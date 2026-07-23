Alerta en playas de Puerto Vallarta por avistamiento de cocodrilos: Gobierno dará seguimiento en tiempo real y emite recomendaciones

(Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador)

En las playas de Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas se mantiene una alerta tras el reciente avistamiento de cocodrilos, según informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Las autoridades del estado de Jalisco anunciaron que dan seguimiento a estos casos y pidieron a la población atender recomendaciones para evitar riesgos en las zonas costeras.

Las playas de Jalisco forman parte de un sistema de humedales, esteros, manglares, lagunas costeras, ríos y arroyos que constituyen el hábitat natural de numerosas especies silvestres. Durante la temporada de lluvias, el aumento del caudal de ríos y esteros facilita el desplazamiento de especies como el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) hacia zonas utilizadas por personas para recreación. Especialistas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) explican que estos reptiles pueden moverse entre manglares, canales y playas, especialmente en periodos de lluvias y reproducción.

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En los últimos años, se han registrado avistamientos frecuentes de cocodrilos en Puerto Vallarta y municipios de la Costalegre. Algunos encuentros han derivado en accidentes graves e incluso pérdidas humanas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en espacios costeros.

La convivencia con la fauna es parte del ecosistema costero

La presencia ocasional de fauna silvestre en playas no representa una invasión de animales al espacio humano, sino que las personas visitan ecosistemas que ya son hábitat natural de estas especies. Los cocodrilos, junto con otras especies como rayas, medusas, serpientes, peces venenosos y tiburones, cumplen funciones esenciales para el equilibrio ecológico. La mayoría de los incidentes ocurre cuando las personas ingresan a su hábitat, intentan acercarse o ignoran la señalización.

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La probabilidad de encontrar fauna potencialmente peligrosa aumenta en desembocaduras de ríos, esteros, manglares, lagunas costeras, canales y arroyos que desembocan al mar y en playas contiguas a estos ecosistemas. Estos sitios funcionan como corredores biológicos y zonas de alimentación y refugio.

Europa Press

Medidas para reducir el riesgo

La Profepa y especialistas de manejo de fauna silvestre señalan que la mejor herramienta para prevenir accidentes es modificar el comportamiento al visitar ambientes naturales. Recomiendan respetar toda la señalización y banderas instaladas por Protección Civil y autoridades ambientales, evitar nadar cerca de esteros o desembocaduras de ríos, mantener precaución al amanecer, atardecer y noche, y nunca alimentar o acercarse a los animales. Es fundamental vigilar a niñas, niños y mascotas, y reportar cualquier avistamiento al 911 o a las autoridades presentes.

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Si se observa un cocodrilo, se debe conservar la calma, alejarse lentamente, evitar arrojarle objetos y reportar el avistamiento. Solo personal capacitado puede intervenir en el manejo de estos ejemplares.

La protección de los cocodrilos es una responsabilidad compartida

Las especies de cocodrilos en México están incluidas en la NOM‑059‑SEMARNAT-2010, lo que implica que sus poblaciones podrían estar amenazadas. Atacar, capturar o dañar a estos reptiles es un delito federal y puede implicar sanciones de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a tres mil días, conforme al artículo 420 del Código Penal Federal.

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La Profepa recuerda que los cocodrilos son depredadores tope y cumplen funciones ecológicas indispensables en humedales y manglares. Su conservación contribuye al equilibrio de los ecosistemas costeros. La prevención no consiste en eliminar la fauna silvestre, sino en aprender a convivir de manera informada y responsable.

La dependencia pone a disposición sus canales de denuncia: teléfono 800-PROFEPA (800 776 33 72), correo denuncias@profepa.gob.mx y sus redes sociales oficiales. La alerta actual responde a la notificación de la aplicación Alerta Jalisco y busca proteger tanto a las personas como a la biodiversidad de las costas.

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