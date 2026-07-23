¿Quiénes son los sancionados por EEUU vinculados al CJNG? Esta es la lista del Tesoro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación; entre los señalados hay presuntos líderes, operadores, narcotraficantes, lavadores de dinero, familiares y empresarios.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a más de 50 personas y entidades mexicanas que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están vinculadas con las actividades de la organización criminal.

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La medida busca afectar las redes utilizadas por el grupo para obtener recursos mediante el tráfico de fentanilo y otras drogas, lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude con multipropiedad, entre otros delitos.

Entre los principales sancionados destaca Juan Carlos González, alias ‘Pelón’ o ‘Juan Carlos Valencia González’, a quien el Tesoro estadounidense identifica como nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

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La OFAC señala que González tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense y enfrenta cargos por narcotráfico en una acusación federal presentada ante un tribunal de Estados Unidos. Además, el Programa de Recompensas por Narcóticos ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

La infografía detalla las sanciones impuestas por Estados Unidos al Cártel Jalisco Nueva Generación y su red financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los integrantes del CJNG señalados por la OFAC

La lista incluye a personas que, según el Tesoro, han actuado directamente en nombre del CJNG o han proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a la organización.

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Entre los sancionados identificados como integrantes u operadores del cártel se encuentran César Alejandro Villaseñor Olivares, alias ‘El Güero Conta’; Gabriel Serrano Magaña; José Octaviano García Martínez; Cuauhtémoc Rivera Zepeda; Uriel Hernández Morales; Joana Domínguez Aguilera; Roberto Jiménez Arias; Martha Alicia Alvarado Rodríguez; Efraín Corona Pimentel; Ángel Gabriel López Larios; José Jesús Gutiérrez Valdez y Fidel Damián Moreno López.

La OFAC también incluyó a Gerardo Botello Rodríguez, ‘El Cachas’, descrito como un integrante de alto rango del CJNG con una larga trayectoria dentro de la organización.

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De acuerdo con el Tesoro, ‘El Cachas’ habría supervisado operaciones criminales en distintos territorios y fue relacionado con el centro de entrenamiento conocido como Rancho Izaguirre. También se le atribuyen actividades de robo de combustible.

Junto con él fueron sancionados sus sobrinos Gustavo Botello Rodríguez y William Geovanni Botello Rodríguez, así como su primo Miguel Ángel Ayala Botello.

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Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.

La lista incluye además a Feliciano Ledezma Ramírez, alias ‘Chano Limones’, señalado por tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y actos violentos en Michoacán, así como a Rodolfo Alejandro Loza García, ‘El 26’, y Francisco Noé González Ramírez, ‘El F1’, relacionados por la OFAC con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y violencia.

También fueron sancionados los hermanos gemelos Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles, a quienes el Tesoro acusa de facilitar grandes cargamentos de cocaína y otras drogas desde Sudamérica hacia México, Estados Unidos y Europa.

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La red de familiares, empresas y lavadores

La nueva ofensiva también alcanza a personas que, según la OFAC, habrían servido como operadores financieros o prestanombres para mantener activos y negocios vinculados con el CJNG.

Entre ellos se encuentran José Mora León, esposo de Alma Laura Mena Alvarado, señalada por participar en operaciones relacionadas con el desvío de fentanilo y robo de combustible.

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La OFAC también sancionó a Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo, a quienes identifica como integrantes de una red profesional de lavado de dinero.

Según el Tesoro, este grupo habría recolectado grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos, transferido los recursos a México mediante diversos instrumentos financieros y posteriormente devuelto el dinero a integrantes de la organización criminal.

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La red, de acuerdo con la acusación estadounidense, habría lavado decenas de millones de dólares anuales desde al menos 2023.

Entre los sancionados también aparece Jorge Zepeda Rodríguez, empresario y presunto lavador de dinero y traficante de cocaína, quien habría trabajado con los hermanos Díaz Robles y pagado millones de dólares para obtener acceso a contactos y puertos mexicanos.

La OFAC incluyó igualmente a familiares y personas relacionadas con las estructuras empresariales de los grupos sancionados. Entre ellos están Karely Lizbeth Ramírez Banales y Areli Isis Medina Flores, vinculadas a la red de Audias Flores Silva, alias ‘Jardinero’.

También fueron señalados Liliana Cisneros Tapia, Edgar Gerardo Botello Ortiz, Jesús David Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz, familiares de ‘El Cachas’.

La OFAC incluyó entre los sancionados a presuntos operadores, narcotraficantes, lavadores de dinero y familiares vinculados con integrantes del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, las sanciones alcanzan a negocios relacionados con sectores como gasolineras, logística, producción agrícola, tequila, construcción, seguridad privada, muebles, transporte y venta de calzado.

La OFAC sostiene que estas empresas fueron utilizadas, presuntamente, para ocultar intereses y recursos vinculados con integrantes del CJNG.

Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Además, las compañías que sean propiedad directa o indirecta, en al menos 50 por ciento, de personas bloqueadas también quedan sujetas a las restricciones.

La acción forma parte de una estrategia del Departamento del Tesoro para atacar al CJNG desde distintos frentes y no únicamente mediante sus principales líderes. La OFAC busca afectar simultáneamente a operadores, financistas, lavadores, familiares y empresas que, según sus investigaciones, permiten mantener activa la estructura financiera de la organización.

Con esta nueva ronda de sanciones, Estados Unidos amplía su ofensiva contra el CJNG, al que designó como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado en febrero de 2025, y suma a nuevos integrantes y redes empresariales a una lista que, de acuerdo con el propio Tesoro, ya supera las 250 personas y entidades vinculadas con el cártel desde abril de 2015.