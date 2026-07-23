¡Escándalo en la Selección Mexicana! Investigación señala presunto amaño de partidos en el Mundial 2026

Los jugadores de México festejan su segundo gol en la victoria 2-0 ante Ecuador en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Ricardo Mazalán)

El fútbol internacional se encuentra sacudido tras la revelación de una investigación que pone en entredicho la transparencia de la máxima fiesta del balompié. Un partido disputado por la Selección Mexicana durante una fase de grupos mundialista ha quedado en el centro de un escandaloso reporte que señala un presunto amaño de apuestas, encendiendo las alarmas de los organismos reguladores y de la propia FIFA.

La alerta no surge del ámbito deportivo convencional, sino de un exhaustivo monitoreo sobre los patrones atípicos de apuestas a nivel global, según una investigación de The Athletic, a través de Grupo Copenhague.

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Organismos especializados en la integridad del deporte habrían detectado volúmenes de dinero anormales y comportamientos sospechosos en el mercado de apuestas en vivo (in-play) durante un encuentro del Tricolor, lo que activó de inmediato los protocolos de investigación para descartar o confirmar una manipulación del resultado o de acciones específicas del juego.

La selección azteca fue una de las más seguidas en el torneo.(EFE/ Sashenka Gutiérrez)

Patrones anómalos en el mercado global

De acuerdo con los reportes sobre el caso, las alertas operativas se dispararon en múltiples plataformas internacionales debido a una concentración desmedida de flujo monetario orientada a eventos sumamente específicos del partido.

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Entre las anomalías analizadas por las firmas de monitoreo destacan:

Apuestas masivas a acciones secundarias: se registró una cantidad inusual de dinero apostada a jugadas puntuales que no necesariamente determinan el marcador final, tales como el número de tarjetas amarillas en minutos específicos, tiros de esquina concedidos de forma consecutiva o saques de banda en lapsos determinados.

Movimientos en el mercado de goles: las cuotas sufrieron fluctuaciones abruptas e inexplicables en el mercado en vivo, impulsadas por apuestas de montos elevados provenientes de regiones geográficas con antecedentes de redes de apuestas ilegales.

Comportamiento sospechoso en la cancha: las agencias de integridad analizan minuciosamente videos del partido para evaluar si ciertas decisiones arbitrales, fallos defensivos o conductas de jugadores en momentos clave coincidieron de manera directa con los patrones de apostadores atípicos.

México logró avanzar a la siguiente fase de manera perfecta. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

¿Qué implica esta investigación para la FIFA y la Selección Mexicana?

La sola sombra del amaño en un partido del representativo nacional representa uno de los desafíos de reputación más serios para el fútbol mexicano y para la propia FIFA, organismo que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier manifestación de corrupción deportiva o manipulación de partidos.

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La FIFA cuenta con el respaldo de la Red de Integridad del Fútbol y alianzas con agencias internacionales de inteligencia deportiva para rastrear el mercado global. Si las investigaciones preliminares concluyen que existió una alteración deliberada de las acciones del juego, el Comité de Ética de la FIFA tiene la facultad de iniciar expedientes disciplinarios de carácter severo.

Es importante destacar que las alertas por amaño de apuestas no implican de forma automática la culpabilidad colectiva de un equipo o de una federación. En la mayoría de los casos investigados a nivel mundial, las redes clandestinas de apuestas suelen contactar de manera individual a actores clave —como futbolistas, miembros del cuerpo técnico o árbitros— para influir en pasajes específicos del cotejo sin el conocimiento de las directivas.

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Se espera que las autoridades determinen qué sucederá con el caso. (REUTERS/Raquel Cunha)

Un problema creciente en la era de las apuestas digitales

El vertiginoso crecimiento de las casas de apuestas en línea y la proliferación de mercados hiperespecíficos han transformado la forma en que se vigila el deporte profesional. La posibilidad de apostar a eventos insignificantes dentro de un partido de 90 minutos ha facilitado que organizaciones dedicadas a la manipulación intenten coaccionar u ofrecer sumas de dinero a participantes del juego.

Mientras la investigación continúa su curso y los expertos analizan el flujo financiero y los videos del cotejo de la Selección Mexicana, el mundo del fútbol permanece a la espera de un dictamen oficial.

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Este caso reabre de manera urgente el debate sobre la necesidad de blindar a los torneos de mayor prestigio en el planeta contra la sombra de la especulación y el crimen organizado en las apuestas.