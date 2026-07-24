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Estas son las secuelas del sarampión que pueden aparecer varios años después de contraerlo

No existe un tratamiento antiviral específico, por lo que la vacunación es la principal medida de prevención

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Rostro de una mujer con sarpullido rojo en la piel, característico del sarampión, sobre fondo claro.
Una mujer adulta muestra un sarpullido facial característico del sarampión durante un brote reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus del género Morbillivirus. Se transmite principalmente por vía respiratoria, a través de gotas de saliva que expulsa una persona infectada al toser, hablar o estornudar.

Los síntomas típicos del sarampión incluyen fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos y la aparición de manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas en la boca) uno o dos días antes de la erupción cutánea característica. Esta erupción suele comenzar en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo.

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El sarampión puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, convulsiones, ceguera y, en algunos casos, la muerte, especialmente en niños pequeños, personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

Y aunque pocas personas los sabe, aunque se logre superar el contagio, el

No existe un tratamiento antiviral específico, por lo que la vacunación es la principal medida de prevención.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un niño con sarampión descansa en cama, mostrando erupciones características en el rostro. A su lado, un vaso de agua, medicamentos y un peluche reflejan el entorno de cuidado durante la enfermedad. El incremento de casos de enfermedades prevenibles por vacunación genera alerta en la comunidad médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las secuelas del sarampión que pueden aparecer varios años después de contraerlo

Como mencionamos antes, las secuelas del sarampión que pueden aparecer varios años después de haber contraído la enfermedad incluyen principalmente complicaciones neurológicas graves.

Entre las más relevantes se encuentra la panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), un trastorno neurodegenerativo progresivo que puede manifestarse entre 7 y 10 años después de la infección inicial por sarampión, aunque también puede presentarse en plazos más cortos.

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Otras secuelas a largo plazo asociadas al sarampión pueden ser:

  • Encefalitis aguda postinfecciosa.
  • Convulsiones y daño neurológico permanente.
  • Ceguera secundaria por daño en la retina o complicaciones oftálmicas.
  • Sordera.
  • En casos graves y no tratados, la muerte.

Estas complicaciones suelen ser más frecuentes y severas en menores de cinco años, personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

La mejor forma de prevención sigue siendo la vacunación contra el sarampión, ya que no existe un tratamiento antiviral específico para evitar estas secuelas a largo plazo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sarampión puede causar daño neurológico que se manifiesta varios años después- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como prevenir el contagio de sarampion

La principal forma de prevenir el contagio de sarampión es la vacunación. La vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, se aplica en dos dosis durante la infancia y es altamente efectiva para evitar la enfermedad y sus complicaciones.

Otras medidas de prevención incluyen:

  • Verificar el esquema de vacunación y asegurarse de contar con ambas dosis recomendadas.
  • Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas de sarampión, especialmente si se pertenece a grupos de riesgo (niños pequeños, personas inmunocomprometidas o embarazadas).
  • En caso de brote, aislar a las personas infectadas durante al menos cuatro días después del inicio de la erupción cutánea.
  • Lavarse frecuentemente las manos y cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar para reducir la propagación de gotas respiratorias.
Una enfermera con mascarilla vacuna a una niña pequeña sentada en el regazo de un adulto en un centro de salud. Varias personas con mascarillas esperan su turno.
Una niña recibe la vacuna contra el sarampión de una profesional de la salud, mientras otros pacientes esperan su turno en una campaña de vacunación comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para controlar y erradicar el sarampión en la población.

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