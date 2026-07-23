México

Identifican a docente del INABAL tras accidente de mustang en la carretera 57 de Querétaro

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y sus peritajes continúan. El INBAL, la SECULT y la UAQ expresaron condolencias a familiares y a la comunidad escolar

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El accidente ocurrió la noche del martes 22 de julio y costó la vida a los docentes del CEDART Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia "Ceci" González. Crédito: Redes sociales
El accidente ocurrió la noche del martes 22 de julio y costó la vida a los docentes del CEDART Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia "Ceci" González. Crédito: Redes sociales

El docente y músico Alejandro Villagómez Martínez, adscrito al CEDART “Ignacio Mariano de las Casas” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), perdió la vida la noche del martes 22 de julio sobre la autopista 57, a la altura del puente de avenida Cimatario, en la capital queretana.

De acuerdo con los primeros reportes, el Ford Mustang en el que viajaba junto a la también docente y violinista Laura Cecilia “Ceci” González cayó desde el puente tras recibir, según las investigaciones preliminares, el impacto por alcance de un Nissan Sentra que circulaba a exceso de velocidad. El vehículo derribó la barra metálica de contención y se desplomó aproximadamente cuatro metros. Ambos ocupantes del Mustang murieron en el acto; las autoridades confirmaron sus identidades al día siguiente.

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El accidente ocurrió minutos antes de las 21:00 horas, cuando el Mustang se desplazaba con dirección a la Ciudad de México. La secuencia del siniestro, el exceso de velocidad del Nissan y las responsabilidades penales aún están bajo análisis de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que abrió una carpeta de investigación ese mismo miércoles 23 de julio.

A raíz de los hechos, el conductor del Nissan Sentra fue detenido en el lugar por los cuerpos de seguridad. En ese vehículo viajaba también una menor de edad, quien sufrió lesiones y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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Los elementos de Protección Civil, Bomberos de Querétaro y paramédicos llegaron al lugar tras el reporte al número de emergencias 911. Al revisar el Mustang, los socorristas confirmaron que ninguno de los dos ocupantes presentaba signos vitales.

Cinta amarilla con texto "POLICE LINE DO NOT CROSS" en primer plano; al fondo, un accidente de tránsito con dos vehículos y varias personas borrosas.
Una cinta de seguridad amarilla con la inscripción "POLICE LINE DO NOT CROSS" restringe el acceso a la escena borrosa de un accidente de tránsito con vehículos dañados y personas presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona fue acordonada por policías municipales y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, que coordinó las diligencias periciales y el levantamiento de los cuerpos. El accidente provocó además el cierre parcial de la autopista 57 y de avenida Cimatario durante varias horas, con afectaciones vehiculares en el sur de la ciudad.

Los peritos de tránsito analizan las condiciones en las que circulaban los vehículos involucrados, así como los testimonios recabados en el lugar. La situación jurídica del conductor del Nissan se definirá con base en los resultados de esos peritajes.

Alejandro Villagómez y Laura Cecilia González, docentes del CEDART

Alejandro Villagómez Martínez se desempeñaba como maestro del área de música en el CEDART “Ignacio Mariano de las Casas”, institución perteneciente al INBAL. Tanto él como su colega eran también colaboradores de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Laura Cecilia “Ceci” González era violinista y docente, con participación en distintos proyectos musicales y académicos en el estado. Colegas y alumnos la recordaron como una profesora cercana a sus estudiantes y comprometida con la formación musical.

Las autoridades confirmaron la identidad de ambas víctimas el miércoles 23 de julio, un día después del accidente. Hasta entonces, sus nombres no habían sido divulgados oficialmente.

El accidente ocurrió la noche del martes 22 de julio y costó la vida a los docentes del CEDART Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia "Ceci" González. Crédito: Redes sociales
El accidente ocurrió la noche del martes 22 de julio y costó la vida a los docentes del CEDART Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia "Ceci" González. Crédito: Redes sociales

El INBAL, la SECULT y la UAQ expresan condolencias

La Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INBAL emitió un pronunciamiento público tras conocerse la identidad de Villagómez Martínez. “La Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas y el Cedart Ignacio Mariano de las Casas se unen a la pena por el fallecimiento de Alejandro Villagómez Martínez, docente del área de música en esta escuela”, señaló el comunicado institucional, que extendió “condolencias, respeto y solidaridad” a la familia y a la comunidad escolar.

La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro (SECULT) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México también emitieron mensajes de condolencias. La Facultad de Artes de la UAQ se sumó a las expresiones de pesar por la pérdida de ambos docentes.

A través de redes sociales, exalumnos, músicos y colectivos culturales compartieron mensajes de despedida en reconocimiento a la trayectoria de Villagómez Martínez y González. La comunidad artística de Querétaro describió su muerte como una pérdida para la formación de nuevas generaciones de músicos en el estado.

La investigación de la Fiscalía General del Estado continúa abierta para reconstruir la mecánica exacta del siniestro. El conductor del Nissan permanece a disposición de las autoridades ministeriales mientras se procesan los peritajes.

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