la línea es: si cae uno, caen todos los demás. Y lo primero, hay que proteger el movimiento, su movimiento de la 4T, de Morena”, concluyó.

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