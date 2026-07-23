México

La Captura, película protagonizada por Poncho Herrera sobre detención del Chapo Guzmán, ya tiene fecha de estreno

El thriller dirigido por Chava Cartas retoma la caída de Joaquín Guzmán en Sinaloa desde la presión ética que viven quienes participan en una operación contra el crimen organizado

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Netflix Latinoamérica, trailer oficial de La Captura/Youtube

Netflix estrena La captura, el thriller mexicano que recrea la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán desde los ojos de dos policías federales. Con la participación estelar de Alfonso “Poncho” Herrera, como un policía que estará en medio de la mediática aprehensión del hombre más buscado pordel momento.

La producción, disponible en la plataforma bajo el título internacional Facing El Chapo, se aleja del enfoque habitual centrado en la figura del narcotraficante para poner el foco en los agentes que participaron en el operativo y en los dilemas que enfrentaron

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La película llegará a la plataforma el día 21 de agosto de 2026.

Dos policías, una decisión que lo cambia todo

Netflix estrenará “La Captura”, una nueva serie inspirada en la detención de Joaquín Guzmán Loera. La producción será protagonizada por Alfonso Herrera y mostrará el operativo policiaco que llevó a la caída del narcotraficante en Los Mochis, Sinaloa. (Instagram: netflixlat)
Netflix estrenará “La Captura”, una nueva serie inspirada en la detención de Joaquín Guzmán Loera. La producción será protagonizada por Alfonso Herrera y mostrará el operativo policiaco que llevó a la caída del narcotraficante en Los Mochis, Sinaloa. (Instagram: netflixlat)

La historia sigue a Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías federales que realizan un patrullaje de rutina en Los Mochis, Sinaloa, cuando interceptan un vehículo con reporte de robo.

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Lo que comienza como una revisión ordinaria se convierte en un momento decisivo: entre los ocupantes del vehículo se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado entonces uno de los criminales más buscados de México.

A partir de ese instante, ambos agentes enfrentan una disyuntiva que definirá su futuro: cumplir con su deber y poner al detenido a disposición de las autoridades, o aceptar un soborno capaz de cambiar sus vidas, con todas las consecuencias que cualquiera de las dos opciones implica.

La corrupción como eje del relato

Primer plano de un hombre con bigote hablando por un teléfono celular. El logo de Netflix se ve en la esquina superior derecha
La película no construye su narrativa en torno a la figura del narcotraficante, sino en torno a los servidores públicos que deben actuar bajo la presión del crimen organizado. (Netflix Latinoamérica/Captura de pantalla Youtube)

La captura explora el costo personal de ejercer la función policial en un contexto donde la violencia y la corrupción condicionan cada decisión. La película no construye su narrativa en torno a la figura del narcotraficante, sino en torno a los servidores públicos que deben actuar bajo la presión del crimen organizado.

El guion, a cargo de Bernardo Esquinca, plantea los dilemas éticos de quienes integran las instituciones de seguridad cuando las reglas del sistema y las del crimen organizado colisionan.

Dirección, elenco y producción

Dos hombres en un automóvil, uno con bigote y uniforme en primer plano y otro borroso detrás. Logotipo de Netflix en la esquina superior derecha
El reparto lo encabezan Alfonso Herrera en el papel de Arturo Carmona y Noé Hernández como Héctor Rosales. Héctor Kotsifakis interpreta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, mientras que Paola Fernández da vida a Isaura Carmona y Juan Pablo Cruz García aparece como “El Cholo”. (Netflix Latinoamérica/Captura de pantalla Youtube)

La cinta fue dirigida por Chava Cartas y producida por Draco Films, con Francisco González Compeán y Sebastián Jurado al frente de la producción.

El reparto lo encabezan Alfonso Herrera en el papel de Arturo Carmona y Noé Hernández como Héctor Rosales. Héctor Kotsifakis interpreta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, mientras que Paola Fernández da vida a Isaura Carmona y Juan Pablo Cruz García aparece como “El Cholo”.

La captura se suma al catálogo de Netflix el 21 de agosto, dentro de una programación de agosto que también incluye el regreso de Outer Banks con su quinta temporada y el estreno del thriller The Whisper Man, con Robert De Niro.

El hecho real: la Operación Cisne Negro

La película se basa en uno de los operativos más complejos de la historia reciente de México. El 8 de enero de 2016, a las 4:00 de la madrugada, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal irrumpieron en una vivienda del fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, donde se presumía que se ocultaba Guzmán Loera.

Los agentes fueron recibidos con disparos de armas de alto calibre, granadas y lanzacohetes. En el enfrentamiento murieron cinco integrantes del grupo criminal y seis más fueron detenidos. El propio Guzmán logró escapar junto a su lugarteniente, Jorge Iván Gastélum, alias “El Cholo Iván”, a través del sistema de drenaje pluvial de la zona.

La fuga fue breve. Las lluvias elevaron el nivel del drenaje y los obligaron a salir a la superficie. Robaron un vehículo, pero la unidad fue interceptada por un agente de la Policía Federal tras el reporte de robo. Detenidos en la carretera Los Mochis-Navojoa, ambos fueron trasladados a un motel cercano mientras llegaban los refuerzos. El operativo, denominado Cisne Negro, estuvo a cargo de Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), y duró aproximadamente seis horas.

Según informó entonces la procuradora Arely Gómez, un factor determinante para localizar al capo fue su intención de filmar una película biográfica, lo que lo llevó a establecer contacto con actrices y productores. Meses después, en enero de 2017, el gobierno mexicano concretó su extradición a Estados Unidos, donde fue condenado por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero.

FILE PHOTO: Recaptured drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman is escorted by soldiers during a presentation in Mexico City, January 8, 2016. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
FILE PHOTO: Recaptured drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman is escorted by soldiers during a presentation in Mexico City, January 8, 2016. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

El director: de la comedia al thriller de acción

Chava Cartas —nombre artístico de Salvador Cartas Martínez, nacido el 15 de septiembre de 1971 en Guadalajara, Jalisco— es uno de los realizadores más prolíficos del cine comercial mexicano.

Estudió fotografía en el Hospicio Cabañas de Guadalajara y cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Inició su carrera como director de fotografía en telenovelas de Argos a mediados de los años 90, antes de dar el salto a la dirección.

Su nombre se asoció durante años a la comedia popular: Mirreyes contra Godínez (2019), producida por Draco Films, recaudó 238.6 millones de pesos en taquilla con un presupuesto de 28 millones, lo que la posicionó como la segunda película mexicana más taquillera de ese año. El éxito derivó en dos secuelas y un especial navideño.

El giro hacia la acción llegó con Contraataque (2025), también producida por Draco Films y distribuida por Netflix, donde exploró el género bélico con coreografías de combate y asesoría técnica especializada. La captura es su siguiente paso en esa dirección, esta vez con un material basado en hechos reales.

Alfonso Herrera: del pop al thriller de narcotráfico

El actor Poncho Herrera sonríe ligeramente, con traje negro, camisa blanca y un lazo azul, con un montaje de él joven junto a Anahí en un círculo rosa
La captura llega en un momento de alta actividad para el actor: en 2026 también protagoniza la serie documental Encuentros sin fronteras en Disney+ y participa en La casa de los espíritus (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM / TELEVISA)

Alfonso Herrera Rodríguez, nacido el 28 de agosto de 1983 en Ciudad de México, lleva más de dos décadas en la industria audiovisual. Alcanzó reconocimiento masivo con la telenovela Rebelde (2004-2006) y el grupo RBD, que vendió más de 15 millones de álbumes en todo el mundo y recibió dos nominaciones al Grammy Latino.

Desde que anunció su retiro de la música en 2009, Herrera construyó una carrera cinematográfica y televisiva de alcance internacional. Entre sus trabajos más reconocidos figuran la serie Sense8 (Netflix, 2015-2018), The Exorcist (Fox, 2016-2017), la cuarta temporada de Ozark (Netflix, 2022) y El baile de los 41 (2020), por la que obtuvo el Premio Ariel al Mejor Actor.

La captura llega en un momento de alta actividad para el actor: en 2026 también protagoniza la serie documental Encuentros sin fronteras en Disney+ y participa en La casa de los espíritus, la adaptación de la novela de Isabel Allende presentada en la sección Berlinale Special. Además, firmó un acuerdo con Sony Pictures Television para desarrollar, dirigir y producir nuevas series.

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