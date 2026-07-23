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INE aplaza discusión por actos anticipados de campaña: Somos México denuncia inequidad rumbo al 2027

El punto de discusión fue retirado del orden del día de la sesión del Consejo General

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Consejo General del INE aprueba solicitud para ampliación de presupuesto
INE aplaza discusión por actos anticipados de campaña: Somos México denuncia inequidad rumbo al 2027. (X/@INEMexico)

Durante la sesión de este 23 de julio de 2026, la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió posponer el debate que busca regular los procesos internos de cada partido para que no se traduzcan en actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027.

La sesión extraordinaria de este jueves comenzó con el retiro del punto 25 propuesto por el consejero Jorge Montaño, la solicitud fue apoyada por algunos partidos que ya iniciaron el proceso interno para definir a sus precandidatos, como Morena, PVEM y PRI.

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“Es un documento totalmente perfectible y se ha socializado con los partidos políticos... Estamos buscando atender lo que se requiere para el proceso electoral, mientras tanto, tenemos un reglamento, esto tendrá que quedar en una reunión posterior”, justificó el mismo proponente ante los cuestionamientos, quien también solicitó quitarla de la discusión de la sesión del día.

Somos México denuncia inequidad en contienda rumbo al 2027

Las quejas no se hicieron esperar y el representante de Somos México, Antonio Baños, denunció que el inicio del proceso interno que ya están realizando distintas fuerzas políticas queda podría ir encaminado a actos anticipados, un tema que a su parecer ha quedado “invisibilizado”.

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Aseguró que el principio de “equidad” en la contienda electoral del próximo año ha quedado “lastimado severamente y que los partidos nuevos estamos en desventaja”.

Acusó a Morena, PRI, PAN y MC, de haber comenzado a avanzar en el proceso sin las regulaciones pertinentes del órgano electoral:

“Cuando ustedes emitan los lineamientos, pues simplemente el proceso ya empezó. Y si fuera cierto el argumento de que se tienen que sujetar a la ley, pues todos los partidos tendrían que entender que las precampañas están reguladas una vez que inicie el proceso electoral y eso va a ser hasta el 7 de septiembre a más tardar”.

Resaltó que los procesos internos de varios partidos se traducen en “precampañas” y “campañas” anticipadas, “pero aquí no lo quieren ver”, anticipó que ante el próximo periodo vacacional del Instituto Electoral, la aprobación de los lineamientos quedará hasta la tercera semana de agosto, por lo que dijo que la “inacción” es evidente.

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