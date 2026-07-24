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Jamieson Greer confirma que la tercera ronda de negociaciones del T-MEC giró en torno al acero, aluminio y automóviles

El representante estadounidense reconoce el compromiso de Claudia Sheinbaum

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Sheinbaum y Greer revisaron el estatus de las discusiones sobre seguridad económica en la negociación del T-MEC. (@Claudiashein)
Sheinbaum y Greer revisaron el estatus de las discusiones sobre seguridad económica en la negociación del T-MEC. (@Claudiashein)

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este 23 de julio con el representante Jamieson Greer durante la tercera ronda de negociaciones bilaterales, vinculada a la Revisión Conjunta del T-MEC.

Según el comunicado conjunto firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Greer y Sheinbaum revisaron el estatus de las discusiones en esta ronda sobre seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio (con sus productos derivados), además de automóviles.

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En el documento, Greer agradeció a Sheinbaum su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre Estados Unidos y México.

Ambos coincidieron en la necesidad de robustecer la manufactura en América del Norte, reforzar las cadenas regionales de suministro y enfrentar el aprovechamiento indebido por países no integrantes del tratado.

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Ebrard y Greer también subrayaron el diálogo entre la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). En la declaración, instruyeron a sus equipos a celebrar la cuarta ronda de negociaciones bilaterales en Washington, D.C. en septiembre de 2026.

Marcelo Ebrard anuncia una cuarta ronda de diálogo sobre el T-MEC para septiembre

Marcelo Ebrard anunció una cuarta ronda de diálogo sobre el T-MEC con Estados Unidos para la primera quincena de septiembre. (X/@m_ebrard)
Marcelo Ebrard anunció una cuarta ronda de diálogo sobre el T-MEC con Estados Unidos para la primera quincena de septiembre. (X/@m_ebrard)

Marcelo Ebrard anunció una cuarta ronda de diálogo sobre elT-MEC con Estados Unidos para la primera quincena de septiembre, después de que el Gobierno Federal confirmó que la nueva política arancelaria de Washington no cambia el trato para la mayoría de las exportaciones mexicanas y mantiene las ventajas del acuerdo comercial.

Informó la Secretaría de Economía ique cerca del 85% de las exportaciones mexicanas seguirá entrando al mercado estadounidense con arancel cero. Ese beneficio se conserva para los productos que cumplen con las reglas de origen del tratado.

Las conversaciones bilaterales se realizaron del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México. Las encabezaron el secretario de Economía y el representante comercial de Estados Unidos como parte del proceso de revisión del acuerdo regional.

Nueva política de Washington no aumenta el arancel para México

Estados Unidos sustituyó aranceles de la Sección 122 por un esquema sustentado en la Sección 301, ligado a investigaciones por trabajo forzoso. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Estados Unidos sustituyó aranceles de la Sección 122 por un esquema sustentado en la Sección 301, ligado a investigaciones por trabajo forzoso. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

De acuerdo con la dependencia, Estados Unidos notificó antes del encuentro que sustituirá los aranceles aplicados bajo la Sección 122 por un nuevo esquema sustentado en la Sección 301 de su legislación comercial. La medida está relacionada con investigaciones sobre mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

Para México, ese cambio no implica un aumento en el arancel efectivo. La Secretaría de Economía explicó que el gravamen de 10% para las exportaciones que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC es el mismo que ya se aplicaba bajo el esquema anterior.

Ese es el punto central del anuncio: los bienes que acreditan origen bajo el tratado permanecen exentos del nuevo esquema arancelario. Las mercancías que no cumplen con esos requisitos seguirán sujetas al mismo impuesto que ya enfrentaban.

Marcelo Ebrard afirmó que la medida anunciada por el gobierno estadounidense no modifica la posición comercial de México ni afecta a las exportaciones cubiertas por el acuerdo regional. Según la dependencia, el cambio consiste solo en el fundamento jurídico con el que se aplica el gravamen.

México y Estados Unidos llevarán la revisión del tratado a septiembre

México y Estados Unidos revisan acero y aluminio, cadenas regionales de suministro, sectores estratégicos y la sustitución de importaciones provenientes de Asia. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
México y Estados Unidos revisan acero y aluminio, cadenas regionales de suministro, sectores estratégicos y la sustitución de importaciones provenientes de Asia. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La Secretaría de Economía indicó que ambas delegaciones calificaron las conversaciones como constructivas. También informó avances en temas que consideran estratégicos para la integración económica de América del Norte.

Entre los asuntos revisados estuvieron, además de la industria del acero y el aluminio con sus derivados, también el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro, sectores estratégicos y la sustitución de importaciones provenientes de Asia.

El mensaje para las empresas exportadoras es directo: deberán seguir acreditando el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC para conservar el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. La publicación también señaló que los dos gobiernos seguirán negociando mecanismos para fortalecer la seguridad económica y las cadenas de valor en América del Norte.

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