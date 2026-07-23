México

Protestan en París para exigir liberación de Jesús Plácido, líder indígena detenido por el Ejército y señalado de crimen organizado

El CNI compartió imágenes de la manifestación global por la liberación del líder guerrerense

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Activistas se manifiestan en una calle urbana frente al consulado de México en Francia con una pancarta blanca con gráficos coloridos y texto en francés visible, que incluye "NON A LA FRANCE" y "LA RESISTANCE!!!". (X: @CNI_Mexico)

Este 23 de julio se realizó una protesta frente al consulado de México en París para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, líder indígena arrestado por el Ejército Mexicano el pasado 17 de julio en el municipio de San Marcos, Guerrero.

A través de un video publicado en redes sociales, el Consejo Nacional Indígena (CNI) compartió las palabras de los activistas que protestaron frente al recinto mexicano ubicado en París, Francia, donde desplegaron una manta escrita en francés, desde donde exigieron que las autoridades mexicanas dejen en libertad al líder indígena originario de la comunidad de Buenavista, San Luis Acatlán, Guerrero.

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“Estamos exigiendo esta mañana aquí en París la liberación de nuestro compañero Jesús Plácido Galindo. Basta ya de represión en contra de las comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero, basta ya de represión en contra de los pueblos indígenas de México", expresó frente al micrófono uno de los activistas que encabezó la manifestación.

Galindo abordando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Crédito: Especial
Galindo abordando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Crédito: Especial

En el video compartido por el CNI, se observa a un grupo de activistas con una manta con leyendas en francés que acompañaron la manifestación. Algunas de las consignas que se leen son “Solidaridad con los pueblos del Istmo”, “En resistencia” y “No al Corredor Interoceánico”.

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Mientras se escucha a los activistas exigir justicia para el líder guerrerense, se observa cómo transitan algunos franceses y se detienen a leer las consignas. Los manifestantes acusaron al gobierno federal de haber detenido a Jesús de manera arbitraria, y señalaron que la acción responde a intereses de grupos criminales y empresas mineras.

“Exigiendo la libertad del compañero Jesús Plácido Galindo, dirigente indígena del Consejo Indígena Popular, el cual fue secuestrado por el gobierno federal que está siguiendo los intereses de los narcos y de las empresas mineras”. El grupo se planta frente al consulado para expresar su condena “en contra de la política represiva del Gobierno de Claudia Sheinbaum, de este gobierno que tiene un doble discurso, un discurso que dice respetar los derechos de los pueblos, pero por otro lado, facilita el despojo y la violencia en contra de los pueblos”. Los manifestantes culparon al gobierno federal por el incremento de las agresiones y reiteraron su exigencia de libertad para el líder indígena.

El Consejo Nacional Indígena (CNI) compartió las palabras de los activistas que protestaron frente al recinto mexicano ubicado en París, Francia. (X: @CNI_Mexico)
El Consejo Nacional Indígena (CNI) compartió las palabras de los activistas que protestaron frente al recinto mexicano ubicado en París, Francia. (X: @CNI_Mexico)

¿Quién es Jesús Plácido Galindo, líder indígena en Guerrero?

Jesús Plácido Galindo, originario de Buenavista, San Luis Acatlán, Guerrero, es un líder indígena y dirigente del Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Desde niño participó en la organización comunitaria y, siguiendo el ejemplo de su familia, dedicó su vida a la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas en la Costa-Montaña.

En los últimos años, el CIPOG-EZ ha enfrentado violencia del crimen organizado; entre 2014 y 2026, han sido asesinadas 84 personas y 25 desaparecieron en ataques atribuidos a grupos criminales. En mayo de 2026, la violencia se intensificó con ataques armados y uso de drones explosivos, lo que provocó el desplazamiento de unas 2 mil personas. Plácido Galindo denunció públicamente la colusión de autoridades con el crimen organizado.

A inicios de julio de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias, aunque solo tenía 280 pesos, acción considerada parte de un proceso de criminalización.

El 17 de julio, fue detenido en un retén por fuerzas federales y estatales, incomunicado y trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya, a pesar de estar acusado de un delito del fuero común. Su caso ha sido señalado como ejemplo de la persecución y criminalización de defensores indígenas en México, y organizaciones nacionales e internacionales exigen su liberación y protección para él y su comunidad.

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