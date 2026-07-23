Red de “El Jardinero” continúa operando pese a su detención, asegura EEUU: estos son sus líderes y socios a los que sancionó

Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto líder del CJNG y sucesor de 'El Mencho', fue detenido en Nayarit y es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses el 25 de abril. (Jesús Avilés)

La red que encabezaba Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa operando pese a la detención del líder criminal, advirtió Estados Unidos.

Como parte de las sanciones en contra de 50 miembros y socios del grupo criminal emitidas este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las autoridades de ese país señalaron que “El Jardinero” conformó una vasta red de subordinados y cómplices, entre los que se encuentra familiares, que aún mantendrían su poder pese al arresto del jefe de plaza, realizada el 27 de abril.

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Y es que Audias Flores era líder del CJNG en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, en los que contaba con una amplia red de socios financieros y logísticos, también tomó las armas para controlar la organización criminal tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina- Armada de México (Semar), detalló en una conferencia de prensa que “El Jardinero” inició una movilización de personal, armamento y recursos para obtener el liderazgo del CJNG, pero en su lugar lo asumió Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″ o “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”.

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La red sancionada por EEUU: de un piloto de su confianza a sus jefes de plaza

Detención de Audias Flores por la Marina en Nayarit. Foto: Especial Marina

Las sanciones financieras fueron emitidas en contra de César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, identificado por las autoridades mexicanas como operador financiero del CJNG y hombre de confianza de “El Jardinero”, detenido el mismo día.

Estados Unidos señaló a “El Güero Conta” como responsable de supervisar la red de “El Jardinero”, compuesta por empresas fachada, familiares y socios, que está encargada de ocultar sus ganancias.

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De acuerdo con las autoridades de ese país, Audias Flores mantiene el control de una empresa de gasolineras denominada Petrocoda S.A. dic. V., a través de su prima Areli Isis Medina Flores y su socio, Gabriel Serrano Magaña, quienes también fueron sancionados.

Además, señaló a Karely Lizbeth Ramírez Banales como la esposa de “El Jardinero” y dueña de una tienda de bebidas alcohólicas denominada El Almacén Licorería; ambos también controlarían la empresa mayorista de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. dic. V.

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En la red también fue sancionado José Guadalupe Bañuelos, alias “Venado”, identificado como piloto de confianza de Audias Flores que ha utilizado pistas clandestinas en todo el estado de Nayarit.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para quien brindara información que permitiera la captura de Audias Flores. US Department of State/Handout via REUTERS

Otros de los jefes de plaza pertenecientes a su red que fueron sancionados son José Octaviano García Martínez, con operaciones en Florencia, Zacatecas; Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales; todos identificados como productores de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos ubicados en esa entidad y Jalisco que posteriormente son enviadas a Estados Unidos.

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Además, las autoridades emitieron sanciones contra:

Joana Domínguez Aguilera, miembro del CJNG

Roberto Jiménez Arias, miembro del CJNG

Martha Alicia Alvarado Rodríguez, miembro del CJNG y esposa de Jiménez

Efraín Corona Pimentel , integrante del CJNG

Ángel Gabriel López Larios, integrante del CJNG

José Jesús Gutiérrez Valdez, identificado por supervisar varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas

Fidel Damián Moreno López, miembro del CJNG

Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue trasladado a la CDMX (SEMAR)

Estados Unidos identificó que Roberto Jiménez opera una empresa de producción de cultivos para bebidas denominada Casa Tequilera El Origen del tequila S.A. de C.V., y una empresa constructora, Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V; mientras que con Martha Alicia Alvarado controla una empresa de producción agrícola denominada Agropecuaria Amateq Del Valle S.A. de C.V.

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Por su parte, José Jesús Gutiérrez controla una empresa de muebles denominada Productores Vagu S.A. de C.V.; sin embargo, las sanciones se extendieron a otros líderes del CJNG y empresas que suman un total de 50.

En tanto, Audias Flores Silva se encuentra recluido en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Enfrenta una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, proceso que ha intentado evitar a través de amparos.

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