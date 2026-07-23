México

Red de “El Jardinero” continúa operando pese a su detención, asegura EEUU: estos son sus líderes y socios a los que sancionó

El Departamento del Tesoro identificó a 50 sujetos y empresas del CJNG que forman parte de sus operaciones financieras

Guardar
Google icon
Montaje fotográfico de dos hombres, uno con ojos censurados, junto al logo de la DEA y un cartel de recompensa de 5 millones de dólares parcialmente visible
Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto líder del CJNG y sucesor de 'El Mencho', fue detenido en Nayarit y es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses el 25 de abril. (Jesús Avilés)

La red que encabezaba Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa operando pese a la detención del líder criminal, advirtió Estados Unidos.

Como parte de las sanciones en contra de 50 miembros y socios del grupo criminal emitidas este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las autoridades de ese país señalaron que “El Jardinero” conformó una vasta red de subordinados y cómplices, entre los que se encuentra familiares, que aún mantendrían su poder pese al arresto del jefe de plaza, realizada el 27 de abril.

PUBLICIDAD

Y es que Audias Flores era líder del CJNG en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, en los que contaba con una amplia red de socios financieros y logísticos, también tomó las armas para controlar la organización criminal tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina- Armada de México (Semar), detalló en una conferencia de prensa que “El Jardinero” inició una movilización de personal, armamento y recursos para obtener el liderazgo del CJNG, pero en su lugar lo asumió Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″ o “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”.

PUBLICIDAD

La red sancionada por EEUU: de un piloto de su confianza a sus jefes de plaza

Detención de Audias Flores por la Marina en Nayarit. Foto: Especial Marina
Detención de Audias Flores por la Marina en Nayarit. Foto: Especial Marina

Las sanciones financieras fueron emitidas en contra de César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, identificado por las autoridades mexicanas como operador financiero del CJNG y hombre de confianza de “El Jardinero”, detenido el mismo día.

Estados Unidos señaló a “El Güero Conta” como responsable de supervisar la red de “El Jardinero”, compuesta por empresas fachada, familiares y socios, que está encargada de ocultar sus ganancias.

De acuerdo con las autoridades de ese país, Audias Flores mantiene el control de una empresa de gasolineras denominada Petrocoda S.A. dic. V., a través de su prima Areli Isis Medina Flores y su socio, Gabriel Serrano Magaña, quienes también fueron sancionados.

Además, señaló a Karely Lizbeth Ramírez Banales como la esposa de “El Jardinero” y dueña de una tienda de bebidas alcohólicas denominada El Almacén Licorería; ambos también controlarían la empresa mayorista de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. dic. V.

En la red también fue sancionado José Guadalupe Bañuelos, alias “Venado”, identificado como piloto de confianza de Audias Flores que ha utilizado pistas clandestinas en todo el estado de Nayarit.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para quien brindara información que permitiera la captura de Audias Flores. US Department of State/Handout via REUTERS
Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para quien brindara información que permitiera la captura de Audias Flores. US Department of State/Handout via REUTERS

Otros de los jefes de plaza pertenecientes a su red que fueron sancionados son José Octaviano García Martínez, con operaciones en Florencia, Zacatecas; Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales; todos identificados como productores de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos ubicados en esa entidad y Jalisco que posteriormente son enviadas a Estados Unidos.

Además, las autoridades emitieron sanciones contra:

  • Joana Domínguez Aguilera, miembro del CJNG
  • Roberto Jiménez Arias, miembro del CJNG
  • Martha Alicia Alvarado Rodríguez, miembro del CJNG y esposa de Jiménez
  • Efraín Corona Pimentel, integrante del CJNG
  • Ángel Gabriel López Larios, integrante del CJNG
  • José Jesús Gutiérrez Valdez, identificado por supervisar varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas
  • Fidel Damián Moreno López, miembro del CJNG
Audias Flores Silva, El Jardinero
Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue trasladado a la CDMX (SEMAR)

Estados Unidos identificó que Roberto Jiménez opera una empresa de producción de cultivos para bebidas denominada Casa Tequilera El Origen del tequila S.A. de C.V., y una empresa constructora, Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V; mientras que con Martha Alicia Alvarado controla una empresa de producción agrícola denominada Agropecuaria Amateq Del Valle S.A. de C.V.

Por su parte, José Jesús Gutiérrez controla una empresa de muebles denominada Productores Vagu S.A. de C.V.; sin embargo, las sanciones se extendieron a otros líderes del CJNG y empresas que suman un total de 50.

En tanto, Audias Flores Silva se encuentra recluido en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Enfrenta una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, proceso que ha intentado evitar a través de amparos.

Temas Relacionados

El JardineroAudias Flores SilvaCJNGEstados UnidossancionesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

INE aplaza discusión por actos anticipados de campaña: Somos México denuncia inequidad rumbo al 2027

El punto de discusión fue retirado del orden del día de la sesión del Consejo General

INE aplaza discusión por actos anticipados de campaña: Somos México denuncia inequidad rumbo al 2027

Alerta en playas de Puerto Vallarta por avistamiento de cocodrilos: Gobierno dará seguimiento en tiempo real y emite recomendaciones

Durante la temporada de lluvias, el aumento del caudal de ríos y esteros facilita el desplazamiento de esta especie

Alerta en playas de Puerto Vallarta por avistamiento de cocodrilos: Gobierno dará seguimiento en tiempo real y emite recomendaciones

México pone a BTS en la agenda política de América Latina: este es el país que busca recibir al grupo en su sede presidencial

El grupo de K-pop recorrió Palacio Nacional el pasado 6 de mayo durante su visita al país por la gira “Arirang”

México pone a BTS en la agenda política de América Latina: este es el país que busca recibir al grupo en su sede presidencial

Temblor hoy 23 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 23 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Protestan en París para exigir liberación de Jesús Plácido, líder indígena detenido por el Ejército y señalado de crimen organizado

El CNI compartió imágenes de la manifestación global por la liberación del líder guerrerense

Protestan en París para exigir liberación de Jesús Plácido, líder indígena detenido por el Ejército y señalado de crimen organizado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: siete asesinatos en 24 horas provocan despliegue de 900 elementos de seguridad en Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: siete asesinatos en 24 horas provocan despliegue de 900 elementos de seguridad en Mazatlán

Desaparecen más de 10 jóvenes en Jalisco, cinco en sólo tres días: familias temen reclutamiento criminal

Identifican a docente del INABAL tras accidente de mustang en la carretera 57 de Querétaro

¿Quiénes son los sancionados por EEUU vinculados al CJNG? Esta es la lista del Tesoro

Riñas, decomisos y asesinatos en Aguaruto: la violencia persiste en el penal pese a los operativos y traslados masivos

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica da su primera entrevista por la muerte de su hijo Mauro pese a que “no estaba lista”

Aylín Mujica da su primera entrevista por la muerte de su hijo Mauro pese a que “no estaba lista”

México pone a BTS en la agenda política de América Latina: este es el país que busca recibir al grupo en su sede presidencial

Taiga Brava revela todos los secretos detrás de ‘Drag Race Mexico Latina Royale’: “El universo de RuPaul”

La Captura, película protagonizada por Poncho Herrera sobre detención del Chapo Guzmán, ya tiene fecha de estreno

Ana María Alvarado asegura que Pedro Sola está destrozado tras su polémica con animales: “La está pasando muy mal”

DEPORTES

Julián Quiñones se mete entre los mejores 10 delanteros del Mundial 2026

Julián Quiñones se mete entre los mejores 10 delanteros del Mundial 2026

¡Escándalo en la Selección Mexicana! Investigación señala presunto amaño de partidos en el Mundial 2026

Chivas vs FC Juárez: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Jornada 2 del Apertura 2026

Natalia MX en la Velada del Año 6: quién es la streamer mexicana que peleará contra Clersss

Lady Shani rompe el silencio sobre su regreso a AAA tras su embarazo y lanza advertencia rumbo al Reina de Reinas