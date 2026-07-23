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Gabinete de Seguridad aclara que no se bloquearon las cuentas bancarias de la hija de Ernesto Ruffo Appel, solo del exgobernador

Las autoridades detallaron que solo fueron inmovilizados los recursos de las personas señaladas en la investigación por huachicol fiscal

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Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”.
Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”.

El Gabinete de Seguridad negó el bloqueo de las cuentas bancarias de Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel como parte de las investigaciones en contra de su padre por presunto huachicol fiscal.

A través de un comunicado, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado la inmovilización de recursos de la hija del exgobernador, y aclaró que no existe alguna petición al respecto dentro de las indagatorias.

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Sin embargo, detalló que sí se realizó una petición a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que contempla únicamente a las personas físicas y morales “expresamente señaladas” en la investigación, entre las que solo se encuentra su padre.

El Gabinete de Seguridad explicó que las solicitudes de inmovilización de recursos se sustentan en la existencia de indicios de que existe un riesgo verificable de que los recursos o bienes vinculados con las personas investigadas pueden usarse en la comisión de actividades ilícitas, lo cual solo se efectúa respecto a los sujetos que se investigan.

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Exgobernador es acusado de presunto huachicol fiscal por daños al erario estimados en más de 4 mil millones de pesos

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel
El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de su probable responsabilidad en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Fue el pasado 16 de julio cuando elementos de seguridad lo ubicaron en Ensenada, Baja California, y procedieron con su detención por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal que introdujo gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, declarando apenas el 10% del volumen real transportado.

Luego de más de 30 horas de audiencia, este jueves fue vinculado a proceso Ernesto Ruffo Appel, junto a siete coacusados, por su probable responsabilidad en los delitos antes referidos.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó la vinculación a proceso y determinó que el exgobernador de Baja California, así como Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanezcan recluido en el penal del Altiplano.

Por su parte, José María “N” y Guillermo “N” estarán en prisión domiciliaria por motivos de salud, y Adriana “N” seguirá recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nezahualcóyotl Sur.

Ernesto Ruffo Appel y siete procesados por huachicol fiscal
Foto: FGR

La FGR informó que tanto el exgobernador como los siete coacusados fueron arrestados derivado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que posiblemente participaron.

El esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, en las que reportaban menos cantidad de la que transportaban o lo declaraban como si fueran otros productos y así evadir impuestos.

Verónica Ruffo solicitó “ayuda y protección” a Estados Unidos

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel, pidió ayuda de la Embajada de Estados Unidos en México ante presunto hostigamiento por defensa de su padre. (Crédito: Somos MX)

Verónica Ruffo, hija del exgobernador, acudió este miércoles a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar “ayuda y protección” por parte del gobierno de Donald Trump debido al proceso legal que enfrenta su padre.

La joven afirmó que ha sido víctima de hostigamiento luego de la defensa pública que emprendió en los últimos días para apoyar a su padre, afirmando que es “preso político” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien también responsabilizó de la salud e integridad de su padre.

Cabe señalar que también fue este miércoles cuando se reportó que las cuentas bancarias de Verónica Ruffo habrían sido bloqueadas por la UIF. Esto fue declarado por el exalcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime en entrevista con Milenio, quien también afirmó que a la mujer le fue impedido acceder a documentos necesarios para la defensa de su padre.

Tras los reportes, el Gabinete de Seguridad negó el bloqueo de sus cuentas, pero confirmó que las de su padre sí fueron inmovilizadas para evitar que sean usadas en actividades ilícitas.

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