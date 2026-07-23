¿Quién es RoRo? La influencer española que enfrentará a la streamer mexicana Rivers en La Velada del Año VI

La española, famosa por cocinar para su novio, será una de las protagonistas del evento de box entre creadores de contenido organizado por Ibai.

La cuenta regresiva para La Velada del Año VI está por terminar y uno de los combates que más expectativa ha despertado entre los seguidores del evento será el que protagonizarán la mexicana Samy Rivers y la creadora de contenido española RoRo Bueno. Ambas volverán a ponerse los guantes este 25 de julio en el espectáculo organizado por el streamer Ibai Llanos, que tendrá como escenario el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

(Instagram @whoisroro)

Aunque Rivers es una de las influencers más populares de habla hispana, muchos aficionados se preguntan quién es la joven española que buscará vencerla en uno de los enfrentamientos estelares de la cartelera.

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¿Quién es RoRo Bueno?

La creadora de contenido buscará revancha en el evento de Ibai Llanos tras la derrota y lesión que sufrió durante su debut en el cuadrilátero. (Ilustración: Jovani Pérez)

RoRo Bueno es una influencer originaria de España que alcanzó la fama gracias a TikTok, plataforma donde comenzó a compartir videos preparando elaboradas recetas de cocina dedicadas a su novio, Pablo.

Su contenido rápidamente se volvió viral y le permitió reunir una enorme comunidad de seguidores. Mientras miles de usuarios destacaban el cariño y dedicación que mostraba en cada publicación, otros criticaban que sus videos reforzaban estereotipos tradicionales dentro de las relaciones de pareja, convirtiéndola en una de las creadoras de contenido más comentadas de los últimos años.

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(Instagram @whoisroro)

La influencer nació el 1 de marzo de 2002, por lo que actualmente tiene 24 años. Además, mide 1.49 metros de estatura y para su combate en La Velada del Año VI el peso acordado fue de 52 kilogramos.

Busca revancha sobre el ring

Roro en el video de presentación de la Velada del Año VI (Ibai)

El combate ante Samy Rivers marcará la segunda participación de RoRo en el evento de Ibai Llanos.

Su debut ocurrió durante La Velada del Año V, donde enfrentó a Abby en una pelea que estuvo rodeada de polémica debido al proceso de preparación física que tuvo que realizar su rival para cumplir con el peso establecido.

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Durante aquel combate, la española sufrió una fractura en el pie desde el primer asalto. A pesar de la lesión, decidió continuar peleando hasta el final, una actitud que fue reconocida por buena parte del público, aunque terminó perdiendo el enfrentamiento.

Ahora intentará conseguir su primera victoria dentro del evento y demostrar la evolución que ha tenido durante su preparación.

Rivers también tiene experiencia

Rivers GG sorprende en redes sociales al posar junto a Saúl Canelo Álvarez antes de La Velada del Año, generando gran expectativa en el mundo del boxeo digital. - (RS)

Del otro lado estará Samy Rivers, una de las streamers más populares de México y Latinoamérica.

La creadora de contenido ya sabe lo que significa subirse al cuadrilátero de La Velada del Año, ya que participó anteriormente en la tercera edición del evento.

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En aquella ocasión protagonizó dos combates. Primero cayó ante Marina Rivers y posteriormente logró imponerse sobre Mayichi, convirtiéndose en una de las participantes más recordadas de aquella función.

Gracias a esa experiencia, el enfrentamiento entre ambas influencers es considerado por muchos aficionados como uno de los más atractivos de la edición 2026.

¿Dónde y a qué hora ver La Velada del Año VI?

Rivers GG sorprende en redes sociales al posar junto a Saúl Canelo Álvarez antes de La Velada del Año, generando gran expectativa en el mundo del boxeo digital. - (RS)

La sexta edición del evento comenzará el sábado 25 de julio.

En España, la transmisión arrancará a las 19:00 horas, mientras que para el público de México el espectáculo iniciará a las 11:00 horas.

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Los aficionados podrán seguir toda la cartelera de manera gratuita mediante el canal oficial de Ibai Llanos en YouTube, así como a través de su transmisión en Twitch.

Cartelera completa de La Velada del Año VI

La creadora de contenido Clersss, a la izquierda, y Natalia García, más conocida como Natalia MX. / Montaje captura de pantalla

Además del combate entre RoRo y Rivers, el evento reunirá a 20 creadores de contenido de distintos países en peleas de boxeo amateur.

Las peleas confirmadas son:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Fabiana Sevillano vs. La Parce.

Clersss vs. Natalia MX.

Kidd Keo vs. Lit Killah.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Gero Arias vs. Viruzz.

RoRo vs. Samy Rivers.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.

Fernanfloo vs. Plex.

Illojuan vs. TheGrefg.

Con millones de seguidores entre ambas, el choque entre RoRo y Samy Rivers apunta a convertirse en uno de los momentos más vistos de La Velada del Año VI, un evento que nuevamente buscará combinar el entretenimiento digital con el boxeo amateur frente a miles de espectadores en Sevilla y millones más siguiendo la transmisión por internet.

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