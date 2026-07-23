Desaparecen más de 10 jóvenes en Jalisco, cinco en sólo tres días: familias temen reclutamiento criminal

Cinco adolescentes desaparecieron en sólo tres días

Cinco adolescentes desaparecieron en Guadalajara y su zona metropolitana en las últimas semanas, un lapso que reactivó la alarma entre sus familias por un posible reclutamiento criminal contra menores de edad en Jalisco, después de que el 9 de julio otros tres adolescentes regresaron a sus casas tras nueve días ausentes y la Fiscalía estatal mantuvo como línea de investigación que habrían sido captados por un grupo delictivo.

Las fichas de búsqueda se emitieron para localizar a Jeremy Alejandro Villegas Anaya, Dominic Gabriel Méndez Jiménez, Facundo Viral Sánchez Sánchez, Giovanny Natanael Flores Vázquez y Carlos Humberto Corona Corona. Los reportes señalaron que fueron vistos por última vez en distintos municipios de la zona metropolitana: Tonalá, Tlajomulco, Zapopan y El Salto.

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El caso concentró la atención de las familias porque dos de las desapariciones ocurrieron el mismo 17 de julio. Ese día se perdió contacto con Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años, en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, y con Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, en la colonia Las Lilas, en El Salto.

Familiares y amigos de los cinco jóvenes marcharon desde el mercado San Juan de Dios por la calzada Independencia hasta la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Ahí exigieron que las autoridades actuaran con rapidez y revisaran cada expediente abierto para acelerar su localización.

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Jeremi Alejando, de 14 años, fue visto por última vez el 15 de julio en Tonalá, Jalisco

Las desapariciones se concentraron en tres días

El primero de los casos correspondió a Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, desaparecido el 15 de julio en la colonia Hacienda Real, en Tonalá. Su familia denunció que, antes de perderse su rastro, el adolescente habría sido acosado por teléfono por varios hombres.

La madre del menor relató que le dijeron que Jeremy había sido visto en la central de camiones de Tlaquepaque. Según su testimonio, el adolescente comentaba a personas cercanas que varios hombres lo llamaban de forma insistente y lo hostigaban.

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También el 15 de julio desapareció Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, en la colonia El Zapote, municipio de Tlajomulco. El reporte lo ubicó como otro de los menores vistos por última vez ese mismo día en un punto distinto de la metrópoli.

Dos días después, el 17 de julio, se sumó la desaparición de Facundo Viral Sánchez Sánchez, de 17 años, en Zapopan. Ese mismo día también se abrió el reporte por Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, quien fue visto por última vez en la colonia Las Lilas, en El Salto.

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El quinto caso fue el de Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años. El reporte indicó que el último contacto con él ocurrió en la colonia Santa Ana Tepetitlán, también en Zapopan.

Las familias sostuvieron que no veían estas ausencias como hechos aislados. Durante la manifestación revelaron que encontraron mensajes en redes sociales con falsas ofertas de trabajo dirigidas a muchachos, por lo que sospechaban que se trataba de más casos de captación mediante engaños.

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Las familias describieron cómo desapareció cada joven

La desaparición de Jeremy fue una de las que más inquietud provocó entre los manifestantes por la referencia directa a presiones previas. La madre aseguró que le informaron que su hijo era acosado por teléfono y que incluso lo habrían obligado a trasladarse a la central camionera de Tlaquepaque.

En sus palabras, personas cercanas al adolescente le dijeron: “Me comentan que lo vieron en la Central, que había tres hombres en la Central y que esos hombres lo hostigaban por teléfono y que lo vieron en la Central y que de ahí el niño le decía a sus compas o a su amiguito de confianza que unos hombres lo acosaban, que unos hombres lo traían llame y llame por teléfono”.

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Sobre Dominic Gabriel Méndez Jiménez, la información pública disponible en ese momento se concentró en el punto de desaparición: la colonia El Zapote, en Tlajomulco, el 15 de julio. Su caso formó parte del mismo reclamo colectivo de búsqueda urgente junto con los otros cuatro expedientes.

Facundo Viral Sánchez Sánchez fue reportado como desaparecido el 17 de julio en Zapopan. Sus familiares también acudieron a la protesta frente a la Vicefiscalía para exigir avances en la investigación y acciones de localización.

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En el caso de Giovanny Natanael Flores Vázquez, su madre Carolina Vázquez Guzmán explicó que el joven salió de su domicilio en el fraccionamiento Las Lilas 2 después de una discusión familiar y ya no volvió. La mujer rechazó esperar antes de iniciar su búsqueda y sostuvo: “Yo no voy a esperar esa acción, yo lo voy a buscar y voy a buscar cielo y tierra hasta dar con el paradero de mi hijo”.

Carolina agregó que, al hablar con amistades de su hijo, le comentaron que presuntamente se lo habían llevado a una casa de seguridad. También dijo que recibió mensajes anónimos con información sobre un posible paradero del adolescente.

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La desaparición de Giovanny ocurrió mientras su madre ya buscaba desde hacía más de dos años a otro de sus hijos, Joseph Andrei Flores, desaparecido desde 2024. La mujer afirmó además que en el fraccionamiento Las Lilas ya existían otros casos parecidos.

El caso de Humberto reavivó el temor por captación de menores

La madre de Carlos Humberto Corona Corona, Mayra Corona, contó que el adolescente salió de su casa después de arreglarse y bañarse. Minutos después, dos jóvenes que identificó como supuestos amigos llegaron para decirle que se lo habían llevado en un taxi amarillo de modelo antiguo.

Mayra relató: “Él estaba en mi casa, se arregló, se cambió, se bañó y que iba a salir a la calle y ya como a los 40 minutos, a los 20 minutos de que mi hijo salió, llegan dos disque amigos y me dicen que a Humberto se lo habían llevado en un taxi amarillo de los viejitos. Ahí tenemos las placas apuntadas y ya no lo volvemos a ver”.

La madre del adolescente dijo que desde ese momento ya no tuvo contacto con él. También describió la angustia que siguió a la desaparición: “No he dormido de solo pensar si estaría bien, si ya comió, si lo estarán golpeando”.

Mayra informó además que, después de acudir a la Fiscalía para practicarse una prueba de ADN, recibió un intento de extorsión. No detalló el contenido de ese contacto, pero lo vinculó con el proceso que siguió tras denunciar la desaparición de su hijo.

La vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo y personal de la institución estatal se reunieron con los familiares para revisar caso por caso las carpetas de investigación. Las familias pidieron reforzar la búsqueda y ampliar las indagatorias ante el temor de que los cinco adolescentes no se hubieran ausentado por voluntad propia.