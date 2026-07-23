Natalia MX en la Velada del Año 6: quién es la streamer mexicana que peleará contra Clersss

Natalia MX, creadora de contenido reconocida en el mundo digital mexicano, participará este 25 de julio en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos (X@_nataliamx19)

Natalia MX, creadora de contenido reconocida en el mundo digital mexicano, participará este 25 de julio en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La influencer mexicana enfrentará a Clersss, streamer española, en uno de los combates más esperados de la jornada.

El evento, que será gratuito y podrá seguirse en México desde las 11:00 a.m. a través de los canales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, reunirá a 20 participantes y 10 peleas, además de presentaciones de Bad Gyal, Yandel, Juanes y Eladio Carrión.

PUBLICIDAD

Con una duración estimada de ocho horas de transmisión, la cartelera incluye a figuras de distintos países y géneros, consolidando la Velada como un espacio de cruce entre el boxeo amateur, el entretenimiento digital y la música. La pelea entre Natalia MX y Clersss figura entre las de mayor expectativa para la audiencia mexicana, junto al combate de Samy Rivers, otra representante nacional.

Natalia MX, creadora de contenido reconocida en el mundo digital mexicano, participará este 25 de julio en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos (X@_nataliamx19)

Natalia MX: trayectoria digital y llegada al boxeo

Natalia MX ha construido una comunidad sólida en plataformas como Twitch y YouTube, donde destaca por la interacción directa con sus seguidores y la variedad de contenidos, que van desde gameplays hasta charlas y retos virales. Nacida en México, inició su carrera en redes sociales hace más de cinco años y ha superado el millón de seguidores en Twitch, cifra que la posiciona entre las streamers mexicanas más vistas.

PUBLICIDAD

La transición de Natalia al boxeo amateur se da en un contexto donde la Velada del Año se ha convertido en una vitrina para creadores de contenido de habla hispana. Su preparación para el combate contra Clersss, transmitida parcialmente en sus redes, ha generado expectativa y apoyo entre su audiencia. Su participación marca la segunda ocasión en que una mexicana compite en la Velada, luego de la aparición de Rivers en ediciones anteriores.

Velada del Año 2026

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Hora de inicio en México: 11:00 a.m. (hora del centro de México)

Duración estimada: 8 horas

Transmisión: Totalmente gratuita en los canales oficiales de Ibai Llanos en YouTube y TikTok. Totalmente gratuita en los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch

Diez de los boxeadores de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)

Cartelera confirmada

El evento contará con 10 peleas y un total de 20 participantes:

Edu Aguirre (España) vs Gastón Edul (Argentina) La Parce (Colombia) vs Fabiana Sevillano (España) Cleerss (España) vs Natalia MX (México) Lit Killah (Argentina) vs Kidd Keo (España) Samy Rivers (México) vs RoRo (España)

Natalia MX, creadora de contenido reconocida en el mundo digital mexicano, participará este 25 de julio en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos (X@_nataliamx19)

El crecimiento de Natalia en Twitch ha sido constante. En el último año, registró picos de hasta 60,000 espectadores simultáneos durante eventos especiales. Su estilo cercano y el manejo de la conversación en directo han sido clave para consolidar su base de seguidores, que se ha movilizado activamente para apoyar su incursión en el boxeo.

PUBLICIDAD

Clersss: perfil de la streamer española y rival de Natalia MX

Clersss, nombre artístico de Clara Serrano, es originaria de España y se ha destacado en la escena digital europea por su participación en eventos de eSports y por promover contenido sobre cultura geek y tecnología. Desde 2021, ha incrementado su presencia en Twitch, donde suma más de 800,000 seguidores, y ha colaborado con figuras relevantes del streaming hispanohablante.

Su preparación para esta edición de La Velada del Año ha incluido sesiones con entrenadores especializados y rutinas documentadas en su canal de YouTube, donde comparte avances y reflexiones sobre el reto físico y mental que implica la pelea.

PUBLICIDAD

Clersss ha participado en iniciativas para visibilizar a mujeres en el gaming y el streaming, y su aparición en la Velada representa la primera vez que compite en un evento de boxeo transmitido a nivel internacional. La expectativa sobre su desempeño se suma al interés por el duelo México-España, tradicional en la historia de la Velada.

La pelea entre Natalia MX y Clersss forma parte de una edición en la que la organización apuesta por la pluralidad de perfiles y la integración de disciplinas.

PUBLICIDAD