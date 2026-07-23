Ana María Alvarado asegura que Pedro Sola está destrozado tras su polémica con animales: “La está pasando muy mal”

Pedro Sola (RS)

Pedro Sola continúa en el centro de la conversación luego de la controversia que desataron sus comentarios sobre los perros adoptados. Mientras las críticas en redes sociales no cesan, la periodista Ana María Alvarado aseguró que el conductor enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera pública.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la comunicadora habló sobre la situación que atraviesa el presentador y consideró que las acciones emprendidas para mejorar su imagen no han dado el resultado esperado. Incluso afirmó que la estrategia ha provocado nuevas reacciones negativas.

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"Él la está pasando muy mal, de verdad. Me cuentan que la está pasando muy, muy mal. Nunca se imaginó la funa de este nivel“, expresó Ana María Alvarado, quien señaló que ahora solo queda enfrentar las consecuencias de lo ocurrido.

Ana María Alvarado cuestiona la estrategia para enfrentar la crisis

La conductora de ‘Sale el Sol’ expuso su caso para que alertar a las personas e impedir haya más víctimas. (Foto: @anamaalvarado, Instagram)

Durante su análisis, la periodista consideró que la respuesta ante la polémica no fue la adecuada desde el principio. A su juicio, las decisiones tomadas terminaron alimentando el descontento de una parte del público.

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"Todas las decisiones que tomaron en la empresa fueron erróneas. Desde el primer comunicado, desde la primera disculpa, muy por encima, muy forzado“, comentó al explicar por qué considera que la situación se agravó con el paso de los días.

Ana María Alvarado también habló sobre las recientes apariciones de Pedro Sola en refugios de animales y aseguró que ese tipo de contenidos no modifican la percepción de quienes ya formaron una opinión. "Quieren continuar con estas notas, que ahora todas las semanas o todos los días haya notas de Pedrito en los refugios animales. Eso no lo va a hacer cambiar“, afirmó.

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¿Qué ocurrió con Pedro Sola y por qué fue criticado?

La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

La polémica comenzó después de que Pedro Sola realizara comentarios sobre los perros durante una transmisión, declaraciones que provocaron una fuerte reacción en redes sociales. Diversos usuarios consideraron desafortunadas sus palabras y cuestionaron su postura, lo que derivó en una ola de críticas contra el conductor.

Tras la controversia, se difundieron mensajes de disculpa y posteriormente aparecieron imágenes de Pedro Sola visitando refugios y conviviendo con perros. Sin embargo, esas acciones también fueron objeto de debate, ya que parte del público consideró que respondían a una estrategia para recuperar su imagen pública.

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En ese contexto, Ana María Alvarado sostuvo que la respuesta no logró el efecto esperado. "La gente lo ve ahí y, lejos de creerle, vienen más ataques, porque ni la disculpa ha sido de corazón“, comentó al referirse a la percepción que, según ella, existe entre algunos usuarios de redes sociales.

La conversación sigue creciendo en redes sociales

(Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Además de hablar sobre Pedro Sola, Ana María Alvarado explicó que abordar el tema forma parte del trabajo informativo relacionado con el espectáculo y rechazó que exista una intención personal detrás de sus comentarios.

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"Yo no estoy hablando mal de él, más que he referido lo que ha ido sucediendo, porque nuestro trabajo también es platicar e informar todo lo que sucede en el espectáculo. Y no es con saña ni nada“, expresó durante su video.

Mientras el debate continúa en plataformas digitales, Pedro Sola permanece en el centro de la conversación. Por ahora, las declaraciones de Ana María Alvarado reflejan su opinión sobre el manejo de la crisis y sobre el impacto que, según le han informado, ha tenido la polémica en el conductor.

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