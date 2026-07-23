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Julián Quiñones se mete entre los mejores 10 delanteros del Mundial 2026

Sus cuatro goles y las buenas actuaciones con el Tri dejaron una buena impresión del jugador azteca

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones in action with Ecuador's Alan Franco REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones in action with Ecuador's Alan Franco REUTERS/Henry Romero

El impacto de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 ha dejado pasajes memorables para el balompié nacional, pero pocos tan sorpresivos y contundentes como el rendimiento individual de Julián Quiñones.

El atacante naturalizado mexicano ha acaparado las portadas deportivas internacionales tras consolidarse como una de las máximas figuras de la justa estival, registrando métricas y calificaciones que lo sitúan por encima de leyendas consagradas del fútbol europeo, como el goleador inglés Harry Kane.

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El certamen orbital, celebrado de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, ha servido como la vitrina perfecta para que el exjugador del Club América y los Zorros del Atlas demuestre la potencia, desequilibrio y efectividad que durante años exhibió en el balompié azteca.

Su despliegue físico y capacidad para incidir en momentos de máxima presión lo han llevado a ingresar directamente al codiciado Top 10 de futbolistas mejor valorados del torneo.

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Mundial 2026 - México - Ecuador
El nacionalizado dejó en alto el nombre de México en la Copa del Mundo. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El impacto de Quiñones frente a los gigantes de Europa

De acuerdo con las plataformas de análisis táctico e inteligencia deportiva encargadas de evaluar el desempeño individual en la Copa del Mundo, Quiñones ha registrado calificaciones sobresalientes en aspectos clave del juego ofensivo.

Entre los factores que explican su sorpresivo ascenso en el ranking global destacan:

  • Efectividad de cara a gol: Mientras que arietes de la talla de Harry Kane sufrieron para encontrar espacios ante defensas cerradas, el delantero del Tricolor aprovechó con contundencia cada oportunidad generada, manteniendo un promedio de gol por disparo sumamente alto.
  • Capacidad de desborde y regate: Quiñones se colocó entre los atacantes con mayor índice de regates completados con éxito en campo rival, generando ventajas numéricas constantes para el esquema ofensivo de la Selección Mexicana.
  • Aporte defensivo y presión alta: Un rasgo diferenciador de Julián ha sido su sacrificio táctico. A diferencia de otros referentes de área convencionales, el atacante mexicano destacó por la cantidad de balones recuperados en suelo enemigo mediante la presión sobre la salida de los zagueros rivales.

Superar en la valoración general a un delantero histórico como Harry Kane —bota de oro en múltiples torneos y capitán de la selección de Inglaterra— no solo reafirma el extraordinario momento de forma por el que atraviesa Quiñones, sino que valida la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de respaldar su proceso de naturalización para vestir la camiseta tricolor.

El delantero igualó a Luis Hernández con cuatro goles en una misma edición de mundial. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El delantero igualó a Luis Hernández con cuatro goles en una misma edición de mundial. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

De las dudas iniciales a la consagración en el escenario mundial

El camino de Julián Quiñones hacia la titularidad e impacto en el Mundial 2026 no estuvo exento de debates en la opinión pública. Tras su exitoso paso por la Liga MX y su posterior aventura internacional, la exigente afición mexicana analizaba con lupa su adaptación a la exigencia de las fechas FIFA y a la dinámica de los torneos cortos de selecciones.

Sin embargo, el delantero de origen colombiano respondió con actuaciones categóricas en el emparrillado verde. Su potencia atlética resultó ser un elemento diferenciador frente a las defensas de corte físico que enfrentó el Tricolor durante la fase de grupos y las rondas de eliminación directa.

La irrupción de Quiñones en la cima de las listas estadísticas no ha pasado desapercibida para los analistas globales. Diversos portales y visores de clubes europeos han vuelto a poner la mira en el ariete de 29 años, destacándolo como una de las revelaciones más dinámicas del torneo norteamericano.

Sus goles ayudaron a que México atravesara la fase de grupos de manera perfecta. (REUTERS/Raquel Cunha)
Sus goles ayudaron a que México atravesara la fase de grupos de manera perfecta. (REUTERS/Raquel Cunha)

Así quedó la lista completa

El brillante papel de Quiñones en la Copa del Mundo no solo representa un logro personal en su trayectoria deportiva, sino un aliciente moral de enorme peso para la Selección Mexicana. En una edición histórica disputada ante su gente, el éxito individual de sus referentes valida la competitividad y la capacidad del balompié azteca para nutrir a la alta competencia internacional.

Con el respaldo de la afición y el reconocimiento unánime de la crítica especializada, Julián Quiñones ha inscrito su nombre en la historia reciente del fútbol nacional, demostrando que con potencia, determinación y efectividad se puede competir y superar a la élite más consolidada del planeta.

  1. Kylian Mbappé (Francia)
  2. Judge Bellingham (Inglaterra)
  3. Lionel Messi (Argentina)
  4. Erling Haaland (Noruega)
  5. Ousmane Dembélé (Francia)
  6. Charles De Ketelaere (Bélgicas)
  7. Vinícius Júnior (Brasil)
  8. Julián Quiñones (México)
  9. Johan Manzambi (Suiza)
  10. Harry Kane (Inglaterra)

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