Lady Shani rompe el silencio sobre su regreso a AAA tras su embarazo y lanza advertencia rumbo al Reina de Reinas

La 'Princesa Tibetana' habló sobre el temor que sintió antes de volver a luchar y cómo reaccionó al reencontrarse con la afición.

Volver a subirse a un cuadrilátero después de varios meses de ausencia representó un desafío inesperado para Lady Shani. La experimentada luchadora mexicana, quien interrumpió temporalmente su carrera debido a su embarazo, confesó que su regreso a Lucha Libre AAA estuvo acompañado por un nivel de nervios que jamás había experimentado, incluso por encima del que sintió en enfrentamientos de apuesta o por campeonatos.

La ‘Princesa Tibetana’ reapareció el pasado 4 de julio, marcando el inicio de una nueva etapa profesional dentro de una empresa que encontró muy diferente a la que dejó meses atrás. En entrevista con Infobae México, reconoció que el momento previo a cruzar la cortina fue uno de los más complicados de toda su trayectoria.

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El regreso más complicado de su carrera

Después de una pausa por su embarazo, la gladiadora volvió a AAA convencida de que aún tiene mucho por demostra (Ilustración: Jovani Pérez / Foto: Diego Cedrix)

Aunque acumula años de experiencia sobre el ring y ha protagonizado combates memorables, Lady Shani aseguró que ninguna de esas experiencias se compara con las sensaciones que vivió antes de presentarse nuevamente ante la afición.

“Muchísimos. Nunca me ha pasado tal cual que se me durmieron las piernas, o sea había temblado, había estado casi vomitando. Ni siquiera que en la lucha tan importante como lo fue el mano a mano contra Faby Apache, máscara contra cabellera”, relató.

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La experimentada luchadora recordó los nervios que enfrentó antes de reaparecer y aseguró que ahora va por el Campeonato Reina de Reinas. (Foto: Diego Cedrix)

La gladiadora explicó que el tiempo alejada de la actividad y la transformación que ha vivido AAA hicieron que sintiera que estaba comenzando prácticamente desde cero.

“La verdad estaba temblando, pero esta vez se me durmieron las piernas, porque esto es un monstruo y son tantos cambios. Ya estaba adaptada, pero yo creo que el aprender siempre algo nuevo es totalmente diferente y sí te achicas en algún momento”, agregó.

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La reacción del público era su mayor preocupación

La experimentada gladiadora aseguró que la incertidumbre por la reacción del público fue lo que más la hizo sufrir antes de reaparecer. (Cortesía AAA)

Más que el combate en sí, el mayor temor de Lady Shani era descubrir si los aficionados seguirían respaldándola después de varios meses fuera de acción.

La incertidumbre sobre el recibimiento que tendría fue lo que más ocupó su mente mientras esperaba el momento de salir hacia el ring.

“El pensar cómo va a reaccionar la gente, si se iba a emocionar cuando saliera, si se iba a quedar como de luego qué, o qué iba a pasar. Eso era lo que más me consumía. El estar detrás de la pantalla, yo quería avanzar como de ya me quiero acomodar y no podía, tenía dormidas las piernas y temblando totalmente. Yo quería avanzar y fue así como de: concéntrate, respira, muchas respiraciones y pues ya dejar que todo fluyera. Al final el que estuviera así no iba a cambiar la reacción de la gente”, expresó.

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Al final, la respuesta de los seguidores disipó todas sus dudas y le confirmó que continúa ocupando un lugar especial entre el público.

Va por el Campeonato Reina de Reinas

La mexicana aseguró que el campeonato es una prioridad, aunque también reveló que quiere compartir cartel con las máximas estrellas de WWE. (Cortesía AAA)

Con el regreso consumado, Lady Shani ahora concentra toda su atención en Verano de Escándalo, donde este 25 de julio disputará una lucha de Triple Amenaza por el Campeonato Reina de Reinas frente a la campeona Flammer y La Catalina.

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Aunque recientemente hizo equipo con la luchadora chilena, dejó claro que la amistad queda fuera una vez que suena la campana.

“Hemos hecho excelente química la Catalina y yo, pero el hecho de que hayamos hecho equipo no significa que voy a dejar así como de: llévate lo que es mío’. No, al contrario, aquí no importa, siempre lo he mostrado, una cosa es abajo del ring, otra cosa muy diferente cuando tienes un objetivo, la gente me ha dado un lugar muy importante y con o sin campeonato, he demostrado que yo sigo siendo la Reina de Reinas”, afirmó.

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La 'Princesa Tibetana' recordó cómo vivió su esperado retorno y habló de los cambios que encontró tras la alianza entre AAA y WWE. (Foto: Diego Cedrix)

La mexicana reconoció que este nuevo ciclo representa otro reto dentro de su carrera, aunque asegura que nunca le ha preocupado comenzar nuevamente.

“A veces sí pienso que estoy desde cero, pero está bien, no me importa, no es la primera vez que empiezo desde cero y me gustan los retos, me gusta todo esto y yo voy a seguir preparándome día a día y solamente evolucionando todo lo que ya sé, pero yo creo que los lugares se ganan y un lugar que yo tengo en el público ese nadie lo quita”, señaló.

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Los cambios que encontró en AAA

Fuentes cercanas aseguran que el luchador podría tener un rol como asesor creativo junto a Triple H y Shawn Michaels.

Su regreso coincidió con una de las transformaciones más importantes en la historia reciente de AAA tras la alianza con WWE, situación que, desde su perspectiva, abre nuevas posibilidades para el talento mexicano.

Entre las novedades destaca la incorporación de Undertaker al equipo creativo, una figura que, admite, le genera una enorme admiración.

“De verdad increíble, a mí la verdad el señor lo respeto, pero me intimida muchísimo. No he tenido la oportunidad de platicar tanto con él, solamente como de saludarlo, siempre con muchísimo respeto, es una persona que impone muchísimo, con una creatividad, con una capacidad para ver todo de principio a fin, como mil posibilidades de reacciones, mil posibilidades de crear y de ver cosas que uno no ve, toda la experiencia que tiene, yo creo que esa es la mayor oportunidad de aprender de alguien”, comentó.

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La luchadora habló de los cambios que encontró en AAA tras la alianza con WWE y confesó cuál es su gran objetivo profesional. (Foto: Diego Cedrix)

También celebró la llegada de Rey Misterio como gerente general de AAA y considera que su experiencia será fundamental para impulsar a las nuevas generaciones.

“Es maravilloso ver cómo ya estaba en una empresa grande y ahora estar en una empresa todavía más grande. No te imaginas que de un día para otro Rey Misterio sea tu jefe, que ya te esté coordinando y apoyando. Considero que es una persona muy experimentada y va a querer lo mejor para todo el talento”, explicó.

Su siguiente meta está en WWE

Directivos de la promotora y de WWE destacaron que la alianza permitirá llegar a nuevas audiencias dentro y fuera del país.

La luchadora considera que la alianza entre AAA y WWE puede abrirle puertas que hace algunos años parecían lejanas. Por ello, no oculta que uno de sus grandes objetivos es llegar a una cartelera de la empresa estadounidense y medirse con algunas de sus máximas figuras.

“En un futuro veo como un objetivo estar en una cartelera de WWE enfrentando en una lucha estelar, en una lucha triangular, a Charlotte, a Rhea o a Sky”, concluyó.