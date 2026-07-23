México

¿Quiénes son los sancionados por EEUU vinculados al CJNG? Esta es la lista del Tesoro

La OFAC incluyó en su lista de sancionados a operadores del cártel, presuntos narcotraficantes, lavadores de dinero, familiares y empresarios señalados por mantener vínculos con la organización criminal

Guardar
Google icon
Calavera verde, cadenas doradas, dos manos. Escudos del Departamento del Tesoro y OFAC. Billetes, bidones, cajas de tequila, camiones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación; entre los señalados hay presuntos líderes, operadores, narcotraficantes, lavadores de dinero, familiares y empresarios.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a más de 50 personas y entidades mexicanas que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están vinculadas con las actividades de la organización criminal.

PUBLICIDAD

La medida busca afectar las redes utilizadas por el grupo para obtener recursos mediante el tráfico de fentanilo y otras drogas, lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude con multipropiedad, entre otros delitos.

Entre los principales sancionados destaca Juan Carlos González, alias ‘Pelón’ o ‘Juan Carlos Valencia González’, a quien el Tesoro estadounidense identifica como nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

PUBLICIDAD

La OFAC señala que González tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense y enfrenta cargos por narcotráfico en una acusación federal presentada ante un tribunal de Estados Unidos. Además, el Programa de Recompensas por Narcóticos ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Escudo de Estados Unidos y Departamento del Tesoro con cadenas, texto y seis paneles con íconos de personas, dinero, negocios y bloqueo patrimonial.
La infografía detalla las sanciones impuestas por Estados Unidos al Cártel Jalisco Nueva Generación y su red financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los integrantes del CJNG señalados por la OFAC

La lista incluye a personas que, según el Tesoro, han actuado directamente en nombre del CJNG o han proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a la organización.

Entre los sancionados identificados como integrantes u operadores del cártel se encuentran César Alejandro Villaseñor Olivares, alias ‘El Güero Conta’; Gabriel Serrano Magaña; José Octaviano García Martínez; Cuauhtémoc Rivera Zepeda; Uriel Hernández Morales; Joana Domínguez Aguilera; Roberto Jiménez Arias; Martha Alicia Alvarado Rodríguez; Efraín Corona Pimentel; Ángel Gabriel López Larios; José Jesús Gutiérrez Valdez y Fidel Damián Moreno López.

La OFAC también incluyó a Gerardo Botello Rodríguez, ‘El Cachas’, descrito como un integrante de alto rango del CJNG con una larga trayectoria dentro de la organización.

De acuerdo con el Tesoro, ‘El Cachas’ habría supervisado operaciones criminales en distintos territorios y fue relacionado con el centro de entrenamiento conocido como Rancho Izaguirre. También se le atribuyen actividades de robo de combustible.

Junto con él fueron sancionados sus sobrinos Gustavo Botello Rodríguez y William Geovanni Botello Rodríguez, así como su primo Miguel Ángel Ayala Botello.

Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.
Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.

La lista incluye además a Feliciano Ledezma Ramírez, alias ‘Chano Limones’, señalado por tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y actos violentos en Michoacán, así como a Rodolfo Alejandro Loza García, ‘El 26’, y Francisco Noé González Ramírez, ‘El F1’, relacionados por la OFAC con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y violencia.

También fueron sancionados los hermanos gemelos Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles, a quienes el Tesoro acusa de facilitar grandes cargamentos de cocaína y otras drogas desde Sudamérica hacia México, Estados Unidos y Europa.

La red de familiares, empresas y lavadores

La nueva ofensiva también alcanza a personas que, según la OFAC, habrían servido como operadores financieros o prestanombres para mantener activos y negocios vinculados con el CJNG.

Entre ellos se encuentran José Mora León, esposo de Alma Laura Mena Alvarado, señalada por participar en operaciones relacionadas con el desvío de fentanilo y robo de combustible.

La OFAC también sancionó a Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo, a quienes identifica como integrantes de una red profesional de lavado de dinero.

Según el Tesoro, este grupo habría recolectado grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos, transferido los recursos a México mediante diversos instrumentos financieros y posteriormente devuelto el dinero a integrantes de la organización criminal.

La red, de acuerdo con la acusación estadounidense, habría lavado decenas de millones de dólares anuales desde al menos 2023.

Entre los sancionados también aparece Jorge Zepeda Rodríguez, empresario y presunto lavador de dinero y traficante de cocaína, quien habría trabajado con los hermanos Díaz Robles y pagado millones de dólares para obtener acceso a contactos y puertos mexicanos.

La OFAC incluyó igualmente a familiares y personas relacionadas con las estructuras empresariales de los grupos sancionados. Entre ellos están Karely Lizbeth Ramírez Banales y Areli Isis Medina Flores, vinculadas a la red de Audias Flores Silva, alias ‘Jardinero’.

También fueron señalados Liliana Cisneros Tapia, Edgar Gerardo Botello Ortiz, Jesús David Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz, familiares de ‘El Cachas’.

Parche bordado circular con borde azul, fondo verde y letras amarillas "CJNG", mapa de México azul con dos estrellas amarillas y el texto "CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN".
La OFAC incluyó entre los sancionados a presuntos operadores, narcotraficantes, lavadores de dinero y familiares vinculados con integrantes del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, las sanciones alcanzan a negocios relacionados con sectores como gasolineras, logística, producción agrícola, tequila, construcción, seguridad privada, muebles, transporte y venta de calzado.

La OFAC sostiene que estas empresas fueron utilizadas, presuntamente, para ocultar intereses y recursos vinculados con integrantes del CJNG.

Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Además, las compañías que sean propiedad directa o indirecta, en al menos 50 por ciento, de personas bloqueadas también quedan sujetas a las restricciones.

La acción forma parte de una estrategia del Departamento del Tesoro para atacar al CJNG desde distintos frentes y no únicamente mediante sus principales líderes. La OFAC busca afectar simultáneamente a operadores, financistas, lavadores, familiares y empresas que, según sus investigaciones, permiten mantener activa la estructura financiera de la organización.

Con esta nueva ronda de sanciones, Estados Unidos amplía su ofensiva contra el CJNG, al que designó como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado en febrero de 2025, y suma a nuevos integrantes y redes empresariales a una lista que, de acuerdo con el propio Tesoro, ya supera las 250 personas y entidades vinculadas con el cártel desde abril de 2015.

Temas Relacionados

CJNGCártel Jalisco Nueva GeneraciónDepartamento del TesoroOFACJuan Carlos GonzálezEl MenchoNemesio Oseguera Cervantesnarcotráficolavado de dineronarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a menor de edad que asesinó a cuatro integrantes de una familia en Morelos: sólo una adolescente sobrevivió

Cae menor de edad por masacre en Morelos: sólo una adolescente sobrevivió tras ser apuñalada junto a sus padres y hermanas

Detienen a menor de edad que asesinó a cuatro integrantes de una familia en Morelos: sólo una adolescente sobrevivió

La Captura, película protagonizada por Poncho Herrera sobre detención del Chapo Guzmán, ya tiene fecha de estreno

El thriller dirigido por Chava Cartas retoma la caída de Joaquín Guzmán en Sinaloa desde la presión ética que viven quienes participan en una operación contra el crimen organizado

La Captura, película protagonizada por Poncho Herrera sobre detención del Chapo Guzmán, ya tiene fecha de estreno

Vuelos retrasados o cancelados: aerolíneas deben pagar y compensar con descuentos a pasajeros, advierte Profeco

Si viajas en avión durante las vacaciones de verano y tu vuelo sufre retrasos o cancelaciones en México, tienes derecho a recibir compensaciones económicas conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Vuelos retrasados o cancelados: aerolíneas deben pagar y compensar con descuentos a pasajeros, advierte Profeco

¿Cuál es la zona en CDMX donde más se generan sismos? Especialista de la UNAM lo explica

En los últimos años, la zona de Mixcoac, junto con áreas como Lomas de Plateros y Barranca del Muerto, ha acumulado una actividad sísmica constante en la capital

¿Cuál es la zona en CDMX donde más se generan sismos? Especialista de la UNAM lo explica

Envían nuevas cartas firmadas por “el doble” de El Chapo Guzmán a corte de EEUU: insisten en la extradición del narcotraficante

El abogado del exlíder del Cártel de Sinaloa, Gerardo Rincón Flores, ha negado que las misivas sean auténticas

Envían nuevas cartas firmadas por “el doble” de El Chapo Guzmán a corte de EEUU: insisten en la extradición del narcotraficante
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU emite sanciones contra Juan Carlos Valencia, nuevo líder del CJNG, y otros más de su cúpula

EEUU emite sanciones contra Juan Carlos Valencia, nuevo líder del CJNG, y otros más de su cúpula

Envían nuevas cartas firmadas por “el doble” de El Chapo Guzmán a corte de EEUU: insisten en la extradición del narcotraficante

Aseguran una tonelada de mariguana en dos operativos en CDMX: investigan vínculos con grupos criminales

Anuncian arribo de 900 elementos de seguridad a Mazatlán tras ataques armados y asesinatos

FGR sentencia a falso guardia nacional en Nuevo León: circulaba con logotipos clonados de la corporación

ENTRETENIMIENTO

La Captura, película protagonizada por Poncho Herrera sobre detención del Chapo Guzmán, ya tiene fecha de estreno

La Captura, película protagonizada por Poncho Herrera sobre detención del Chapo Guzmán, ya tiene fecha de estreno

Ana María Alvarado asegura que Pedro Sola está destrozado tras su polémica con animales: “La está pasando muy mal”

¿Quién es RoRo? La influencer española que enfrentará a la streamer mexicana Rivers en La Velada del Año VI

HotSpanish responde a cambios en LCDLFM tras críticas de Rosa María Noguerón a ‘La Mansión VIP’: “El sol sale para todos”

Yalitza Aparicio habla sobre el lado más oscuro y doloroso de su fama tras “Roma”: “No me lo merecía”

DEPORTES

Quién es Hugo Cuypers, el estelar refuerzo de Monterrey para el Clausura 2026

Quién es Hugo Cuypers, el estelar refuerzo de Monterrey para el Clausura 2026

¿Quién es Romina Hinojosa? La novia de Isaac del Toro que también triunfa sobre la bicicleta

¡Se acabó la espera para los fans mexicanos! Esta es la fecha exacta en la que regresa la NFL

Tijuana vs León EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

¿Quién es RoRo? La influencer española que enfrentará a la streamer mexicana Rivers en La Velada del Año VI