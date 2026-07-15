México

Departamento del Tesoro de EEUU designa como grupos terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó la lista de sanciones de la OFAC para clasificar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales, una medida que endurece las restricciones financieras contra ambos grupos criminales

Guardar
Google icon
La designación como organizaciones terroristas permite al gobierno de Estados Unidos endurecer las restricciones financieras contra ambos grupos criminales. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo
La designación como organizaciones terroristas permite al gobierno de Estados Unidos endurecer las restricciones financieras contra ambos grupos criminales. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este miércoles al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales, una decisión que fortalece las sanciones impuestas contra ambos grupos criminales y amplía las herramientas legales para combatir sus operaciones.

La modificación fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dentro del apartado de “acciones recientes”, donde se actualizó la clasificación de ambos cárteles en la lista de personas, entidades y organizaciones sancionadas por el gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

Con este cambio, tanto el Cártel de Juárez como Los Viagras aparecen ahora bajo la categoría de “grupo terrorista transnacional”, dejando atrás la clasificación que tenían bajo la orden ejecutiva EO14059, utilizada para sancionar a personas y organizaciones extranjeras involucradas en el tráfico internacional de drogas.

La actualización también quedó reflejada en los perfiles individuales de ambos grupos dentro del registro oficial de sanciones de la OFAC.

La OFAC actualiza la clasificación de ambos grupos criminales

En la información publicada por el gobierno estadounidense también se detallan los distintos nombres con los que son identificadas estas organizaciones.

La OFAC actualizó este miércoles la clasificación del Cártel de Juárez y Los Viagras dentro de su lista de organizaciones sancionadas.
La OFAC actualizó este miércoles la clasificación del Cártel de Juárez y Los Viagras dentro de su lista de organizaciones sancionadas.

En el caso del Cártel de Juárez, la OFAC señala que también opera o ha sido conocido como:

  • VCFO.
  • Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization.
  • La Línea.
  • Vicente Carrillo Fuentes Organization.
  • Barrio Azteca.

Por su parte, Los Viagras aparecen igualmente bajo los alias de:

  • Los Viagras Cartel.
  • Cártel de Los Viagras.
  • Los Blancos de Troya.

La actualización forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense para endurecer las medidas contra organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

¿Qué significa ser una organización terrorista extranjera?

De acuerdo con el Departamento de Estado, una Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO) es un grupo ubicado fuera de Estados Unidos que es designado por el secretario de Estado conforme al artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La dependencia explica que esta figura constituye una herramienta para reducir el respaldo económico, logístico y operativo a organizaciones involucradas en actividades terroristas, además de ejercer presión para limitar su capacidad de operación.

Infografía con el Capitolio de Estados Unidos, bandera y escudo. Muestra criterios, alias y consecuencias de la designación terrorista de dos cárteles.
Un gráfico de Infobae detalla la decisión de Estados Unidos de clasificar al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, y sus implicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte del procedimiento, la Oficina de Contraterrorismo monitorea de forma permanente las actividades de grupos considerados una amenaza internacional.

Al evaluar una posible designación, las autoridades no sólo consideran los ataques previamente cometidos, sino también si la organización ha participado en la planificación de futuros actos violentos o conserva la capacidad e intención de ejecutarlos.

Una vez reunida la información suficiente, el Departamento de Estado integra un expediente administrativo con evidencia pública y clasificada para acreditar que el grupo cumple con los requisitos legales establecidos para recibir la designación.

Las consecuencias de la designación

El gobierno estadounidense sostiene que clasificar a una organización como terrorista permite aislarla financieramente y limitar significativamente sus operaciones internacionales.

Entre las principales consecuencias se encuentra el bloqueo de todos los bienes e intereses que las personas u organizaciones designadas posean en Estados Unidos o que estén bajo control de ciudadanos o empresas estadounidenses.

Asimismo, queda prohibido, de manera general, que personas o entidades estadounidenses realicen transacciones financieras o comerciales con los grupos incluidos en la lista.

El Departamento de Estado también señala que estas designaciones fortalecen las investigaciones de otras agencias federales y facilitan la cooperación internacional con gobiernos extranjeros en materia de combate al terrorismo y al crimen organizado.

La actualización anunciada por el Departamento del Tesoro representa un endurecimiento del esquema de sanciones contra el Cártel de Juárez y Los Viagras, al incorporarlos formalmente a la categoría de organizaciones terroristas transnacionales, con implicaciones tanto financieras como legales dentro del sistema estadounidense.

Temas Relacionados

Departamento del TesoroCártel de JuárezLos Viagrasorganizaciones terroristasnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿CURP para tu mascota? Edomex lanza registro único y gratuito para animales de compañía

El Estado de México estrena un registro obligatorio y gratuito para mascotas y les otorga reconocimiento legal como parte del núcleo familiar

¿CURP para tu mascota? Edomex lanza registro único y gratuito para animales de compañía

Encuentran un cuerpo en BC Sur e investigan si se trata de Carlos Beltrán, funcionario acusado de nexos con Los Chapitos

El exoficial mayor del Ayuntamiento desaparecido tras renunciar al cargo tras circular un video que lo señala de vínculos con el narco

Encuentran un cuerpo en BC Sur e investigan si se trata de Carlos Beltrán, funcionario acusado de nexos con Los Chapitos

Del “apoyo incondicional” de EEUU a las gestiones secretas: estos son los informes del gobierno de Marina del Pilar frente al audio del FBI

Los informes describen capacitación policial, certificaciones penitenciarias y una agenda anticorrupción con respaldo internacional

Del “apoyo incondicional” de EEUU a las gestiones secretas: estos son los informes del gobierno de Marina del Pilar frente al audio del FBI

Este empleo temporal ofrece hasta 10 mil pesos mensuales y no pide la secundaria concluida: en qué alcaldía es y cómo entrar

Esta demarcación contempla la incorporación de 76 personas para distintas actividades relacionadas con el curso de verano 2026

Este empleo temporal ofrece hasta 10 mil pesos mensuales y no pide la secundaria concluida: en qué alcaldía es y cómo entrar

SEP publica el calendario escolar 2026-2027: ¿Cuándo regresan los alumnos a clases?

El ciclo contará con 185 días efectivos para prescolar, primaria y secundaria

SEP publica el calendario escolar 2026-2027: ¿Cuándo regresan los alumnos a clases?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum defiende la entrega de “El Jando” a EEUU bajo la Ley de Seguridad Nacional: “El Gabinete de Seguridad evaluó los riesgos”

Sheinbaum defiende la entrega de “El Jando” a EEUU bajo la Ley de Seguridad Nacional: “El Gabinete de Seguridad evaluó los riesgos”

Fiscalía de la CDMX tardará siete meses más para identificar los casi 1,600 restos de Tláhuac y Chalco

Información sobre fosas clandestinas en México es opaca tras desaparición del INAI, revela Artículo 19

Registro de voz y huellas dactilares: las claves para descubrir que El Jando llevó a El Mayo Zambada a EEUU

Sheinbaum responde a la DEA sobre acusación de ‘narcogobierno’ en México: “Debería estar dedicada a investigar dentro de su país”

ENTRETENIMIENTO

Maryfer Centeno asegura que Interpol busca a Marianne Gonzaga; ella lo niega y amenaza con acción legal

Maryfer Centeno asegura que Interpol busca a Marianne Gonzaga; ella lo niega y amenaza con acción legal

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados

“Un símbolo de México”: Claudia Sheinbaum da el pésame a la familia de Elsa Aguirre y comparte emotivo discurso

Masad Altamimi a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

Pedro Sola aparece afónico en Ventaneando tras polémica con perros y redes no perdonan: “Karma”

DEPORTES

Trofeo del Mundial Femenil de España se exhibe en México: ¿hasta qué día puedes visitarlo?

Trofeo del Mundial Femenil de España se exhibe en México: ¿hasta qué día puedes visitarlo?

Matías Almeyda buscaría a Orbelín Pineda para reforzar a Monterrey en el Apertura 2026

Kun Agüero aconseja a Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

México asegura dos plazas para Lima 2027 en el Panamericano de Canotaje 2026

Kun Agüero respalda a Rafa Márquez como técnico de México y pide paciencia con su proceso: “Deben confiar en él”