Departamento del Tesoro de EEUU designa como grupos terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

La designación como organizaciones terroristas permite al gobierno de Estados Unidos endurecer las restricciones financieras contra ambos grupos criminales. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este miércoles al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales, una decisión que fortalece las sanciones impuestas contra ambos grupos criminales y amplía las herramientas legales para combatir sus operaciones.

La modificación fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dentro del apartado de “acciones recientes”, donde se actualizó la clasificación de ambos cárteles en la lista de personas, entidades y organizaciones sancionadas por el gobierno estadounidense.

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Con este cambio, tanto el Cártel de Juárez como Los Viagras aparecen ahora bajo la categoría de “grupo terrorista transnacional”, dejando atrás la clasificación que tenían bajo la orden ejecutiva EO14059, utilizada para sancionar a personas y organizaciones extranjeras involucradas en el tráfico internacional de drogas.

La actualización también quedó reflejada en los perfiles individuales de ambos grupos dentro del registro oficial de sanciones de la OFAC.

La OFAC actualiza la clasificación de ambos grupos criminales

En la información publicada por el gobierno estadounidense también se detallan los distintos nombres con los que son identificadas estas organizaciones.

La OFAC actualizó este miércoles la clasificación del Cártel de Juárez y Los Viagras dentro de su lista de organizaciones sancionadas.

En el caso del Cártel de Juárez, la OFAC señala que también opera o ha sido conocido como:

VCFO.

Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization.

La Línea.

Vicente Carrillo Fuentes Organization.

Barrio Azteca.

Por su parte, Los Viagras aparecen igualmente bajo los alias de:

Los Viagras Cartel.

Cártel de Los Viagras.

Los Blancos de Troya.

La actualización forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense para endurecer las medidas contra organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos.

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¿Qué significa ser una organización terrorista extranjera?

De acuerdo con el Departamento de Estado, una Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO) es un grupo ubicado fuera de Estados Unidos que es designado por el secretario de Estado conforme al artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La dependencia explica que esta figura constituye una herramienta para reducir el respaldo económico, logístico y operativo a organizaciones involucradas en actividades terroristas, además de ejercer presión para limitar su capacidad de operación.

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Un gráfico de Infobae detalla la decisión de Estados Unidos de clasificar al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, y sus implicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte del procedimiento, la Oficina de Contraterrorismo monitorea de forma permanente las actividades de grupos considerados una amenaza internacional.

Al evaluar una posible designación, las autoridades no sólo consideran los ataques previamente cometidos, sino también si la organización ha participado en la planificación de futuros actos violentos o conserva la capacidad e intención de ejecutarlos.

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Una vez reunida la información suficiente, el Departamento de Estado integra un expediente administrativo con evidencia pública y clasificada para acreditar que el grupo cumple con los requisitos legales establecidos para recibir la designación.

Las consecuencias de la designación

El gobierno estadounidense sostiene que clasificar a una organización como terrorista permite aislarla financieramente y limitar significativamente sus operaciones internacionales.

Entre las principales consecuencias se encuentra el bloqueo de todos los bienes e intereses que las personas u organizaciones designadas posean en Estados Unidos o que estén bajo control de ciudadanos o empresas estadounidenses.

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Asimismo, queda prohibido, de manera general, que personas o entidades estadounidenses realicen transacciones financieras o comerciales con los grupos incluidos en la lista.

El Departamento de Estado también señala que estas designaciones fortalecen las investigaciones de otras agencias federales y facilitan la cooperación internacional con gobiernos extranjeros en materia de combate al terrorismo y al crimen organizado.

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La actualización anunciada por el Departamento del Tesoro representa un endurecimiento del esquema de sanciones contra el Cártel de Juárez y Los Viagras, al incorporarlos formalmente a la categoría de organizaciones terroristas transnacionales, con implicaciones tanto financieras como legales dentro del sistema estadounidense.