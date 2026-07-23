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Chivas vs FC Juárez: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Jornada 2 del Apertura 2026

Guadalajara recibe a los Bravos en el Estadio Akron con la obligación de dejar atrás el descalabro sufrido en la primera fecha

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Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos frente a un rival que también debutó con derrota. (Ilustración: Jovani Pérez)
Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos frente a un rival que también debutó con derrota. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Jornada 2 del Apertura 2026 ofrecerá un compromiso clave para Chivas y FC Juárez, dos equipos que comenzaron el torneo con una derrota y que ahora necesitan reaccionar para evitar rezagarse desde las primeras semanas del campeonato.

El conjunto tapatío volverá a jugar en casa con la presión de conseguir su primera victoria bajo el mando de Gabriel Milito, mientras que los Bravos intentarán recuperar el terreno perdido tras un estreno que también dejó sensaciones negativas.

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¿Cuándo y a qué hora se juega el Chivas vs FC Juárez?

El encuentro se disputará este sábado 25 de julio en el Estadio Akron, inmueble donde Guadalajara intentará darle una alegría a su afición luego del tropiezo sufrido en la fecha inaugural.

El silbatazo inicial está programado para las 17:07 horas, aunque la transmisión comenzará minutos antes con la previa del encuentro.

Datos del partido

  • Partido: Chivas vs FC Juárez
  • Jornada: 2 del Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 25 de julio
  • Hora: 17:07 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Akron

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

Los aficionados podrán seguir el compromiso exclusivamente a través de Amazon Prime Video en México.

Además de la transmisión televisiva, el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, estadísticas y las acciones más importantes podrán consultarse en las plataformas digitales que den cobertura al encuentro.

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Chivas busca dejar atrás un complicado debut

Milito ha tenido buenos torneos con Chivas pero se ha quedado en Cuartos de Final y Semifinal (REUTERS)
(REUTERS)

La escuadra rojiblanca no tuvo el inicio esperado en el torneo. En su presentación frente a Toluca, el Guadalajara fue superado por los actuales campeones, que aprovecharon sus oportunidades para quedarse con los tres puntos gracias a las anotaciones de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Más allá del marcador, el funcionamiento colectivo dejó diversas interrogantes entre los aficionados, quienes cuestionaron el rendimiento de algunos futbolistas tras el primer compromiso del certamen.

Por esa razón, el duelo frente a FC Juárez representa una oportunidad para que Gabriel Milito comience a consolidar su proyecto y evite que la presión aumente apenas en la segunda jornada.

FC Juárez también necesita reaccionar

El panorama del conjunto fronterizo tampoco es favorable.

Los Bravos arrancaron el campeonato con una derrota por 1-0 frente a Puebla, en un encuentro marcado por la lesión temprana de Lucas Romero, situación que modificó el planteamiento del equipo durante gran parte del partido.

Aunque el rival disputó varios minutos con un hombre menos, Juárez no logró aprovechar esa ventaja numérica y terminó marchándose sin puntos en el inicio del torneo.

Ahora tendrá una complicada visita al Estadio Akron con la misión de sorprender a Chivas y conseguir sus primeras unidades del Apertura 2026.

Un partido con presión para ambos clubes

Romo tiene confianza en quedar campeón con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Romo tiene confianza en quedar campeón con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con apenas una jornada disputada, tanto Guadalajara como FC Juárez llegan obligados a cambiar la imagen mostrada en su debut.

Para Chivas, perder nuevamente significaría comenzar el torneo con dos derrotas consecutivas y aumentar las dudas alrededor del proyecto encabezado por Gabriel Milito.

En el caso de los Bravos, un nuevo descalabro complicaría sus aspiraciones desde las primeras semanas de competencia, por lo que buscarán aprovechar cualquier oportunidad para salir del Akron con un resultado positivo.

El escenario está listo para un duelo donde ninguno de los dos equipos puede darse el lujo de volver a tropezar. Chivas intentará hacer valer su condición de local, mientras que FC Juárez buscará dar la sorpresa y sumar sus primeros puntos en el Apertura 2026.

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